Así es el pueblo de España que parece la Toscana italiana: ideal para visitar en otoño por su paisaje agrícola, su castillo y sus casas medievales

El pueblo de Miravet y su castillo, en Tarragona. (Adobe Stock)

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La Toscana italiana. Tres palabras que hablan de pueblos medievales, veranos ociosos, paisajes deslumbrantes, amistades tórridas. Una fama —procedente tanto de la realidad como del cine y la literatura— a la que aspiran miles de destinos turísticos en todo el mundo, y por eso es muy sencillo encontrar en internet artículos sobre “la Toscana francesa”, “la Toscana alemana”, “la Toscana china” (en serio) o “la Toscana española”. Hay multitud de lugares que reclaman esta definición, y no todos merecidamente. Pero Miravet, en Tarragona, es uno de los que muestra que las comparaciones no siempre son odiosas.

La comparación de Miravet con la región italiana parte del entorno agrícola que rodea al pueblo: olivares, viñedos, colinas de tonos ocres y rojizos, vegetación mediterránea y arquitectura de piedra integrada en el paisaje. El municipio pertenece a la comarca de la Ribera de Ebro, en el sur de la provincia de Tarragona, en el límite con las comarcas del Bajo Ebro y la Tierra Alta.

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Situado a la orilla del río, destaca por sus casas de piedra que escalan la ladera en terrazas y, en lo más alto, por los restos del castillo que los árabes iniciaron en el siglo VIII, pero que más tarde los templarios hicieron suyo. Tras la reconquista, Ramón Berenguer IV tomó la fortaleza en 1153 y la entregó a la Orden del Temple, que la transformó en uno de los principales centros de poder de la Corona de Aragón. La construcción resultante es una mezcla de estilos islámico, bizantino y cisterciense, y está considerada uno de los mejores ejemplos de arquitectura religiosa y militar templaria en Occidente.

El castillo resistió hasta que entre 1307 y 1308 sufrió un largo asedio que coincidió con la disolución de la Orden del Temple. Declarado bien de interés cultural, es propiedad de la Generalitat de Cataluña y hoy puede visitarse subiendo a pie por la calle del Castell desde el núcleo histórico.

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Arraigada tradición alfarera

El barrio antiguo de Miravet, conocido como Cap de la Vila, se asienta al pie del castillo sobre la roca roja que cae a pico sobre el Ebro. Sus calles estrechas y porchadas guardan la memoria de la comunidad musulmana que habitó el lugar desde el siglo VIII hasta su expulsión en el XVII.

Entre sus monumentos destaca la Església Vella, un templo renacentista construido entre 1565 y 1585 por la Orden del Hospital sobre la antigua mezquita árabe. Una bomba atravesó su cúpula durante la Guerra Civil y destruyó retablos e imágenes, pero el edificio fue recuperado como monumento y alberga hoy varias exposiciones, entre ellas una colección de alfarería tradicional de Miravet. El pueblo conserva también la arcada mudéjar de la antigua sede de la aljama morisca y el astillero medieval, la última atarazana fluvial donde se calafateaban los llaguts, las embarcaciones alargadas que transportaban mercancías por el río.

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Miravet es conocida en Cataluña por su arraigada tradición alfarera. En el barrio conocido como Raval dels Canterers funcionan todavía siete talleres donde se trabaja el barro a mano y con torno para producir las piezas clásicas del lugar: pitxells, cántaros, cadufos, gerres y lebrillos. Algunos de esos talleres disponen de museos particulares y ofrecen la posibilidad de asistir a demostraciones o participar en talleres de barro.

Además, Miravet puede ser el punto de partida de un recorrido más amplio que sigue el curso del Ebro hasta su desembocadura en el Mediterráneo. La ruta atraviesa viñedos de la Denominación de Origen Terra Alta, donde la garnacha se cultiva en más de 5.000 hectáreas.

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