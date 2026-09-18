España

El buque de guerra español que ha recibido Marruecos y que retoma la relación de Navantia y Rabat iniciada en los años 80

El Moulay Hassan I culmina un contrato anunciado en enero de 2021 y supone la recuperación de la relación comercial entre la compañía y la Marina Real

Ceremonia de la botadura de la fragata F-111 en el astillero de Navantia en Ferrol. (Europa Press)
Ceremonia de la botadura de la fragata F-111 en el astillero de Navantia en Ferrol. (Europa Press)
Guardar

Navantia ha firmado este jueves la entrega a Marruecos del patrullero de altura Moulay Hassan I, construido para la Marina Real marroquí en el astillero de San Fernando, Cádiz. La formalización se ha hecho con la habitual firma del acta de entrega, pero con la peculiaridad de que no se ha celebrado una ceremonia institucional. Ceuta continúa en medio de una situación crítica tras la entrada masiva de migrantes del 30 de julio y gran parte de la clase política señala al país vecino por permitir o no frenar las entradas.

Con la entrega formalizada, las autoridades marroquíes podrán decidir cuándo trasladan el buque desde el astillero gaditano. El patrullero ha sido construido durante los últimos tres años. El Moulay Hassan I culmina un contrato anunciado en enero de 2021 y supone la recuperación de la relación comercial entre Navantia y la Marina Real de Marruecos, que ya recibió patrulleros y una corbeta fabricados por la compañía española durante la década de 1980.

PUBLICIDAD

Hombre con casco de seguridad y uniforme azul en primer plano observa un bloque de casco de barco levantado por una grúa en un astillero
Un trabajador de Navantia observa el traslado de un bloque del casco de una fragata F-110 de la Armada española en un astillero. (Armada)

Un buque de 87 metros para 60 tripulantes

El nuevo patrullero tiene una eslora de 87 metros y una manga total de 13 metros. El diseño prevé espacio para una dotación de hasta 60 personas a bordo. El programa ha generado alrededor de 1.100 empleos directos, indirectos e inducidos, de acuerdo con los datos aportados por la empresa. Cuando se anunció el contrato, Navantia calculó que el proyecto aseguraría cerca de un millón de horas de trabajo en los astilleros de la Bahía de Cádiz y unos 250 empleos durante los tres años y medio previstos para su desarrollo.

El acuerdo con Marruecos incluyó el diseño y la construcción del patrullero. Las autoridades marroquíes comunicaron en abril de 2021 las especificaciones requeridas para el buque. Navantia presentó su oferta en agosto, después de que varios astilleros de otros países se interesaran por el encargo. La compañía desplazó a un equipo a Marruecos para abordar los aspectos técnicos y comerciales de la propuesta. A partir de septiembre de aquel año, Navantia y la Administración de la Defensa Nacional marroquí mantuvieron contactos para adaptar las características del buque a los requisitos de la Marina Real y cumplir la hoja de ruta pactada.

PUBLICIDAD

La ministra Robles visita las instalaciones de Navantia en Ferrol (Navantia)

Relación entre Navantia y Marruecos

La construcción del Moulay Hassan I tuvo una ceremonia pública en mayo de 2025, cuando Navantia celebró la botadura del patrullero en San Fernando. Aquel acto contó con la presencia del representante de la Marina Real de Marruecos, el capitán de navío mayor Mohammed El Fadili. El Fadili subrayó entonces que el proyecto representaba los vínculos de amistad y cooperación entre los reinos de Marruecos y España, así como la relación entre la Marina Real y el astillero de Navantia.

También asistió el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, quien definió la botadura como un avance en la construcción del buque y como una muestra de una colaboración consolidada con el paso del tiempo. Domínguez vinculó además el programa con el compromiso compartido de España y Marruecos en seguridad y tecnología naval. La relación de la empresa y el país del Magreb no es nueva, aunque estaba algo aparcada.

Archivo. Puesta a flota del submarino S-81 Isaac Peral, en mayo de 2021 (Navantia/Europa Press)

En 1983, el astillero de Cartagena entregó a la Real Marina de Marruecos la corbeta Teniente Coronel Errahmani, con numeral 501. El buque fue una de las tres unidades de la Clase Descubierta que España exportó, un programa que abrió la venta exterior de buques de combate diseñados en el país. La serie estuvo compuesta por nueve corbetas. Las seis primeras fueron asignadas a la Armada Española y las tres restantes se destinaron a clientes extranjeros: dos a Egipto y la 501 a Marruecos.

