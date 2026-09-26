Arranca la Marcha por la Dignidad en Madrid, con dirigentes de PP y Vox, que pide elecciones inmediatas, juzgar a Sánchez por traición y medidas para Ceuta

Marcha en apoyo de la defensa de Ceuta convocada por Sociedad Civil Española. (EFE)

Guardar

Dirigentes del Partido Popular y de Vox participan este sábado en la II “Marcha por la Dignidad”, una movilización que recorre el centro de Madrid para pedir la convocatoria inmediata de elecciones generales y reclamar garantías sobre el proceso electoral.

La protesta, convocada por Sociedad Civil Española (SCE), comenzó a las 10.00 horas en la plaza de Cibeles y tiene previsto terminar hacia las 14.00 horas en el Arco de la Victoria, en Moncloa. El itinerario pasa por la calle de Alcalá, Gran Vía y Princesa.

PUBLICIDAD

Marcha en apoyo de la defensa de Ceuta convocada por Sociedad Civil Española. (EFE)

La entidad organizadora, que reúne a más de 150 asociaciones civiles, difundió la convocatoria bajo el lema: “II marcha por la dignidad. Elecciones ya. ¡En defensa de España! ¡Con Ceuta y Melilla!”. En sus mensajes también hizo un llamamiento a todos los “españoles de bien” para que se sumaran a la marcha.

El Partido Popular ha enviado a su secretario general, Miguel Tellado, y a la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, entre otros representantes, según fuentes de la formación. Por parte de Vox, asiste su presidente, Santiago Abascal, que ya había anunciado su presencia. También la promueve el exdiputado de Ciudadanos Marcos de Quinto y el cofundador de Vox Alejo Vidal Cuadras.

PUBLICIDAD

Marcha en apoyo de la defensa de Ceuta convocada por Sociedad Civil Española. (EFE) (EFE)

Abascal afirmó días antes que Vox respalda esta convocatoria y otras movilizaciones de la sociedad civil contra el Gobierno de “la corrupción, la mentira y la traición”. El líder de Vox indicó que la marcha también pretende mostrar apoyo a los vecinos de Ceuta. “Les queremos decir muy claramente que no les vamos a olvidar”, señaló.

*en ampliación