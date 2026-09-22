Viajes

El refugio natural de Cataluña que permite bañarse junto a un manantial y descubrir un tranquilo pueblo de montaña

El enclave reúne unas pozas alimentadas por la font Bordonera, senderos señalizados, panorámicas del valle y un entorno perfecto para refrescarse durante los meses más cálidos del año

Una balsa de agua verdosa en primer plano frente a una pared rocosa con una pequeña cascada y arbustos
Una balsa de agua verdosa recibe la caída de un salto de agua entre paredes de roca y vegetación en las Balsas de Organyà
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Las Balsas de Organyà son un refugio natural del Alt Urgell para combinar una caminata junto al agua, un baño de verano y un paseo por un pueblo de montaña de Lleida. El lugar también recibe el nombre de Basses de Fontanet o pozas de Fontanet, una denominación más precisa para este enclave del Prepirineo de Lleida.

Como ocurre en otros pueblos del interior de Cataluña, la visita a Organyà permite salir del casco urbano y alcanzar un entorno de agua y montaña en una misma jornada. Desde la Plaça de les Homilies, el camino conduce hacia las pozas de Fontanet y la vuelta asciende por una loma con vistas sobre la localidad.

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Pozas entre cascadas y rocas

El paseo por las Balsas de Organyà permite acercarse al agua desde distintos puntos del recorrido. La primera parada está en la zona baja, donde el acceso resulta más directo y no obliga a superar desniveles de roca.

A partir de ahí, el camino cambia. Para continuar hacia las balsas situadas en cotas más altas hay que avanzar por los laterales rocosos, con pequeños pasos que llevan a nuevos espacios junto a las cascadas.

La segunda poza suele concentrar buena parte de la atención por su agua fresca y por la vista hacia los saltos que descienden desde los niveles superiores. Es un punto desde el que se aprecia mejor cómo el cauce organiza el paisaje de la ruta.

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Quien siga subiendo encontrará otras zonas de baño y rincones para detenerse. La excursión propone un avance gradual: primero el acceso más sencillo y, después, los tramos que permiten conocer el resto de las pozas.

Un espacio con vistas al valle

Los senderos que rodean las pozas incluyen puntos elevados que funcionan como miradores sobre los valles y las montañas del Alt Urgell. No siempre están señalizados, pero aparecen durante el paseo y permiten detenerse para observar el paisaje.

Desde la altura, el entorno muestra una sucesión de laderas, zonas de bosque y relieves de montaña. Son paradas breves que cambian el ritmo de la caminata y ofrecen una vista más amplia que la que se tiene junto al agua.

Un curso de agua con pequeñas cascadas y pozas entre rocas y laderas montañosas cubiertas de vegetación
Las Balsas de Organyà albergan pequeñas cascadas y pozas de agua clara rodeadas por vegetación y formaciones rocosas.

Organyà funciona como puerta de entrada a este paisaje. El pueblo está en la comarca del Alt Urgell, en la provincia de Lleida, y conserva calles estrechas y un casco histórico que se puede recorrer antes o después de la excursión.

La cercanía entre el núcleo urbano y los caminos permite unir ambas partes de la visita en un mismo día. Primero, el paseo por el pueblo; después, la ruta hacia las pozas, los senderos y los puntos elevados sobre el valle.

Una ruta con un paisaje cambiante para hacer senderismo

La visita no termina al salir del agua. Desde las pozas parten caminos que permiten prolongar el paseo por los alrededores de Organyà, con opciones para quienes solo quieren caminar un poco más y para quienes prefieren dedicar más tiempo a la montaña.

El paisaje va cambiando durante el recorrido. Hay tramos abiertos, áreas de vegetación y zonas donde la presencia de la piedra gana espacio, una sucesión de ambientes que acompaña el paso por el Alt Urgell.

Caminar por estos senderos ofrece otra forma de conocer el lugar, más allá del baño. El entorno reúne prados, árboles y formaciones rocosas que aparecen a ambos lados del camino.

Estas rutas permiten organizar la escapada al ritmo de cada visitante: detenerse en las balsas, continuar hacia los puntos altos o regresar al pueblo después de recorrer algunos de los caminos próximos.

El pueblo y su conexión con el catalán

La salida hacia las balsas comienza en Organyà, un pueblo que añade una parada cultural a la jornada. Sus calles y la iglesia de Santa Maria permiten recorrer un casco histórico tranquilo antes de poner rumbo al entorno natural.

La localidad está vinculada a las Homilías de Organyà, uno de los documentos escritos más antiguos en lengua catalana. Este hallazgo convierte al pueblo en algo más que el punto de inicio de una excursión de montaña.

Como sucede en muchos pueblos de Cataluña situados entre valles y montañas, Organyà permite enlazar una ruta junto al agua con un paseo por su casco urbano. Las Balsas de Organyà, los senderos del Alt Urgell, la iglesia de Santa Maria y las Homilías convierten la excursión en un plan que va más allá del baño.

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