Fue desarrollada por la Empresa Nacional Bazán, antecesora de Navantia. En la Armada Española, estas corbetas recibieron el apodo de “Hormigas Atómicas”, por el armamento que concentraban pese a su desplazamiento limitado. La Teniente Coronel Errahmani fue el buque insignia de la Real Marina de Marruecos desde su entrada en servicio hasta 2002, cuando se incorporó la fragata Mohamed V.

Temas Relacionados

Armada EspañolaMilitaresFuerzas Armadas EspañaEspaña-NacionalEspaña NoticiasÚltima hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comienza el traslado de migrantes al campamento del puerto de Ceuta, donde más de 4.000 personas esperan conseguir una de las 1.700 plazas disponibles

El inicio del traslado de los migrantes que malvivían en las playas ceutíes de El Trampolín y Benítez hacia el campamento del puerto derivó este viernes en momentos de tensión. El miedo a quedarse sin plaza provocó carreras y una avalancha que la Policía Nacional pudo contener con material antidisturbios

Comienza el traslado de migrantes al campamento del puerto de Ceuta, donde más de 4.000 personas esperan conseguir una de las 1.700 plazas disponibles

El mercado real del alquiler en Madrid: el 0,5% de los propietarios (empresas y fondos) controlan el 82% de los contratos y gestionan 632 millones de euros en fianzas

La Comunidad de Madrid tiene la obligación de ser depositaria de las fianzas que los inquilinos pagan a sus caseros. De los 771 millones que había en 2025, el 82% eran solo de 2.490 grandes propietarios

El mercado real del alquiler en Madrid: el 0,5% de los propietarios (empresas y fondos) controlan el 82% de los contratos y gestionan 632 millones de euros en fianzas

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Así amanecieron los precios de las gasolinas en seis de las ciudades más importantes de España

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Los 12 rincones de Madrid que te transportan a Estados Unidos por el 250 aniversario de su independencia

El itinerario recorre a pie el centro de la capital y combina piezas artísticas, monedas conmemorativas y edificios históricos vinculados a la nación

Los 12 rincones de Madrid que te transportan a Estados Unidos por el 250 aniversario de su independencia

Lola Ortiz, primera expulsada de ‘Supervivientes All Stars 3’: el público decide su salida definitiva y deja nuevos nominados provisionales

La concursante canaria se despide de Honduras tras perder el duelo contra Arkano, mientras el reality estrena nueva localización y cambia de nuevo su mecánica de nominaciones

Lola Ortiz, primera expulsada de ‘Supervivientes All Stars 3’: el público decide su salida definitiva y deja nuevos nominados provisionales
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Comienza el traslado de migrantes al campamento del puerto de Ceuta, donde más de 4.000 personas esperan conseguir una de las 1.700 plazas disponibles

Comienza el traslado de migrantes al campamento del puerto de Ceuta, donde más de 4.000 personas esperan conseguir una de las 1.700 plazas disponibles

El mercado real del alquiler en Madrid: el 0,5% de los propietarios (empresas y fondos) controlan el 82% de los contratos y gestionan 632 millones de euros en fianzas

El Gobierno de Sánchez y el Ejecutivo de Vivas se pelean por quién debe pagar los 80 euros que cuesta el informe forense para identificar que un migrante es menor

La Justicia confirma que un matrimonio divorciado no repartirá sus bienes como gananciales porque se rige por la ley catalana

Miquel Turbo, mecánico, advierte sobre la compra de vehículos de lujo: “Las faenas son de alta gama”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Más de 32.000 personas mueren esperando a que el Estado resuelva su solicitud de ayuda a la dependencia

Alejandro Benítez, asesor financiero: “En cuanto entras por la puerta del banco, dejas de ser una persona y pasas a ser un número”

Opositar después de los 30: el aspirante medio tiene 37 años, trabajaba en la empresa privada y busca comprar una casa y formar una familia

La Audiencia Provincial de Aragón confirma la condena a un hombre por estafar 3.600 euros con el alquiler falso de una vivienda en Zaragoza

DEPORTES

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Fernando Alonso pone a la FIA contra las cuerdas mientras presiona a Honda por su futuro en la Fórmula 1: “Mi responsabilidad es ayudarlos con mi experiencia”

Ilia Topuria está de vuelta, reta a Justin Gaethje y no se guarda nada: “Ahora vamos a ver quién tiene pelotas”

Jorge Martín puede regalar el Mundial de MotoGP a Marc Márquez: “Tomaré la decisión este fin de semana”

La Roja gana el Mundial, pero nadie tiene el puesto asegurado: los campeones que pueden caerse de la lista de De la Fuente y las novedades