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Pensar un segundo antes de saltar al agua para prevenir una lesión medular: “Hay que comprobar la profundidad, conocer el fondo y evitar el riesgo”

Especialistas recuerdan que las zambullidas pueden causar tetraplejia, lo que conlleva pérdida de la movilidad, alteraciones de la sensibilidad y una situación de dependencia que requiera cuidados y asistencia de por vida

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Un joven se lanza al agua este lunes en el puerto de San Sebastián, a 22 de junio de 2026. (EFE/ Javier Etxezarreta)
Un joven se lanza al agua en el puerto de San Sebastián, a 22 de junio de 2026. (EFE/ Javier Etxezarreta)

En 2025, tres personas quedaron tetrapléjicas tras un salto al agua que salió mal. Según el último balance de actividad del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, tres hombres de 18, 40 y 51 años de edad fueron ingresados por zambullidas imprudentes que derivaron lesiones a nivel cervical.

Un salto al agua en una zona poco profunda, rocosa o desconocida puede provocar un impacto de la cabeza contra el fondo y dañar las vértebras cervicales y la médula espinal. Esta zona es especialmente vulnerable y las lesiones pueden causar una tetraplejia, lo que conlleva pérdida de la movilidad en la extremidades superiores e inferiores, alteraciones de la sensibilidad y una situación de dependencia que requiera cuidados y asistencia de por vida.

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“Estamos hablando de lesiones que cambian la vida de personas jóvenes, con secuelas funcionales muy severas, y lo más doloroso es que muchas se podrían haber evitado. Por eso, debemos actuar antes de que suceda: prevenir salva vidas y la mejor lesión medular es la que nunca pasa”, afirma la directora del Hospital Nacional de Parapléjicos, la doctora Mónica Alcobendas, en un comunicado de prensa conjunto del centro, la Federación Nacional de ASPAYM, la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF), Cruz Roja Española y la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, que bajo el lema ‘Con cabeza sí, de cabeza no’, participan en la campaña anual de prevención.

Las organizaciones participantes en esta campaña insisten een que una zambullida imprudente puede cambiar la vida en segundos, y recuerdan que el verano concentran los accidentes. Por ello, lazan un mensaje directo: “Antes de lanzarse al agua hay que comprobar la profundidad, conocer el fondo y evitar conductas de riesgo”.

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Pensar un segundo antes de saltar

El presidente de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS), Samuel Gómez, explica que “muchas lesiones graves se producen en apenas unos segundos, cuando no se ha valorado bien el entorno antes de entrar al agua o se actúa con exceso de confianza”. Desde la RFESS insisten en que la seguridad depende de gestos básicos como comprobar la profundidad, respetar la señalización y atender siempre a las indicaciones de los servicios de socorrismo.

Por su parte, Juan Jesús Hernández, médico del área de Salud de Cruz Roja Española, recuerda que hay que pensar antes de saltar. Una decisión impulsiva puede provocar lesiones muy graves. “Como decimos en Cruz Roja, ‘Quiérete mucho’, no solamente por sus implicaciones a nivel personal, sino por las consecuencias en el entorno más cercano y en las personas que más queremos y que más nos quieren”.

Cómo evitar las consecuencias de una lesión medular

Los expertos indican que la mejor forma de evitar una lesión medular por zambullida es actuar con prudencia antes de entrar en el agua. En este sentido, recomiendan no lanzarse nunca de cabeza en lugares cuya profundidad se desconozca y comprobar siempre que existe suficiente distancia hasta el fondo para evitar impactos.

Asimismo, aconsejan que el primer acceso al agua se realice siempre con los pies, especialmente en playas, ríos, pantanos o zonas no habituales de baño, ya que “permite valorar tanto la profundidad como la posible presencia de rocas, obstáculos u otros elementos sumergidos”, conforme indican en el comunicado.

Francia atraviesa una ola de calor que ha obligado también a variar los horarios de sus principales monumentos.

La campaña también insiste en la importancia de mantener una vigilancia constante sobre niños y adolescentes cuando practiquen actividades acuáticas, así como en evitar el consumo de alcohol y otras drogas, que disminuyen la capacidad para evaluar riesgos y favorecen conductas imprudentes.

Qué hacer en caso de accidente

Si se produce una lesión tras una zambullida, los especialistas recuerdan que una actuación adecuada durante los primeros minutos resulta fundamental para evitar un agravamiento de las lesiones. Por ello, recomiendan no mover a la persona accidentada salvo que exista un riesgo inminente para su vida, ya que una movilización incorrecta podría empeorar una posible lesión medular. A su vez, es vitar avisar de inmediato a los servicios de emergencia y seguir sus indicaciones hasta la llegada de los profesionales sanitarios. Mientras tanto, se debe mantener la calma, tranquilizar a la persona afectada y evitar cualquier maniobra que pueda comprometer su estado.

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