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Metro de Madrid cierra la Línea 6 este fin de semana: estos son los tramos cortados y las alternativas

Guzmán el Bueno, Moncloa, Argüelles y otras cinco estaciones dejan de funcionar por trabajos de automatización, con buses gratuitos habilitados para cubrir el recorrido

Metro de Madrid cierra algunas estaciones este fin de semana, 26 y 27 de septiembre. REUTERS/Mohammed Salem
Metro de Madrid cierra algunas estaciones este fin de semana, 26 y 27 de septiembre. REUTERS/Mohammed Salem
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Metro de Madrid interrumpe la circulación en la Línea 6 durante este sábado 26 y domingo 27 de septiembre, dentro de un programa de pruebas de seguridad previas a la automatización integral de la Circular. El cierre, que se repetirá el 3 y 4 de octubre, afecta al tramo entre Cuatro Caminos y Lucero, con Moncloa en el punto medio del recorrido.

Las obras se iniciaron a finales de mayo del año pasado con una inversión de 800 millones de euros. El proyecto se centra en sustituir la vía, la señalización y el sistema eléctrico de la línea con el objetivo de que la Línea 6 opere sin conductores.

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Qué estaciones de la Línea 6 están cerradas este fin de semana

Las estaciones sin servicio durante estas 48 horas son Guzmán el Bueno, Vicente Aleixandre, Ciudad Universitaria, Moncloa, Argüelles, Príncipe Pío, Puerta del Ángel y Alto de Extremadura. Cuatro Caminos y Lucero permanecen abiertas y operan como cabeceras provisionales del resto de la línea, según informó la Comunidad de Madrid en un comunicado oficial.

Cartel de la estación de metro Guzmán el Bueno en una calle con árboles, vehículos estacionados y personas caminando.
Peatones caminan junto al acceso a la estación de metro Guzmán el Bueno de Madrid. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa pública explicó que las intervenciones se concentraron en sábado y domingo “para reducir al mínimo las molestias a los viajeros”. La Circular transporta cerca de 400.000 viajeros diarios, una cifra que Metro prevé elevar hasta 730.000 una vez culmine el proceso de automatización.

Alternativas de transporte durante el cierre de la Línea 6

Mientras dure el corte, Metro de Madrid dispuso un servicio especial y gratuito de autobuses que replica en superficie el recorrido interrumpido. Los vehículos operan en el mismo horario habitual del suburbano, desde las 06:00 hasta pasada la 1:30 de la madrugada, cuando salen las últimas expediciones desde las cabeceras.

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Para quienes buscan rutas alternativas dentro de la propia red de metro, existen combinaciones posibles a través de otras líneas. En Príncipe Pío se puede enlazar con el Ramal de Ópera, la Línea 10 y Cercanías, mientras que en Argüelles hay conexión con la Línea 3.

Los usuarios recurrentes del metro de Madrid, nos cuentan los contratiempos de verano.

Próximos cierres de la Línea 6 hasta final de año

Metro de Madrid adelantó que informará con antelación los próximos sectores de la línea donde será necesario suspender de forma temporal la circulación, dentro de un calendario de cierres que se extenderá los fines de semana hasta diciembre. El siguiente corte, también entre Cuatro Caminos y Lucero, está previsto para el 3 y 4 de octubre.

Puertas de andén, la pieza clave de la automatización de la Línea 6

Las ocho estaciones del tramo cerrado ya cuentan con puertas de andén instaladas, un dispositivo que la Comunidad de Madrid define como “un elemento fundamental para la automatización, ya que crea una barrera física entre la zona de espera de los viajeros y el espacio de circulación de los trenes”. Su apertura y cierre se sincronizará con la de los convoyes, con una separación máxima de apenas tres centímetros entre andén y tren.

09/07/2024 Nuevos trenes de la Línea 6 (Circular) de Metro de Madrid POLITICA COMUNIDAD DE MADRID
09/07/2024 Nuevos trenes de la Línea 6 (Circular) de Metro de Madrid POLITICA COMUNIDAD DE MADRID

Durante el corte, dos de los nuevos trenes automáticos que Metro incorporó en julio circularán por el tramo cerrado a baja y alta velocidad, con el objetivo de verificar el comportamiento de los distintos sistemas en diferentes condiciones de operación.

A las ocho estaciones intervenidas se suman otras once de la Circular que ya disponen de puertas de andén. Restan nueve pendientes de instalación, un proceso que la Comunidad de Madrid prevé completar antes de que finalice el año.

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