Borja y Elia, los chefs gallegos que dejaron Lugo para trasladar su restaurante a una aldea de 20 habitantes: “Toma Galicia y sus sabores como eje”

Elia y Borja son los chefs al frente del restaurante Lado, premiado por la Guía Michelin este verano (Casa as Fontes)

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A veces, los grandes proyectos gastronómicos vienen en pequeños formatos. Salas pequeñas con pocas mesas en pueblos o aldeas de la España vaciada, con apenas un puñado de habitantes y muchas historias por contar. Es lo que sucede en Lado (San Andrés de Porqueirós, 30), un restaurante liderado por dos jóvenes chefs gallegos en una pequeña aldea orensana que acaba de incorporarse como novedad entre las recomendaciones de la Guía Michelin.

Lado se encuentra en Porqueirós, una aldea escondida entre montañas y fuentes naturales con apenas 20 habitantes que pertenece al municipio de Muiños, declarado Municipio Turístico por la Xunta de Galicia. Es el telón de fondo desde el que Borja Piñero y Elia Pereira buscan sacar adelante este proyecto de alta cocina gallega, un restaurante que también aparece en otras prestigiosas guías como Repsol. Lado abrió por primera vez en Lugo y, durante dos años, se convirtió en una referencia gastronómica de la ciudad.

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Ante la bajada de comensales y la búsqueda de nuevos horizontes, la pareja decidió trasladarse a Muiños, a unos 50 minutos en coche de Orense y a apenas cinco de la frontera con Portugal. Buscaban un cambio en el concepto, un giro hacia cuidar al entorno, a la familia y al territorio. Por eso, eligieron ubicarse en Casa As Fontes, el negocio rural de los padres de Elia en una edificación con más de 300 años de antigüedad remodelada que alberga seis habitaciones.

Uno de los platos del menú de Lado, en Galicia (Web del restaurante)

Su propuesta gastronómica se cimenta sobre ingredientes de proximidad provenientes de las huertas locales e incluso propias, proveedores del entorno y productos del Parque Natural del Xurés; materias primas que les permiten hablar de la tierra en primera persona. Así lo describen los inspectores de Michelin: “La propuesta toma Galicia como gran eje dinamizador para hablarnos de la memoria compartida, las características del territorio, el mejor producto local..., siempre desde un punto de vista contemporáneo y bastante creativo”.

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Su oferta gastronómica funciona a través de una propuesta de menús que cambian cada temporada. Por un lado, cuenta con un menú a la carta con snack, entrante, principal y postre por un precio cerrado de 40 euros. Por otro, ofrecen dos menús degustación: Brétema (8 pases, 62 €) y Lado (14 pases, 85 €). Entre las delicias que ofrecen esta temporada, encontramos platos como la ‘Panna cotta de pino, boletus y caramelo de piña’, la ‘Berenjena glaseada, queso San Simón y tempura vegetal’, el ‘Morrillo de Atún rojo, hinojo confitado y salsa unagi’ o la ‘Carne de mercado, toffee de chirivía, ajo negro’.

Qué ver en el municipio de Moíños

Este pequeño municipio ourensano de apenas 20 habitantes es un enclave de gran reclamo turístico, ya que se encuentra cerca del embalse de Salas, que alberga una de las mayores concentraciones megalíticas de Galicia, con dólmenes y mámoas del Neolítico. Además, su situación en plena comarca de Baixa Limia lo convierte en un destino de montaña único para los amantes de la naturaleza, que podrán disfrutar de una variada oferta de actividades por realizar, con rutas de senderismo y bicicleta, así como numerosos deportes acuáticos.

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Las increíbles rutas por un paraje natural de Galicia escondidas entre ríos y con arquitectura románica.

Cerca de la aldea se puede disfrutar además de una agradable playa fluvial, gracias a un embalse hecho en el mismo río Limia. En la misma orilla se encuentran además unas pozas de aguas termales cuyas aguas tienen una temperatura de 50 grados. Por si fuera poco, la historia también aparece como punto de interés en la visita. Y es que, a lo largo de todo el municipio, pueden verse varios miliarios romanos en su lugar original. También un campamento romano situado a orillas del río Limia en el embalse das Conchas, conocido como Aquis Querquennis.