Los 12 rincones de Madrid que te transportan a Estados Unidos por el 250 aniversario de su independencia

Restaurante Botín, el más antiguo del mundo, por el que pasaron figuras como Charlton Heston, Jacqueline Kennedy, Woody Allen, Hemingway y Bruce Springsteen. (Cedida)

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Madrid suma un nuevo atractivo a su oferta de turismo cultural con motivo de los 250 años de la independencia de Estados Unidos. La Embajada de Estados Unidos en España, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, presentó una ruta urbana con 12 paradas que revelan la conexión histórica entre ambos países, desde coctelerías legendarias hasta museos con piezas centenarias. El recorrido, bautizado como “La huella estadounidense en Madrid: la ruta conmemorativa de los 250 años”, se enmarca en el programa internacional Freedom 250, que celebra en distintas ciudades del mundo el aniversario de la Declaración de Independencia estadounidense, firmada en 1776.

La propuesta convierte a la capital española en un destino con capas de historia poco conocidas para quienes buscan planes alternativos de turismo en Madrid. El itinerario, disponible también en formato online e interactivo, atraviesa el centro de la ciudad y conecta bares históricos, palacios, academias y museos científicos con episodios que van desde la Guerra de Independencia estadounidense hasta la llegada de las estrellas de Hollywood a la posguerra española.

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La Ruta Conmemorativa con motivo del 250 aniversario es una iniciativa impulsada por la Embajada de Estados Unidos. (Embajada de Estados Unidos)

Cada parada funciona como una pieza de un relato mayor sobre el papel de España en la formación de Estados Unidos como nación, un capítulo que incluye el apoyo de la Corona española bajo el reinado de Carlos III, las batallas de Pensacola y Yorktown, y la influencia del propio dólar español en la moneda estadounidense. A continuación, un repaso por los 12 puntos que integran esta ruta cultural y qué ver en cada uno de ellos.

La ruta urbana por Madrid

El itinerario está disponible online también, donde cada parada aporta un dato o una pieza entre la relación de España y Estados Unidos.

Museo Chicote guarda el teléfono que Frank Sinatra memorizó

La coctelería de la Gran Vía fundada por Perico Chicote en 1931 encabeza la lista por derecho propio. Fue la primera barra americana de Europa y el punto de encuentro de Ava Gardner durante los años 50, cuando Frank Sinatra, su entonces marido, llamaba de madrugada para localizarla. Luis Buñuel llegó a describir el local como “la Capilla Sixtina de los martinis”.

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Para conmemorar el aniversario, Chicote lanzó El Two Fifty, el primer cóctel que se incorpora a la carta desde la muerte de su fundador en 1931, elaborado con bourbon, zumo de limón, sirope de agave y vermut. Según explicaron a Europa Press, Raúl y Rubén Gómez, socios actuales del establecimiento, “preguntamos a los americanos a qué sabía América y eligieron este cóctel, incluso eligieron el color y la base”.

Foto: @tonilonestar / Twitter

El restaurante Botín sentó a Hemingway, Kennedy y Springsteen en su mesa

Reconocido por el Libro Guinness de los Récords como el restaurante más antiguo del mundo, Sobrino de Botín acumula entre sus clientes históricos a figuras estadounidenses como Charlton Heston, Jacqueline Kennedy, Woody Allen y Bruce Springsteen. Su mayor vínculo literario, sin embargo, es con Ernest Hemingway, quien citó el local en su novela Fiesta y solía sentarse siempre en la misma mesa de la segunda planta. El restaurante, ubicado en el casco histórico de la capital, funciona desde 1725 y conserva el horno de leña original.

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El Palacio de Liria conserva cartas originales de Cristóbal Colón

Sede de la Fundación Casa de Alba, el palacio se construyó de forma paralela a la revolución de las Trece Colonias y custodia una colección de cartas de Cristóbal Colón, además de varios escudos de armas otorgados a exploradores y ciudades recién fundadas en el Nuevo Mundo. “Son documentos fundamentales para entender la historia de América y el impacto cultural entre continentes”, señaló Álvaro Romero, director cultural de la fundación, quien destacó el interés de la institución en participar de la ruta.

Palacio de Liria, Madrid (Wikimedia).

Un retrato de George Washington llegó a Madrid como regalo diplomático

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en la calle Alcalá, alberga uno de los pocos retratos de George Washington que existen fuera de Estados Unidos. La obra, firmada por el pintor italiano Josef Perovani en 1796, fue un encargo del embajador español en Filadelfia como regalo para el secretario de Estado bajo el reinado de Carlos IV, Manuel de Godoy. Washington también aparece representado en una miniatura elaborada en esmalte por el artista londinense William Russell Birch, expuesta en el Museo Lázaro Galdiano, otra de las paradas del recorrido.

