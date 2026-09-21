Las diez plazas más bonitas de España: de la Plaza Mayor de Madrid a la Plaza del Grano en León

Las 10 plazas más bonitas de España. (Montaje Infobae)

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Desde una plaza semicircular de 50.000 metros cuadrados en Sevilla hasta un pueblo medieval de Segovia que se ilumina cada verano con 35.000 velas, España reúne un patrimonio de foros públicos que combinan siglos de historia, estilos arquitectónicos superpuestos y funciones que en muchos casos se mantienen intactas desde la Edad Media. Estos rincones reflejan la diversidad de un país donde la plaza mayor ha sido siempre corazón político, comercial y social de cada localidad.

La lista incluye desde capitales de comunidad autónoma hasta villas de apenas mil habitantes, con construcciones que van del románico al barroco y usos que abarcan mercados medievales, tribunales centenarios y rodajes de producciones internacionales. A continuación, un recorrido por diez de esas plazas, con datos verificados en fuentes oficiales de turismo y patrimonio de cada localidad.

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Diez espacios que resumen siglos de historia urbana española

<b>Plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela</b>

Plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela (Wikimedia/David H.)

Su nombre proviene de los talleres de canteros que trabajaron entre 1738 y 1747 en la fachada barroca de la catedral que domina el espacio. Los cuatro edificios que la rodean representan, según la tradición local, los pilares de la vida compostelana: la Iglesia, el gobierno municipal en el Palacio de Rajoy, la universidad en el antiguo Colegio de San Jerónimo y la hospitalidad al peregrino en el Hostal de los Reyes Católicos. En el centro se ubica el kilómetro cero del Camino de Santiago, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1985.

Plaza Mayor de Aínsa en Huesca

Plaza Mayor de Aínsa en Huesca. (Wikimedia/Miki Pons)

Data de los siglos XII y XIII, el periodo de mayor esplendor de esta villa asentada en la confluencia de los ríos Ara y Cinca. De planta trapezoidal, conserva restos de la primera muralla y dos antiguas prensas comunales de vino bajo sus soportales, con arcos de medio punto y ojivales que no se repiten entre sí. Cada dos años, más de trescientos vecinos de la comarca del Sobrarbe escenifican allí La Morisma, una representación de la conquista cristiana de la villa en el año 724.

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Plaza del Grano en León

Situada en el Barrio Húmedo, debe su nombre a los mercados de cereales que se celebraban allí desde la Edad Media, sobre un suelo empedrado con cantos rodados que aún conserva parte de su aspecto original. En el centro se levanta una fuente terminada en 1769, cuyas figuras infantiles representan la confluencia de los ríos Bernesga y Torío. La plaza convive con un convento de clausura benedictino y un albergue que recibe a los peregrinos del Camino de Santiago.

Plaza de la Virgen en Valencia

Plaza de la Virgen en Valencia (Wikimedia/Diego Delso)

Ocupa el emplazamiento del antiguo foro romano de la ciudad, fundada en el año 138 antes de Cristo, y está flanqueada por la catedral, la Basílica de la Virgen de los Desamparados y el Palacio de la Generalitat. Cada jueves al mediodía, en la Puerta de los Apóstoles de la catedral, se reúne el Tribunal de las Aguas, considerado el tribunal consuetudinario más antiguo de Europa, cuyos ocho miembros resuelven en audiencia pública los conflictos de riego entre los agricultores de la huerta valenciana. La Unesco declaró esta institución Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2009.

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Plaza de Alfonso II el Casto en Oviedo

Conocida popularmente como Plaza de la Catedral, tomó su trazado actual en 1928, cuando se derribaron las casas que separaban dos plazuelas menores para despejar la vista sobre el templo. Alberga la Casa de la Rúa, la vivienda nobiliaria más antigua de la ciudad, construida a finales del siglo XV, y la estatua de Ana Ozores, protagonista de La Regenta, situada frente a la fachada que Leopoldo Alas Clarín describió como residencia del personaje.

Plaza de España en Sevilla

Plaza de España en Sevilla. (Wikimedia/Carlos Delgado)

Diseñada por el arquitecto Aníbal González como pabellón principal de la Exposición Iberoamericana de 1929, su construcción se prolongó entre 1914 y 1928 en un semicírculo de 200 metros de diámetro. El conjunto, declarado Bien de Interés Cultural en 2023, cuenta con un canal navegable de 515 metros cruzado por cuatro puentes y 48 bancos decorados con azulejos de cada provincia española. Ha sido escenario de rodajes como Lawrence de Arabia y Star Wars: el ataque de los clones.

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Plaza Mayor de Pedraza en Segovia

En el centro de esta villa amurallada, declarada Conjunto Histórico en 1951, destacan las casas porticadas frente a la iglesia de San Juan Bautista, en origen dos viviendas blasonadas del siglo XVI. Desde 1993, la plaza y el castillo cercano acogen los Conciertos de las Velas, un evento que cada julio apaga el alumbrado eléctrico y lo sustituye por 35.000 velas repartidas por calles y balcones durante dos noches consecutivas.

En la Península Ibérica se esconden algunos lugares únicos y llenos de historia.

Plaza Mayor de Trujillo en Cáceres

De planta irregular por su origen como arrabal extramuros, quedó rodeada de palacios construidos con las riquezas traídas de América, entre ellos el de los Duques de San Carlos y el de los Marqueses de la Conquista. En su centro se alza la estatua ecuestre de Francisco Pizarro, un bloque de granito de seis toneladas y media obra del escultor Carlos Rumsey, con una réplica idéntica en Lima, ciudad fundada por el propio conquistador.

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Plaza del Pilar en Zaragoza

La basílica que da nombre a la plaza sustituyó a un templo gótico-mudéjar y, antes, a uno románico destruido por un incendio en 1434. Su construcción actual, iniciada en 1681, incluyó cúpulas que Francisco de Goya pintó posteriormente y torres que no se completaron hasta mediados del siglo XX. Junto a la basílica se encuentra la Lonja renacentista y la plaza de la Seo, con la catedral del Salvador y su fachada mudéjar.

Plaza Mayor de Madrid

Plaza Mayor de Madrid. (Wikimedia/Sebastián Dubiel)

Construida a partir de 1617 por encargo de Felipe II al arquitecto Juan de Herrera, y completada por Juan Gómez de Mora, sobrevivió a tres incendios, el más grave en 1790, cuando ardió un tercio del conjunto. En el centro se encuentra la estatua ecuestre de Felipe III, obra iniciada por Giambologna y terminada por Pietro Tacca en 1616, trasladada a este lugar en 1848 tras custodiar durante siglos el acceso a la Casa de Campo.

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