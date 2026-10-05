Las ayudas directas para autónomos y empresas de Ceuta empiezan a abonarse este martes

Vista aérea del puerto y parte de la ciudad de Ceuta (Montaje Infobae con imágenes de Europa Press)

Guardar

La Agencia Tributaria prevé comenzar este martes 6 de octubre el abono de las ayudas directas para autónomos y empresas de Ceuta afectadas por la crisis migratoria. Los trabajadores por cuenta propia recibirán 5.000 euros, mientras que las compañías podrán percibir entre 10.000 y 150.000 euros según su facturación.

La medida cuenta con una dotación de 36,6 millones de euros y forma parte del paquete estatal aprobado para la ciudad autónoma. El dinero llegará a la cuenta bancaria comunicada por cada solicitante y la propia transferencia tendrá valor de notificación de la concesión.

PUBLICIDAD

El Gobierno informó el pasado 29 de septiembre de que se habían registrado 1.217 solicitudes. La previsión inicial era llegar a unos 2.500 autónomos y 1.500 empresas, por lo que aún quedaría margen para nuevas peticiones antes de que venza el plazo.

Los autónomos cobrarán 5.000 euros y las empresas hasta 150.000 euros

La cuantía para los autónomos será única: 5.000 euros. En el caso de las empresas y otras entidades beneficiarias, el importe se calcula según la cifra de negocios declarada en 2025.

Las compañías con una facturación de hasta un millón de euros podrán obtener 10.000 euros. La ayuda asciende a 20.000 euros para quienes hayan facturado entre uno y dos millones; a 40.000 euros para el tramo de entre dos y seis millones; y a 80.000 euros cuando los ingresos se sitúen entre seis y diez millones.

PUBLICIDAD

Las empresas cuya facturación haya superado los diez millones de euros podrán acceder a 150.000 euros, el importe máximo de esta línea. Las compañías que comenzaron su actividad en 2026 también podrán solicitar 10.000 euros si cumplen los requisitos fijados en la norma.

La ayuda busca aportar liquidez inmediata a negocios y trabajadores por cuenta propia. Para un autónomo, los 5.000 euros equivalen a varios meses de cuotas, alquileres de local, suministros o pagos a proveedores, según el nivel de gasto de cada actividad. En las empresas, la diferencia entre los tramos hace que el respaldo público se concentre en mayor medida en las sociedades con una facturación más alta.

PUBLICIDAD

La Policía Nacional ha puesto en marcha a primeras horas de la mañana de este domingo un dispositivo para comenzar a levantar el asentamiento de la playa del Trampolín, donde viven más de 3.000 migrantes. (EFE / Reduán)

El plazo para pedir la ayuda continúa abierto

Los autónomos y empresas que todavía no hayan presentado la solicitud podrán hacerlo hasta el 30 de noviembre de 2026 a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria. El trámite requiere indicar una cuenta bancaria cuya titularidad corresponda al beneficiario y presentar una declaración responsable sobre el impacto de la crisis en la actividad.

Podrán optar, con carácter general, quienes tuvieran domicilio fiscal, establecimiento permanente o inmuebles vinculados a la actividad económica en Ceuta entre el 30 de julio y el 3 de septiembre. También deben figurar de alta en el censo de empresarios y haber declarado ingresos durante 2025.

PUBLICIDAD

La norma deja fuera a los contribuyentes adscritos a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes. Esta exclusión limita el acceso de los grupos empresariales de mayor dimensión, aunque las empresas que superen diez millones de euros de facturación sí pueden optar al tramo máximo si no están incluidas en ese régimen de control tributario.

Las cantidades estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades. Además, serán inembargables, una condición que evita que la transferencia se destine de forma automática al pago de deudas ya reclamadas por vía judicial o administrativa.

Los pagos no incluyen los avales del ICO ni las ayudas al comercio

El inicio de los ingresos corresponde solo a la línea de ayudas directas gestionada por la Agencia Tributaria. No implica el pago de los avales por un máximo de 50 millones de euros que canalizará el Instituto de Crédito Oficial (ICO), destinados a facilitar préstamos para liquidez, circulante e inversiones.

PUBLICIDAD

Tampoco incluye las actuaciones para comercio, turismo y hostelería. El real decreto-ley contempla una subvención de 14 millones de euros para la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Ceuta: diez millones para el comercio y cuatro millones para turismo y hostelería. A ello se suma un millón para promoción turística internacional.

El Ejecutivo aprobó en septiembre un paquete de 309 millones de euros para reforzar servicios públicos, seguridad, acogida y atención humanitaria en Ceuta, además de las medidas económicas. Dentro de ese bloque, las ayudas que comienzan a pagarse este martes son las que llegan de manera directa a la cuenta de autónomos y empresas que hayan completado correctamente la solicitud.

PUBLICIDAD