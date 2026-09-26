Una cajera roba 333.800 euros en dos años en un supermercado: denuncian que lo hizo 1.160 veces hasta que fue pillada

Imagen de archivo de una cajera de un supermercado. (Magnific)

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Una mujer que trabajaba como cajera en un supermercado de Cantabria estuvo durante dos años robando el dinero que le daban los clientes por los enseres comprados, llegando a apropiarse en este periodo de tiempo de un total de 333.800 euros. Así lo señala la Fiscalía de Cantabria, que ha solicitado para ella una pena de tres años de cárcel, una multa que asciende hasta los 4.500 euros y una indemnización en la cantidad sustraída al supermercado. Por su parte, la empresa que ha sido presuntamente víctima de este robo sistemático reclama diez años de prisión.

Este jueves 1 de octubre, a partir de las 10.00 horas, se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria la vista del procedimiento para que ambas partes puedan llegar a un acuerdo o, de lo contrario, señalar la fecha del juicio oral, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) y ha recogido Europa Press.

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La acusan de robar dinero en el supermercado 1.160 veces

Según ha indicado la Fiscalía, el supermercado cántabro cuenta con dos líneas de caja: en la primera se generaba un albarán con los productos adquiridos, mientras que en la segunda se procedía ya al pago. Según el escrito del ministerio fiscal, la acusado, “con ánimo de lucrarse de lo ajeno”, desenchufaba de la corriente el terminal de punto de venta cuando se encontraba en la segunda línea de cajas a la que los clientes acudían a pagar en efectivo importes de menos de 400 euros.

Imagen de archivo de un supermercado. (Magnific)

De esta manera, el ticket no se guardaba en el sistema, lo que permitía que la cajera se apropiase presuntamente del dinero. Esta operación la realizó durante dos años, actuando de dicha manera en un total de 1.160 ocasiones.

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La responsable de aplicaciones informáticas, al revisar incidencias, detectó esta forma de proceder de la trabajadora: descubrió que varios ticket se habían quedado abiertos y, al mirar un periodo más amplio de tiempo, comprobó que había un patrón que se repetía. Siempre ocurría a primera y última hora, empleando las credenciales de la procesada.

Tras percatarse de esto, durante dos días la empresa realizó un seguimiento a la cajera y gracias a las cámaras de seguridad se comprobó su actuación. A la jornada siguiente, la acusada fue despedida, portando en su bolsillo 845 euros.

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La empresa pide más de medio millón entre la multa y la indemnización

La Fiscalía de Cantabria señala que estos hechos constituyen un delito continuado de apropiación indebida agravada, por lo que pide para ella tres años de prisión, 4.500 euros de multa y, en concepto de responsabilidad civil, una indemnización para la empresa de 333.800 euros, que es la cantidad de la que presuntamente se habría apropiado.

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Sin embargo, la empresa, que ejerce de acusación particular, reclama que la pena de prisión se eleve hasta los 10 años, así como la multa hasta los 288.000 euros. Además, en concepto de responsabilidad civil, pide que la indemnización sea rebajada a 331.750 euros porque 2.000 fueron devueltos por la propia acusada a los pocos días de su despido.