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El Museo Naval resguarda el primer mapamundi con América

Entre las piezas más antiguas de la ruta se encuentra la Carta universal de Juan de la Cosa, elaborada en 1500 y considerada el primer mapamundi que incluye una representación del continente americano. El Museo Naval, ubicado junto al paseo del Prado, exhibe este documento como parte de su colección permanente sobre la historia marítima española y su rol en la exploración del Nuevo Mundo.

Huella estadounidense en Madrid en el mapa de la Ruta Conmemorativa. (Embajada de EEUU)

El Museo del Prado exhibe un retrato de Felipe III atribuido a Velázquez

El Museo Nacional del Prado suma a la ruta un retrato inédito de Felipe III atribuido a Diego de Velázquez, perdido durante siglos hasta que el historiador y filántropo de Nashville William B. Jordan lo descubrió y lo donó a la pinacoteca en 2016. La pieza conecta la historia dinástica española con el coleccionismo estadounidense y su papel en la recuperación de patrimonio artístico europeo.

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Retrato de Felipe III (1627), Diego Velázquez. (American Friends of El Prado)

El Frontón Beti Jai fue concesionario de Harley-Davidson

Construido en el siglo XIX, este frontón de pelota vasca es uno de los más antiguos de Europa y uno de los edificios con mayor cantidad de usos distintos a lo largo de su historia. Tras abandonar las competiciones deportivas en 1919, funcionó como fábrica de vehículos Studebaker y, después, como concesionario de motocicletas Harley-Davidson, un dato que ilustra la penetración de marcas estadounidenses en la España del siglo XX.

El Museo Geominero exhibe fósiles y minerales de Estados Unidos

El Museo Geominero (IGME-CSIC) incorpora a la ruta una selección de piezas paleontológicas y geológicas halladas en suelo estadounidense, entre ellas una réplica del cráneo del Tyrannosaurus rex conocido como Stan, procedente de Dakota del Sur, y ejemplares de escarabajos conservados en alquitrán del yacimiento de Rancho La Brea, en California. También se exhiben fósiles del género extinto de peces Priscacara, que habitó el territorio estadounidense durante el Eoceno.

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El Real Jardín Botánico cultiva especies nativas de Estados Unidos

El Real Jardín Botánico-CSIC participa en el recorrido con tres especies vegetales de origen estadounidense: el caqui de Virginia, la pimienta de Carolina y el naranjo de Osage, este último utilizado históricamente para teñir los uniformes de militares estadounidenses durante la Primera Guerra Mundial. El jardín, situado junto al Museo del Prado, es la primera parada del itinerario oficial diseñado por la Embajada.

Real Jardín Botánico-CSIC (EP)

El Instituto Internacional fue sede de la embajada estadounidense

Fundado en 1892 por la educadora nacida en Boston Alice Gordon Gulick a imagen de las universidades femeninas de la costa este de Estados Unidos, el Instituto Internacional en España funcionó como sede de la Embajada de Estados Unidos entre 1944 y 1950. La institución mantiene hoy su vocación educativa y cultural como puente entre ambos países.

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La Casa de la Moneda acuñó diez monedas por el aniversario

El Museo Casa de la Moneda cierra el recorrido con una colección de diez monedas de plata acuñadas para conmemorar el 250 aniversario, con una métrica de ocho reales y un precio de 140 euros cada una. Según explicó José Miguel Fernández de Liencres, director comercial de la Real Casa de la Moneda, las piezas recuerdan distintos episodios de la participación española en la guerra, desde el apoyo de la Corona bajo Carlos III hasta las batallas de Pensacola y Yorktown. Entre los diseños destacan los dedicados a Carlos III y Washington, y otro que reproduce el primer dólar estadounidense, influido en su diseño y tamaño por el dólar español. El museo también exhibe sellos de figuras como David Farragut, primer almirante de la Armada de Estados Unidos e hijo del militar menorquín Jordi Farragut.

Ernesto García, dueño del restaurante 'Los Aguachiles', nos lleva en un recorrido por sus lugares mexicanos preferidos en Madrid. Descubre sus recomendaciones para el día a día, una ocasión especial y las joyas tradicionales que no te puedes perder.

Una ruta pensada para recorrerse a pie por el centro de Madrid

El itinerario completo puede recorrerse a pie por el centro de la capital y está disponible en una versión interactiva online para quienes prefieran planificar la visita por etapas. “Cada una de las paradas cuenta una pequeña historia de los vínculos que unen Madrid y Estados Unidos”, señaló el embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León Junior, durante la presentación de la iniciativa en el propio Museo Chicote. Por su parte, la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, definió el proyecto como “un mapa cultural ilustrado que resume algunos de los muchos lazos que nos unen, incluso antes de que Estados Unidos fuese una realidad política”.

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