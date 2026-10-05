Viajes

La zona de Galicia que no tiene nada que envidiar a la Toscana italiana: un paisaje de viñedos y cañones entre monasterios medievales

Un territorio del interior de Galicia marcado por sus paisajes, su patrimonio histórico y una tradición vitivinícola con siglos de historia

Ponte Vella, en Monforte, capital de la Ribeira Sacra (Turismo Galicia)
Ponte Vella, en Monforte, capital de la Ribeira Sacra (Turismo Galicia)
Guardar

La Toscana italiana es una de las zonas más conocidas del país mediterráneo por sus paisajes, sus pueblos medievales y su patrimonio histórico. Sus colinas cubiertas de viñedos, sus ciudades de origen renacentista y sus pequeños municipios hacen de esta región uno de los destinos más atractivos para quienes buscan descubrir la Italia más tradicional.

Sin embargo, hay zonas de España que no tienen nada que envidiar a este enclave histórico. En Galicia, hay una comarca que tiene una enorme similitud con lugares como San Gimignano, Siena o Montepulciano. Se trata de la Ribeira Sacra, territorio marcado por los cañones del Miño y el Sil, donde monasterios, iglesias y pequeñas localidades conviven con las tradicionales terrazas de cultivo.

PUBLICIDAD

La comarca se extiende por el sur de Lugo y el norte de Ourense y reúne territorios situados a orillas del Miño y el Sil, dos ríos que han moldeado durante siglos un paisaje de fuertes pendientes y profundos cañones.

Viñedos en la Ribeira Sacra. (Carlos Castro/Europa Press)
Viñedos en la Ribeira Sacra. (Carlos Castro/Europa Press)

Es precisamente en las laderas que rodean estos ríos donde se encuentra una de sus imágenes más características. Las cepas se distribuyen en bancales y terrazas que descienden por las montañas, creando un paisaje de escalones que se mezcla con los bosques y el curso del agua. En algunos puntos, la pendiente es tan pronunciada que el cultivo se considera viticultura heroica y dificulta la mecanización de las tareas.

PUBLICIDAD

El resultado son panorámicas en las que los viñedos ocupan las laderas mientras el Miño y el Sil avanzan por el fondo de los valles. Es especialmente llamativo el entorno del Cañón del Sil, que se extiende durante unos 25 kilómetros antes de su desembocadura en el Miño, con paredes cubiertas de vegetación, miradores y pequeñas localidades repartidas por sus alrededores.

Vista del Cañón del Sil. (Turismo Ribeira Sacra)
Vista del Cañón del Sil. (Turismo Ribeira Sacra)

A este paisaje se suma un importante patrimonio religioso. La zona conserva numerosos monasterios e iglesias, muchos de ellos situados en lugares elevados desde los que se domina el entorno. Entre ellos destacan Santo Estevo de Ribas de Sil y Santa Cristina de Ribas de Sil, dos conjuntos que permiten acercarse a la historia de un territorio en el que la presencia de comunidades monásticas tuvo un papel destacado durante siglos.

Templo religioso
Monasterio Santo Estevo de Ribas de Sil. (Turismo Galicia)

Un territorio que se descubre a pie y desde el agua

Más allá de sus paisajes, la Ribeira Sacra ofrece distintas formas de recorrer un territorio en el que la naturaleza y la historia aparecen prácticamente a cada paso. Una de las opciones es seguir alguno de los caminos que atraviesan la comarca, entre ellos el Camino de Invierno, una de las rutas de peregrinación hacia Santiago de Compostela que pasa por lugares como Belesar. El itinerario permite descubrir pequeñas localidades y caminos que discurren junto al Miño, además de acercarse a algunos de los rincones menos conocidos de la zona.

Zona de la Ribeira Sacra
Ribeira Sacra. (Turismo Ribeira Sacra)

Otra posibilidad es cambiar la perspectiva y navegar por los ríos. Desde distintos embarcaderos parten rutas en catamarán por el Miño y el Sil, una alternativa para contemplar desde el agua las laderas, los bosques y las localidades que se encuentran en las partes más elevadas. También existen recorridos vinculados al enoturismo, con visitas a bodegas y actividades relacionadas con los vinos de la denominación de origen.

La comarca guarda además algunas historias curiosas relacionadas con la construcción de los embalses. El de Belesar, inaugurado en 1963, obligó a trasladar el antiguo pueblo de Portomarín a una zona más elevada, mientras que algunos de sus principales edificios históricos fueron desmontados y reconstruidos piedra a piedra en su nuevo emplazamiento. Algo similar ocurrió con algunas iglesias de la zona, como Santo Estevo de Chouzán, trasladada a un lugar más alto antes de que las aguas cubrieran su ubicación original por la creación del embalse Os Peares.

