Un piloto de avión lo confirma: levantarte de tu asiento nada más aterrizar es más peligroso de lo que crees. (Montaje Infobae)

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A pesar de que en España las estimaciones predicen que entre un 5% y un 20% de la sociedad padece del miedo a volar, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), cada vez es más habitual viajar en avión tanto para trayectos de corta como de larga duración. Más aún en los meses de verano, que, aunque ya estemos dejando atrás, en este de 2026 se han alcanzado récords históricos en el tráfico aéreo comercial. Por ejemplo, el 23 de julio se convirtió en el día con más vuelos en el mundo registrados por Flightradar24, la plataforma que se dedica al seguimiento de estos.

Ahora bien, el viaje comienza para muchos en el momento en el que pisas el aeropuerto. Así, estos espacios también pueden llegar a ser lugares muy agobiantes. Bien por el miedo a volar, bien porque haya algún problema con el equipaje o con los propios preparativos del vuelo. Quizá esta sensación de estrés genera en los pasajeros que entran en un avión una situación especial, más aún si no es habitual. Por ello, las indicaciones de seguridad dentro de la cabina cobran especial importancia.

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Tomás, piloto formado en Airpull Aviation, en la cuenta de TikTok de la propia academia (@Airpull Aviation Academy) advierte de los errores que suelen cometer los pasajeros antes, durante y después de un viaje avión para procurar intentar evitarlos. Tanto por su propia seguridad, como por la del personal que trabaja en cabina.

El riesgo sigue hasta que el avión se detiene por completo

El contacto de las ruedas con la pista no marca el final de las maniobras. Tras el aterrizaje, el avión debe reducir su velocidad, abandonar la pista y recorrer las calles de rodaje hasta quedar ubicado en la puerta de embarque. En ese trayecto puede frenar o realizar giros, por lo que levantarse antes de tiempo expone a los pasajeros a una caída.

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Un avión comercial maniobra en la pista junto a la torre de control en un aeropuerto. (Manchester Airports Group)

Tomás señala que ese es el error más peligroso. “Levantarte de tu asiento cuando acabamos de aterrizar” puede parecer inofensivo, pero “todavía pueden haber frenazos y giros inesperados, y te puedes caer al suelo”, advierte.

Mantener el cinturón abrochado hasta que se apaga la señal permite evitar golpes dentro de una cabina con pasillos estrechos y compartimientos de equipaje sobre los asientos. Quien se pone de pie con anticipación también puede obstaculizar el paso, dificultar la tarea de los auxiliares de vuelo y demorar el desembarque ordenado.

Otros errores que hay que evitar

El piloto también sitúa entre los errores habituales no prestar atención a las instrucciones de seguridad previas al despegue. “No todos los aviones son iguales”, explica. La ubicación de las salidas, los chalecos salvavidas, las máscaras de oxígeno y otros elementos puede cambiar según la aeronave, incluso para quienes viajan con frecuencia.

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Otro comportamiento que suele generar inquietud entre los pasajeros es la turbulencia. Tomás pide no alarmarse y describe el movimiento del avión con una comparación: “El avión está como una gelatina y no se va a caer”. Eso no elimina la necesidad de cumplir las indicaciones de la tripulación, entre ellas permanecer sentado cuando corresponde.

Varias tripulantes de cabina ofrecen servicio de bebidas a los pasajeros a bordo de un avión comercial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los auxiliares de vuelo también aconsejan evitar prácticas que alteran la convivencia a bordo, como formar una cola frente al baño, caminar descalzo, reproducir música sin auriculares o tocar al personal para pedir algo. A esas conductas se suman levantarse durante las turbulencias, ocupar la cocina de la tripulación para estirar las piernas y no retirar los auriculares cuando un auxiliar se dirige al pasajero.

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