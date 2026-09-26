El pueblo abandonado de Asturias que ahora es un museo en mitad de la naturaleza y está declarado Bien de Interés Cultural

La aldea de Os Teixois. (Osteixois.es)

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A mediados del siglo XX, Os Teixois quedó despoblado y se convirtió en un pueblo abandonado, y no fue hasta 1989 cuando empezó su restauración. Fue a partir de entonces cuando esta aldea, que pertenece al concejo de Taramundi, en el occidente de Asturias, pasó de ser un lugar en el que ya no había nadie a ser declarada en 2006 Bien de Interés Cultural como conjunto histórico.

Este conjunto se sitúa a unos 4 kilómetros de la localidad de Taramundi. Sus construcciones de piedra y cubiertas de pizarra conservan la arquitectura rural de montaña propia de esta zona, ligada durante siglos a la actividad agrícola, forestal y metalúrgica. Para visitarlo solo se puede hacer con guía y reserva previa.

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Un recorrido por Os Teixois

La visita a Os Teixois permite conocer un conjunto rural donde el agua organizó durante décadas buena parte de la vida cotidiana. Un arroyo atraviesa la aldea y alimenta una red de canales que pone en marcha varios ingenios tradicionales. Entre ellos figuran el molino harinero, que trituraba el cereal; el mazo hidráulico, empleado para trabajar el hierro; la piedra de afilar herramientas; el batán, destinado al tratamiento de tejidos, y una pequeña instalación que produjo electricidad. Cada mecanismo muestra cómo una comunidad de montaña aprovechaba un recurso cercano para cubrir necesidades domésticas y sostener oficios vinculados al campo y a la metalurgia.

Os Teixois, en Taramundi, Asturias (Shutterstock).

Esta aldea también conserva casas de piedra, tejados de pizarra, hórreos y construcciones auxiliares que reflejan la arquitectura tradicional del occidente asturiano. El trazado de Os Teixois sigue la pendiente del terreno y se adapta al curso del agua, entre bosques de castaños, robles y alisos. Esta relación entre viviendas, paisaje e instalaciones hidráulicas ayuda a entender la organización de la vida rural antes de la mecanización industrial.

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Desde la aldea también es posible continuar el recorrido por el concejo de Taramundi, una zona asociada a la tradición cuchillera y al uso histórico de la energía hidráulica. Cerca se encuentran Mazonovo y su Museo de los Molinos, además de tramos de la Ruta del Agua, un itinerario que conecta aldeas, bosques y pequeños saltos de agua.

En la Península Ibérica se esconden algunos lugares únicos y llenos de historia.

Un entorno natural único

La aldea se encuentra en la Reserva de la Biosfera Río Eo, Oscos y Terras de Burón, un territorio que comparten Asturias y Galicia. Abarca cerca de 160.000 hectáreas y cuenta con 14 municipios articulados por el río Eo, que van desde las montañas del interior hasta su estuario en el Cantábrico. Taramundi ocupa uno de los sectores de relieve más montañoso, con valles estrechos, cursos de agua y pequeños núcleos rurales.

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El entorno de la aldea combina bosques de robles, castaños, alisos y abedules con prados, huertas y laderas cubiertas por vegetación. El agua es la que marca el paisaje y la forma de vida tradicional de esta comarca: los arroyos alimentaron molinos, mazos y otros ingenios hidráulicos, como los que, como hemos comentado, aún se conservan en Os Teixois. Esa relación entre recursos naturales, arquitectura popular y oficios locales forma parte del interés cultural de la zona.

La reserva también protege un territorio donde el paisaje rural mantiene presencia activa. Las aldeas aparecen dispersas entre montes y riberas, conectadas por caminos que permiten recorrer zonas como la Ruta del Agua, cerca de Taramundi. Desde Os Teixois, este itinerario enlaza otros espacios vinculados a la tradición hidráulica, entre ellos Mazonovo, As Veigas y Os Esquíos, con tramos de bosque y desniveles propios del occidente asturiano.

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