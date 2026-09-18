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Lola Ortiz, primera expulsada de ‘Supervivientes All Stars 3’: el público decide su salida definitiva y deja nuevos nominados provisionales

La concursante canaria se despide de Honduras tras perder el duelo contra Arkano, mientras el reality estrena nueva localización y cambia de nuevo su mecánica de nominaciones

Gala de 'Supervivientes All Stars 3' del jueves 17 de septiembre de 2026. (Mediaset España)
Gala de 'Supervivientes All Stars 3' del jueves 17 de septiembre de 2026. (Mediaset España)
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Supervivientes All Stars 3 ya tiene a su primer expulsado. La audiencia ha tomado su primera gran decisión de esta edición y ha decidido que Lola Ortiz abandone definitivamente Honduras. La canaria se enfrentaba a Arkano después de que ambos sobrevivieran a las distintas fases de salvación de los últimos días, pero finalmente ha sido el rapero quien ha conseguido el respaldo suficiente para continuar en el concurso.

La expulsión llegaba en una noche especialmente intensa para los supervivientes. La tercera edición del formato está demostrando desde sus primeros días que, como anunciaba su lema, “el juego ha cambiado”. A las nuevas dinámicas se suma ahora un cambio de escenario que ha obligado a los concursantes a adaptarse a unas condiciones todavía más complicadas.

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Gala de 'Supervivientes All Stars 3' del jueves 17 de septiembre de 2026. (Mediaset España)
Gala de 'Supervivientes All Stars 3' del jueves 17 de septiembre de 2026. (Mediaset España)

La aventura continúa en Laguna Cacao, una nueva localización elegida tras el conflicto de los garifunas, que está marcada por el barro, los insectos, los mosquitos y unas aguas turbias (a veces con mal olor) que dificultan incluso una de las tareas fundamentales del concurso: conseguir alimento. Un escenario muy diferente al que los espectadores están acostumbrados a ver en Supervivientes y que también ha condicionado algunas de las pruebas.

Lola Ortiz dice adiós a Honduras tras solo una semana

El duelo definitivo estaba entre Lola Ortiz y Arkano. Después de la primera ronda de nominaciones, Lola había sido señalada por el grupo Sol, mientras que Albert Barranco, como líder, había nominado directamente a Víctor Janeiro. En el equipo Luna, los compañeros habían situado a Yulen Pereira en la lista y Omar Sánchez había escogido a Arkano.

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La marcha de Alma Bollo por prescripción médica terminó modificando el escenario y dejó a cuatro concursantes expuestos: Lola, Víctor, Yulen y Arkano. Yulen consiguió librarse al imponerse en la ‘Liga de nominados’, mientras que Víctor fue salvado posteriormente por la audiencia durante ‘Tierra de nadie’.

De esta manera, Lola y Arkano quedaron frente a frente como los primeros concursantes en jugarse su continuidad. Las votaciones se mantuvieron ajustadas durante buena parte del proceso, pero el resultado final terminó inclinándose del lado del rapero. Jorge Javier Vázquez comunicó el veredicto en la Palapa y anunció que Arkano era el concursante salvado. Lola tuvo entonces que despedirse del resto de sus compañeros, visiblemente emocionada.

Gala de 'Supervivientes All Stars 3' del jueves 17 de septiembre de 2026. (Mediaset España)
Gala de 'Supervivientes All Stars 3' del jueves 17 de septiembre de 2026. (Mediaset España)

Antes de marcharse, la canaria quiso dejarles un último consejo relacionado con la convivencia: “Disfruten mucho de la experiencia, les he cogido mucho cariño, no se peleen tanto”. Sus palabras provocaron una reacción especialmente emotiva en Albert Barranco, que no pudo contener las lágrimas.

La amistad que ambos mantienen fuera del programa se había convertido también en uno de los apoyos más importantes de Lola durante sus primeros días en Honduras. Por eso, el momento de la despedida fue especialmente duro para el concursante.

Una expulsión sin playa secreta ni segunda oportunidad

La salida de Lola tiene además una particularidad importante. La concursante no continuará aislada en una localización secreta ni tendrá la posibilidad de recuperar su puesto en el concurso. Su expulsión es definitiva y pone punto final a su aventura en Supervivientes All Stars 3.

La decisión supone un cambio respecto a la mecánica utilizada en otras ediciones, en las que el primer eliminado podía continuar sobreviviendo en una playa secreta y enfrentarse posteriormente a nuevas votaciones para intentar regresar.

Gala de 'Supervivientes All Stars 3' del jueves 17 de septiembre de 2026. (Mediaset España)
Gala de 'Supervivientes All Stars 3' del jueves 17 de septiembre de 2026. (Mediaset España)

Mientras ella prepara su regreso a España, el resto de concursantes ya afronta un nuevo escenario. La segunda ronda de nominaciones también ha dejado una lista provisional formada por Asraf, Rosa Benito, Yola Berrocal, Laura Cuevas y Yulen.

Sin embargo, ninguno de ellos puede dar por hecho todavía que se encuentre realmente en peligro. Jorge Javier explicó que las líneas de votación no se abrirán de inmediato, ya que durante la gala del domingo los supervivientes tendrán que enfrentarse a nuevas pruebas que pueden modificar por completo la lista.

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