Temas Relacionados

Pueblos de EspañaGaliciaDestinos EspañaEspaña-ViajesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Así es la sima de Alcorón, un pozo natural de 63 metros formado hace 2,6 millones de años: los rayos del sol crean un impactante fenómeno óptico

Los antiguos habitantes de Villanueva de Alcorón usaron un audaz método para abastecerse de agua del fondo de este pozo natural

Así es la sima de Alcorón, un pozo natural de 63 metros formado hace 2,6 millones de años: los rayos del sol crean un impactante fenómeno óptico

La escapada que permite entrar en una antigua mina de hierro y visitar la “Capilla Sixtina extremeña”: galerías rehabilitadas, pintura mudéjar y una ruta natural

Fuente del Arco combina patrimonio industrial, frescos del siglo XV y caminos señalizados sobre el antiguo corredor ferroviario de Peñarroya

La escapada que permite entrar en una antigua mina de hierro y visitar la “Capilla Sixtina extremeña”: galerías rehabilitadas, pintura mudéjar y una ruta natural

El Mercado Cervantino ideal para visitar del 8 al 12 de octubre: más de 300 puestos, justas medievales y música celta

Alcalá de Henares vuelve al Siglo de Oro en uno de los mercados medievales más famosos y en el que por disfrazarte puedes ganar hasta 300 euros

El Mercado Cervantino ideal para visitar del 8 al 12 de octubre: más de 300 puestos, justas medievales y música celta

Trondheim, la tercera ciudad más grande de Noruega con un pasado vikingo espectacular y una gastronomía que se eleva a nivel internacional

Entre fiordos y antiguas rutas de peregrinación, se convirtió en referencia de la cocina nórdica gracias a productores locales y chefs reconocidos con estrellas Michelin

Trondheim, la tercera ciudad más grande de Noruega con un pasado vikingo espectacular y una gastronomía que se eleva a nivel internacional

Las rutas de avión más estresantes de Europa en 2026: vuelos con más retrasos, cancelaciones y mal tiempo para viajeros nerviosos

Un análisis de 26 conexiones europeas identificó los trayectos donde se acumulan más incidencias y que ponen a prueba la paciencia de los pasajeros más ansiosos

Las rutas de avión más estresantes de Europa en 2026: vuelos con más retrasos, cancelaciones y mal tiempo para viajeros nerviosos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

En directo | Mónica García no se descarta como candidata del Frente Amplio: “Estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha”

En directo | Mónica García no se descarta como candidata del Frente Amplio: “Estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha”

La carrera contrarreloj de la ‘ley de nietos’: el censo electoral cerró un mes antes de la cautelar del Supremo y ahora hay que identificar quién tiene suspendido el voto

A partir de cuándo se puede pedir el voto por correo para las elecciones generales del 29 de noviembre: plazos y fechas límite para votar

Ayuso agita las dudas sobre una posible “adulteración” de los censos de cara a las elecciones generales: “Pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo”

El Gobierno aprobará de nuevo en el Consejo de Ministros los decretos de vivienda que rechazó el Congreso para intentar convalidarlos en la Diputación Permanente

ECONOMÍA

Retirar aceite de oliva del mercado como baraja el Gobierno puede “encarecerlo” y “reducir su calidad y variedad”, advierte la CNMC

Retirar aceite de oliva del mercado como baraja el Gobierno puede “encarecerlo” y “reducir su calidad y variedad”, advierte la CNMC

El vídeo viral para entender la crisis de vivienda en España: “Hay más hogares que casas”

Feijóo anuncia sus propuestas en vivienda: de construir 250.000 casas al año a rebajar el IVA al 4% para jóvenes

Ayuso rebajará dos impuestos a los menores de 40 años que compren vivienda en Madrid

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 5 de octubre

DEPORTES

Santi Denia, el alumno de Luis de la Fuente, señala al jugador que está al mismo nivel que Lamine Yamal: también juega en el FC Barcelona

Santi Denia, el alumno de Luis de la Fuente, señala al jugador que está al mismo nivel que Lamine Yamal: también juega en el FC Barcelona

El parón de selecciones, entre la “bomba de oxígeno” y la “fatiga acumulada”: cómo afecta a los futbolistas y clubes de LaLiga

Gemma Arenas, la estrella española de la ultradistancia y bronce en los Mundiales de 100 km: “La carrera fue muy dura, fue un infierno que pagamos todos”

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

La reflexión del exfutbolista Santi Cañizares sobre la vivienda: “Con mi primer dinero ganado en Primera, tuve que sacar mi única casa de la subasta”