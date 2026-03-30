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El pueblo malagueño que esconde un pasado con Julio César: historia romana, herencia árabe y cercano al mar

Este municipio andaluz también fue el lugar de nacimiento de Blas Infante, político conocido por ser considerado el ideólogo del andalucismo

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Casares, en Málaga (Shutterstock).
Casares, en Málaga (Shutterstock).

Casares es un municipio situado en la provincia de Málaga que se distingue por sus múltiples vestigios de la época romana y árabe. Es un pueblo que destaca por su enclave entre el litoral y la sierra, y además se encuentra a diez kilómetros, aproximadamente, de la costa malagueña.

Este municipio andaluz es conocido por su castillo árabe del siglo XIII, sus baños termales de origen romano y la Torre de la Sal, que data de antes del siglo XVI. El núcleo urbano está formado por casas de fachadas blancas y calles empinadas y estrechas, y todavía conserva la estructura de la época árabe.

También es el lugar de nacimiento de Blas Infante, un político conocido por ser considerado como el ideólogo del andalucismo. Su figura está muy presente en el municipio y su casa está convertida en un museo en el que se recuerda su papel dentro de la historia de Andalucía.

Qué hace especial a Casares respecto de otros pueblos

Casares tiene una historia muy interesante y para recordarla hay que remontarse a la época de la ocupación romana en la península ibérica. Durante esta etapa, Hispania alcanzó un peso estratégico para el Imperio, tanto por sus avances tecnológicos y económicos como por el hecho de que abastecía de recursos básicos a Roma. En el año 61 a.C., Julio César residió en la zona donde hoy se asienta este municipio, concretamente junto a unas aguas termales muy conocidas.

Los Baños de la Hedionda, son las termas en las que se alojó el militar romano y son especiales por sus propiedades. Gracias a ser ricas en azufre, aliviaron una enfermedad hepática que sufría Julio César. Es por ello, por lo que en forma de agradecimiento, mandó construir el asentamiento de Casares, consolidando así la fama del lugar dentro de la provincia malagueña y en todo el Imperio Romano.

Baños de la Hedionda, Málaga (Ricardo Pastor / Diputación de Málaga).
Baños de la Hedionda, Málaga (Ricardo Pastor / Diputación de Málaga).

A pesar de que ya existen pruebas arqueológicas de presencia humana en la zona desde siglos anteriores a Roma, la época árabe es la que ha determinado la fisonomía de lo que hoy son sus calles y edificios. Las ruinas del castillo, que datan del siglo XIII, se elevan sobre un macizo rocoso y constituyen uno de los principales reclamos de Casares.

A poca distancia de este monumento, se encuentra la Iglesia de la Encarnación, un antiguo convento de origen franciscano-capuchino en el que sobresale una torre campanario de estilo mudéjar, construida en el siglo XVI y un jardín trasero rodeado de fuentes.

A solo diez kilómetros del mar

Además de contar con un patrimonio histórico y arquitectónico de gran relevancia, Casares destaca porque su término administrativo se alcanza hasta varias playas del litoral. Playa Ancha es una de ellas y se ha consolidado como uno de los enclaves favoritos para quienes buscan tranquilidad junto al mar. Mientras, Playa de la Sala, destaca por un aspecto menos urbanizado y, en ella, se levanta la Torre de la Sal, una construcción previa al siglo XVI que integraba el antiguo sistema de defensa de la marina y constituye otro legado árabe.

La península ibérica posee maravillosas aguas para disfrutar del verano en las costas. Estás son las más curiosas playas.

Continuando con la ruta por la etapa romana del pueblo, resulta significativo el yacimiento arqueológico de Lacipo, que en su origen dominaba visualmente el valle, así como el puente romano de Casares. Además, la tradición local permite a los habitantes y visitantes dos experiencias singulares, como bañarse en las aguas termales que disfrutó Julio César y recorrer los espacios que articulan el relato histórico de la localidad desde la época romana hasta la actualidad.

En cuanto al aspecto sociopolítico, Casares está vinculado a Blas Infante, una figura relacionada con la gestación del andalucismo. El domicilio natal de este pensador y político está dividido en tres salas que narran su vida, lo que configura uno de los elementos identitarios más destacados de la villa.

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