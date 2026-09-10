Benavente, la villa zamorana que marcó la Ruta de la Plata y conserva vestigios de un castillo con siglos de historia señorial

Parador de Benavente, en Zamora (Paradores.es).

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En el noroeste de Castilla y León, sobre una colina que domina la confluencia de los ríos Esla, Tera y Órbigo, se levanta Benavente, un municipio de la provincia de Zamora que durante siglos funcionó como cruce estratégico de caminos entre el centro de la península y el noroeste español. Su casco histórico conserva las huellas de un pasado señorial que se remonta a la Edad Media, cuando la familia Pimentel convirtió la localidad en sede de uno de los condados más influyentes de la corona castellana.

La villa formó parte del trazado de la Ruta de la Plata, la antigua calzada romana que unía Mérida con Astorga y que sirvió como eje comercial y militar durante siglos. En un punto de la historia la localidad fue enlace entre el noroeste peninsular y el resto de España y Portugal.

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Parador de Benavente, en Zamora (Adobe Stock).

El Ayuntamiento de Benavente destaca el valor patrimonial de la localidad, que combina arquitectura civil y religiosa de distintas épocas con una tradición gastronómica reconocida a nivel regional. La Diputación de la provincia también promueve la zona como parte de la comarca de Los Valles, un territorio agrícola donde se cultiva uno de los productos más representativos de la provincia.

El Castillo de la Mota, símbolo de un condado que marcó la historia de Castilla y León

El monumento más importante de Benavente es el Castillo de la Mota, construido en el siglo XII y declarado Bien de Interés Cultural. Entre sus muros se celebraron las Cortes convocadas por el rey Alfonso IX en 1202, y en 1230 se firmó la Concordia de Benavente, el tratado que selló la unión definitiva de los reinos de León y Castilla.

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La Torre del Caracol es lo que se conserva hoy del antiguo castillo de Benavente. (Wikimedia Commons/DP)

Desde 1398, bajo el dominio de la familia Pimentel, la fortaleza se convirtió en residencia condal y combinó los estilos gótico y renacentista en sucesivas reformas. La villa llegó a recibir visitas de la talla de Carlos V y Napoleón Bonaparte, según recoge El Mundo en un reportaje sobre el patrimonio de la localidad.

Las tropas francesas incendiaron el castillo durante la Guerra de la Independencia, a principios del siglo XIX, y solo sobrevivió la Torre del Caracol, levantada en 1504, que conserva un artesonado mudéjar considerado la principal joya arquitectónica de Benavente. Hoy, la torre forma parte del Parador de Turismo Rey Fernando II de León, junto a los Jardines de la Mota, con vistas a los valles del Tera y el Órbigo.

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Los sabores de la huerta benaventana, del pimiento con IGP a las bombas artesanales

El bacalao a la cazuela es uno de los platos típicos de Benavente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gastronomía de Benavente gira en torno a los productos de la huerta, con el pimiento como protagonista absoluto. La localidad celebra cada septiembre la Feria del Pimiento y Productos de la Tierra, un evento organizado por el Ayuntamiento junto a la Asociación de la Huerta y con la colaboración de la Diputación de Zamora, que reúne a productores de la comarca de Los Valles en torno al pimiento con Indicación Geográfica Protegida.

El recetario tradicional incluye las truchas del Tera, el bacalao a lo tío o a la cazuela, los cangrejos, las ancas de rana y los asados de lechazo cocinados en horno de leña. La región cuenta además con la Denominación de Origen Valles de Benavente para sus vinos y con quesos amparados bajo la Denominación de Origen Queso Zamorano. En repostería destacan las bombas, un dulce que se elabora en la localidad desde hace generaciones y que se puede degustar en pastelerías como R Campo, heredera de la receta original de la familia Campo.

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Cómo llegar a Benavente desde Zamora

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La distancia entre la capital de la provincia y Benavente es de aproximadamente 65 kilómetros, un trayecto que en coche se completa en poco menos de una hora a través de la autovía A-52, en dirección hacia Ourense, con conexión posterior a la A-6. La localidad también cuenta con estación de tren, integrada en la línea que conecta Madrid con Galicia, lo que permite llegar desde Zamora en trayectos de aproximadamente 40 minutos. Para quienes viajan en autobús, existen líneas regulares que cubren el recorrido entre ambas ciudades con una frecuencia diaria de varios servicios.