Feijóo anuncia sus propuestas en vivienda: de construir 250.000 casas al año a rebajar el IVA al 4% para jóvenes

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene en el XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar, este lunes en Madrid. (EFE/ Mariscal)

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Ya se respiran aires de campaña electoral. El líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, ha anunciado esta misma mañana en la inauguración del XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar cuáles son sus propuestas en materia de vivienda, el tema más candente ahora mismo. El popular reclama la construcción de 250.000 viviendas al año, la puesta en el mercado de suelo público y la aceleración de los trámites urbanísticos. “La vivienda ha sido el gran fracaso de este Gobierno y tiene que ser el éxito del Gobierno siguiente”, ha afirmado.

El dirigente gallego ha decidido localizar todo el suelo disponible para que las viviendas construidas sobre terreno público salgan al mercado con un 30% menos de precio. Para ello, propone modificar la Ley antiocupación y la Ley del Suelo, además de reducir a cuatro años los plazos de los planeamientos urbanísticos. Además, ha planteado que las licencias se concedan por “silencio administrativo” si los ayuntamientos no responden en un plazo de 90 días.

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Rebajas fiscales para el acceso de los jóvenes

Entre las medidas fiscales, el líder del PP se decanta por bajar el impuesto de transmisiones patrimoniales y el IVA de la vivienda al 4%, una rebaja del 60% de impuestos para los jóvenes y un aval público de hasta el 100% del precio de compra.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene en el XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar, este lunes en Madrid. (EFE/ Mariscal)

Feijóo sostiene que la construcción de 250.000 viviendas anuales generaría entre 500.000 y 600.000 puestos de trabajo y permitiría “activar la economía de verdad” mediante inversión, “y no con gasto público, de forma insana, no mediante anabolizantes, no mediante deuda pública”.

Feijóo, sobre el absentismo laboral: “No es razonable”

El líder popular ha dedicado otro bloque de su intervención al absentismo laboral, tema en el que ya protagonizó una polémica, ya que dijo que “era un cáncer”. Ha afirmado que el porcentaje actual “no es razonable” y ha cuestionado que la mayoría de las bajas se concentren los lunes y los viernes. En este sentido, ha propuesto contratar a más médicos evaluadores del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), conectarlos con las mutuas y establecer un sistema homogéneo de información.

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El PP trabaja además en un modelo de bonificaciones para empresas con bajo porcentaje de bajas, buen servicio médico y atención adecuada al trabajador, que permitiría reducir “determinadas obligaciones”.

Feijóo ha planteado también un plan de productividad y competitividad para presentar a los agentes sociales y económicos, con la derogación de tres leyes por cada nueva norma aprobada y el fin de la fragmentación regulatoria entre comunidades autónomas, que consideró excesiva al existir hasta 17 regulaciones distintas para una misma actividad.

El dirigente popular ha cerrado su intervención con una llamada a recuperar la inversión en infraestructuras viarias y ferroviarias, pese a los fondos europeos recibidos en los últimos años, y reivindicó una Administración basada en el talento, la experiencia y la responsabilidad en la gestión del dinero público, con tolerancia cero ante la corrupción.

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(Con información de Efe)