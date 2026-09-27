Michel Noher habla de su romance con Paula Echevarría en ‘A la deriva’: “La sensación es que son prácticamente una pareja que todavía no se ha besado”

Michel Noher con Paula Echevarría en 'A la deriva' (Atresmedia)

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El actor argentino Michel Noher interpreta a Tristán en A la deriva, la nueva serie de Atresplayer que cada domingo estrena un nuevo capítulo, y en la que comparte protagonismo con Paula Echevarría y Daniel Grao. La ficción, ambientada en la España de los años 70, arranca con el regreso inesperado de un grupo de marineros a los que sus familias daban por muertos tras un naufragio, un giro que obliga a Tristán a enfrentar el retorno de su mejor amigo justo cuando ha construido una vida junto a la mujer de este, Lucía, el papel que interpreta Echevarría.

Infobae ha podido hablar con Michel Noher sobre su papel y cómo ha sido el rodaje mano a mano con Paula Echevarría. Noher describe la situación de Tristán como “muy incómoda” tras el regreso de Héctor. El actor explica que dos años después del naufragio, “parecía prácticamente imposible” que los marineros reaparecieran, y que su personaje “estaba justo en un momento de dar un nuevo paso” en su relación con Lucía.

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La complejidad, según el actor, no solo radica en el triángulo amoroso, sino en el vínculo previo entre los dos hombres. “Por todo lo que han vivido desde su infancia”, Tristán conserva un gran cariño hacia Héctor, a quien ahora observa con nueva información sobre cómo se comportó como marido. Durante la ausencia de Héctor, Tristán ocupó un lugar dentro de la familia que, según el actor, “sin duda” necesitaba cuidados. “Él volvió para cuidar de la familia de su amigo”, relata Noher, quien describe ese recorrido como una manera de llenar un vacío tanto emocional como práctico junto a Lucía y su hijo, que habían logrado encontrar felicidad tras el luto.

Michel Noher con Paula Echevarría en 'A la deriva' (Atresmedia)

La química con Paula Echevarría

Sobre el trabajo con Echevarría, Noher la define como “una gran compañera, con muchísimo oficio” y asegura que el mayor desafío del primer capítulo consistió en condensar dos años de relación entre Tristán y Lucía en apenas tres o cuatro escenas previas al regreso de Héctor. El actor señala que el objetivo, junto al director Humberto Miró, era evitar que el vínculo pareciera “una pasión incontenible” y transmitir en cambio la idea de dos personas que se habían ido encontrando poco a poco.

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“La sensación que teníamos es que esto es prácticamente una pareja, solo que todavía no se han besado”, detalla sobre la relación de su personaje con el de Paula Echevarría, y afirma sentirse “muy satisfecho” con el resultado final. Fuera de cámara, el actor describe la relación con su compañera de reparto como la de cualquier colega de profesión: “Cuando está dentro del personaje, está componiendo y tiene las reglas de los personajes y, luego por fuera, uno puede divertirse un poco más en general”.

La ambientación de ‘A la deriva’

La nueva situación tras el regreso de los náufragos no borra el conflicto interno que atraviesa al personaje cuando descubre la verdad sobre el matrimonio de su amigo. “Es un momento muy sorprendente”, afirma el actor sobre la escena del primer capítulo en la que Lucía le confiesa la situación a Tristán. “Para él es un antes y un después”, agrega, y remarca que en otras circunstancias su personaje habría podido alegrarse del regreso de un hombre al que consideraba casi un hermano.

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Michel Noher en 'A la deriva' (Atresmedia)

La trama de A la deriva está situada en una España de los años setenta marcada por restricciones legales para las mujeres. Michel Noher señala entre risas que, de trasladarse la historia a la actualidad, la circulación masiva de información habría acelerado la localización de los marineros naufragados. El actor también apunta a un cambio social relevante: las mujeres cuyos maridos desaparecían, sin confirmarse su muerte, quedaban en un limbo legal que les impedía realizar trámites básicos, como sacar un permiso de conducir sin la firma del cónyuge. “Hemos cambiado mucho para bien y sin duda que hay mucho para seguir cambiando”, concluye sobre esa comparación entre épocas.

Michel Noher en España

Con varios años de trayectoria en producciones españolas, Michel Noher identifica como principal diferencia con Argentina el nivel de inversión en las series. El actor advierte sobre la situación del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) en Argentina: “Está totalmente paralizado” y no existen “ayudas a nivel impositivo” equivalentes a las que reciben regiones españolas como “Canarias o el País Vasco”, lo que describe como “una situación desesperante”.

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Michel Noher en 'A la deriva' (Atresmedia)

En contraste, el actor destaca la capacidad de inversión que presenció durante el rodaje de A la deriva, tanto en los exteriores filmados en Canarias como en los platós de Madrid. Allí, según relata, se utilizó tecnología de “pantallas envolventes”: “Cuando uno miraba por la ventana, realmente estaba viendo el mar moviéndose”. Noher aclara, de todos modos, que la calidad profesional de quienes trabajan en el sector audiovisual es “excelentísima” en ambos países.

Michel Noher recuerda que su llegada al mercado español no fue casual. Todo comenzó con la película El desentierro, ópera prima de Nacho Rubí Pérez rodada en Valencia. Tras el estreno, el actor contactó a distintos representantes para continuar trabajando en España, atraído por la producción audiovisual del país.

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En una entrevista, Paula Echevarría se sincera sobre el futuro de su hija Daniela y la fama. La actriz ve normal que aparezca en titulares y espera con ilusión la llegada del verano, su época favorita del año, para exprimirla al máximo.

De esas gestiones surgió su vínculo con Maite Ortega, actual representante del actor, quien asistió al estreno de la película y le ofreció una audición para la serie La unidad, su segundo proyecto en España, con tres temporadas completadas: “Hice ese trabajo que tenemos que hacer a veces de ir llamando uno por uno y todos me contestaron muy amablemente, pero pocos se prestaron realmente como se prestó ella”.

El actor rememora también el rodaje en las islas Canarias, donde reconoce que el ritmo de trabajo dejó poco margen para el turismo. “Estuvimos rodando sin parar”, señala sobre las jornadas en el puerto de Agaete, aunque logró aprovechar algunos fines de semana para conocer la isla y visitar “un lugar muy especial”, Lanzarote, que “era algo que tenía ganas hace mucho tiempo” y cuyo paisaje describe como “prácticamente marciano”.

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