El pueblo blanco de Granada donde la huella bereber sigue presente después de siglos

Bubión (Granada) - Bubión.es

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La historia deja huella a cada paso que se da por Andalucía y la población bereber fue masiva y constante durante la época del al-Ándalus. Hay pueblos que conservan esa herencia de forma intacta dentro de su singularidad urbanística y patrimonial. Uno de esos municipios es Bubión, situado en el barranco de Poqueira, en la zona de Sierra Nevada.

Bubión es el último pueblo bereber de España y, el 29 de noviembre de 1982, fue nombrado Conjunto Histórico-Artístico junto a Capileira y Pampaneira, con una delimitación poco habitual para la época, ya que no se ciñó a los cascos urbanos, sino que incluyó los tres términos municipales completos, cumbres de Sierra Nevada incluidas.

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Su imagen es muy reconocible gracias a las casas blancas, cúbicas y escalonadas, con terrazas planas que reproducen con notable fidelidad el modelo constructivo de aldeas del Atlas y del Rif marroquíes. La explicación recae en que los pobladores bereberes asentados durante la ocupación musulmana llevaron consigo una forma de construir adaptada a la montaña y el frío.

Por qué Bubión es considerado el último pueblo bereber de España

Para estudiar la historia de Bubión hay que remontarse más allá de la época islámica, aunque su configuración definitiva sí procede de ese período. Sin embargo, fue en el siglo XIX cuando aparecieron los primeros restos de enterramientos romanos en la zona y existen crónicas sobre un pequeño asentamiento godo a finales del siglo IV, pero ninguna de esas etapas dejó una huella urbana duradera.

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El trazado de calles y la estructura del pueblo que se conserva hoy son de origen árabe. Su momento de mayor peso histórico llegó en el siglo XIII, cuando se convirtió en cabecera de la Taha de Poqueira, el distrito administrativo musulmás que gobernaba todo el barranco.

Bubión es uno de los preciosos pueblos blancos de Granada. (Shutterstock España)

Ese armazón administrativo sobrevivió tras la conquista cristiana y en 1577 se firmó el primer documento conocido del ayuntamiento de la Taha, una prueba de que la organización heredada del periodo islámico siguió funcionando durante generaciones.

El nombre del municipio también remite a una capa histórica anterior. Bubión procede del latín Bovium (“tierra de bueyes”), lo que apunta a un origen romano ligado al pasto, sobre el que más tarde se superpuso una arquitectura de raíz africana.

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La iglesia mudéjar y los terraos

Uno de los edificios que mejor resume esa superposición de culturas es la Iglesia Parroquial de la Virgen del Rosario, en la Plaza del Ayuntamiento. Se levantó en el siglo XVI sobre una antigua mezquita medieval y su estilo mudéjar se aprecia sobre todo en la torre campanario, de planta cuadrada y remate sobrio, heredera directa del alminar al que sustituyó.

La torre rinde homenaje a los dos patronos del pueblo, San Sebastián y la Virgen del Carmen. En torno a ella pervive además una leyenda local: los vecinos más mayores cuentan que allí murió de amor, encerrada, una reina mora y que su espíritu sigue recorriendo las calles próximas al templo.

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Otro rasgo característico de la identidad local son los terraos, unos tejados planos que recuerdan al norte de África. Conforman un diseño que respondía a una necesidad práctica: evitar que la nieve acumulada en invierno reventase las cubiertas a más de 1.300 metros de altitud. Esos tejados se construían con launa, una arcilla local, la cual tenía mala calidad para fabricar las tejas tradicionales usadas en otras partes de Andalucía.

El museo municipal para entender su estilo de vida

Para entender cómo se vivía en este enclave alpujarreño, la visita clave está en el Museo municipal Casa Alpujarreña, situado en la Plaza de la Iglesia. La vivienda se construyó en fechas cercanas a la Reconquista y fue durante generaciones la casa de una sola familia. El hogar acabó vaciándose con la emigración hasta que el Ayuntamiento la compró y la transformó en un museo con objetos reunidos por los propios vecinos.

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En su interior se conservan una cama antigua, aperos de labranza, herramientas para hacer vino, mesas, ollas y platos de uso diario. El recorrido por el pueblo termina en el Museo de la Agricultura de Bubión, donde se realiza una explicación sobre el trabajo de la tierra en una ladera donde cada bancal concentra siglos de esfuerzo.