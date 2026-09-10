Victoria Luengo, sobre su isla de nacimiento: “De adulta he ido menos de lo que me gustaría, sólo algún verano. Me gusta mucho”. (Montaje Infobae)

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Victoria Luengo, la actriz balear, que protagoniza junto a Javier Bardem ‘El ser querido’, la recién estrenada película dirigida por Rodrigo Sorogoyen, mantiene una relación ligada a Mallorca, la isla donde nació y a la que se mantiene unida por los recuerdos familiares y las playas de su infancia. La actriz, nacida en Palma en 1990, sitúa allí una parte de su historia personal, pese a que en los últimos años sus visitas han sido más espaciadas.

En una entrevista con Mallorca Global Mag, Luengo explica que no regresa a la isla tanto como desearía. “Nací en Mallorca, pero de adulta he ido menos de lo que me gustaría, solo algún verano”, afirma. También señala que todavía tiene familia en el lugar donde nació y define la isla como “preciosa”.

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La ciudad de Palma forma parte de sus primeros años y de una vocación que apareció pronto. Desde pequeña supo que quería dedicarse a la interpretación, una carrera que más tarde desarrolló entre el cine, el teatro y la televisión. Dentro de esa memoria mallorquina, la actriz destaca un destino concreto: Alcúdia, donde pasaba tiempo durante su niñez.

Alcúdia conserva las playas que la actriz frecuentaba de niña

“Cuando era pequeña iba mucho a Alcúdia y a sus playas”, recuerda Luengo. La bahía, en el norte de Mallorca, reúne una extensa línea de costa con arenales, zonas de pinar y aguas poco profundas. Es uno de los paisajes que permanecen asociados a la infancia de la intérprete.

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Playa de Muro, en Mallorca. (Adobe Stock)

La playa de Alcúdia alcanza 7 kilómetros de extensión y combina arena fina con aguas transparentes. En varios sectores, el paseo marítimo acompaña el litoral. Hacia Playa de Muro, el entorno adquiere un ritmo distinto, con sectores de costa más apartados de las áreas urbanas.

La bahía también concentra actividades vinculadas al mar, entre ellas windsurf, vela y pádel surf. Cerca de allí, Es Comú ofrece otro perfil del norte mallorquín: un arenal próximo al Parque Natural de s’Albufera, rodeado por dunas, pinos y enebros. El lugar forma parte de uno de los espacios naturales mejor conservados de la zona.

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Manacor y Porto Cristo amplían su recorrido por el este de Mallorca

Los vínculos de Vicky Luengo con la isla también alcanzan el este. Manacor, la segunda ciudad más grande de Mallorca, aparece en su recorrido por razones profesionales: la actriz ha actuado en su teatro y esas visitas le permitieron conocer otros puntos del territorio insular.

Más allá de Alcúdia, Manacor y Porto Cristo, la isla reúne paisajes como Cala Tuent, al pie del Puig Major, de 1.445 metros de altitud. (Turismo Islas Baleares)

A pocos kilómetros se encuentra Porto Cristo, una localidad costera situada en torno a una bahía protegida. Allí conviven el antiguo puerto pesquero, el puerto deportivo y una playa de arena dorada. El enclave es, además, una de las entradas a algunos de los paisajes subterráneos más conocidos de Mallorca.

En las inmediaciones están las Cuevas del Drach y las Cuevas dels Hams. Junto a la bahía se conserva la torre defensiva de Els Falcons, levantada en el siglo XVI. Más allá de Alcúdia, Manacor y Porto Cristo, la isla reúne paisajes como Cala Tuent, al pie del Puig Major, de 1.445 metros de altitud, y Alcanada, con una costa de piedras, un bosque de pinos y la isla coronada por un faro. Para Luengo, Mallorca sigue ligada a ese conjunto de lugares y a una frase sencilla: “Me gusta mucho y es una isla preciosa”.

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