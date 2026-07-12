España

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 12 julio

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Guardar
Google icon
La Triplex de la Once realiza cinco sorteos al día (Infobae)
La Triplex de la Once realiza cinco sorteos al día (Infobae)

Conoce enseguida los números ganadoresdel sorteo 3 de las 14:00 horas de la Triplex de la Once de este domingo 12 de julio celebrado por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías españolas que entrega varios euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

PUBLICIDAD

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 12 de julio.

Tipo: Sorteo 3 de las 14:00 horas.

Combinación ganadora: 8, 3, 3.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

Los pasos para participar en los sorteos de Juegos Once son muy sencillos (Pixabay)
Los pasos para participar en los sorteos de Juegos Once son muy sencillos (Pixabay)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

PUBLICIDAD

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaTriplex de la ONCE España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Este árbol invasor está cargándose la flora y fauna local: en los años 60 fue el más plantado en España y ahora concentra 7.800 hectáreas

Esta especie coloniza con éxito nuevos espacios, especialmente tras los incendios forestales, y recorta el espacio de las aves locales

Este árbol invasor está cargándose la flora y fauna local: en los años 60 fue el más plantado en España y ahora concentra 7.800 hectáreas

Última hora de los incendios en España, en directo: Moreno Bonilla anuncia la estabilización del fuego en Los Gallardos y el regreso escalonado de los 1.000 desalojados

La evolución de los incendios registrados en Los Gallardos y en la Sierra de las Moreras ha mejorado de forma significativa y ha permitido que muchas personas regresen a sus hogares

Última hora de los incendios en España, en directo: Moreno Bonilla anuncia la estabilización del fuego en Los Gallardos y el regreso escalonado de los 1.000 desalojados

Un hombre roba 40.000 euros del banco donde trabaja y en su lugar pone billetes falsos: es despedido, pero no irá a la cárcel

El encargado de la sucursal se entregó voluntariamente y afronta un procedimiento judicial que podría resolverse con una multa

Un hombre roba 40.000 euros del banco donde trabaja y en su lugar pone billetes falsos: es despedido, pero no irá a la cárcel

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3

Es el pueblo más barato para comprar una casa en la Comunidad de Madrid: un piso puede costar 96.000 euros

La localidad, de 9.000 habitantes, se encuentra a 45 minutos de Madrid en coche

Es el pueblo más barato para comprar una casa en la Comunidad de Madrid: un piso puede costar 96.000 euros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP aprovecha el homenaje a Miguel Ángel Blanco para atacar los acuerdos de Pedro Sánchez con Bildu: “Es el mayor de los agravios y las traiciones a las víctimas de ETA”

El PP aprovecha el homenaje a Miguel Ángel Blanco para atacar los acuerdos de Pedro Sánchez con Bildu: “Es el mayor de los agravios y las traiciones a las víctimas de ETA”

El Supremo ordena la demolición de una piscina privada de 38 metros levantada en suelo protegido del Parque Natural del Turia

La baliza V-16 se impone, con un récord de activaciones en carretera: la DGT moviliza a la Guardia Civil

La Justicia declara improcedente el despido de una cajera que se comió un producto del almacén que ya estaba retirado de la venta

Enma López gana el primer pulso a Reyes Maroto y el aparato del PSOE para ser alcaldesa de Madrid: la concejal logra los avales y fuerza las primarias

ECONOMÍA

Un hombre roba 40.000 euros del banco donde trabaja y en su lugar pone billetes falsos: es despedido, pero no irá a la cárcel

Un hombre roba 40.000 euros del banco donde trabaja y en su lugar pone billetes falsos: es despedido, pero no irá a la cárcel

Es el pueblo más barato para comprar una casa en la Comunidad de Madrid: un piso puede costar 96.000 euros

Daniel Vila, economista, defiende la intervención del Estado en la vivienda: “El mercado y la hipoteca nos colocaron la crisis del ladrillo”

Los trabajadores españoles necesitan todas sus vacaciones y del tirón para desconectar: 27 días frente a los 8 de los británicos y los 12 de los franceses

El precio de la vivienda también frena a los funcionarios: casi la mitad solo se trasladaría si le suben el sueldo

DEPORTES

Mariano Rajoy, en el centro de la polémica tras su última columna sobre el Mundial: la embajada y políticos franceses cargan contra el expresidente

Mariano Rajoy, en el centro de la polémica tras su última columna sobre el Mundial: la embajada y políticos franceses cargan contra el expresidente

Argentina vuelve a salvarse ‘in extremis’ gracias a Julián Álvarez y Lautaro ante una Suiza en inferioridad: los goles y mejores jugadas, en vídeo

Haaland se acuerda del Real Madrid en su despedida del Mundial: los goles y mejores jugadas del partido, en vídeo

Lamine Yamal-Kylian Mbappé, el duelo que hereda el trono de Messi y Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Kane contra Haaland, Bellingham contra Odegaard: duelo de estrellas por un billete a las semifinales del Mundial 2026