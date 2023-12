Rico y comunista: el pueblo de Galicia donde la mayoría absoluta custodia la única estatua del Che Guevara en España

Rotonda de Oleiros con la escultura del Che Guevara (Foto de ARCHIVO)

Un pequeño pueblo de 35.000 habitantes a 12 kilómetros de A Coruña representa un oasis en España. Y es que Oleiros es de los municipios más ricos del país y el más adinerado de toda Galicia, pero no es la única peculiaridad de la que presume, ya que es conocido entre los gallegos por un monumento único en el país, el del Che Guevara, que custodia su entrada en una rotonda principal, lo que responde a que las Alcaldías a lo largo de los últimos 40 años las ha ostentado un músico comunista a través de holgadas mayorías absolutas.

Su alcalde, Ángel García Seoane, conocido como Gelo, es defensor de la revolución cubana y de la causa palestina. Este político, que fundó su propio partido, Alternativa dos Veciños, es abiertamente comunista, y así lo ha plasmado en sus decisiones urbanísticas en este municipio: no se trata solo de la rotonda del Che, su influencia también es visible en el nombre de las calles, que van desde la rúa Simón Bolívar, a la avenida del Che Guevara, de Salvador Allende o de Dolores Ibárruri.

Gelo no esconde su convicción política y los vecinos de Oleiros siempre le votan. Sin embargo, la cosecha de mayorías absolutas también se explica con una mirada a los servicios públicos municipales, que trascienden de lo habitual. En Oleiros no faltan centros sociales y culturales, tampoco instalaciones deportivas, ni bibliotecas, ni escuelas infantiles; las aceras, los viales, los parques y los jardines siempre están en buen estado; y la inversión en restauración de patrimonio histórico y artístico se ajusta a la de una Administración interesada en la conservación del mismo.

Además, el mayor terrateniente del pueblo es la propia Administración, que tiene 2 de los 43 kilómetros cuadrados del municipio, y más de la mitad están ocupados por zonas verdes. Pese a que Gelo no tiene ni teléfono móvil ni tarjeta de crédito, porque a su juicio son “inventos capitalistas”, todos los edificios públicos disponen de una red gratuita de Wi-Fi para los vecinos que quieran conectarse a la misma.

Casas gratis para hacer fiestas

Pero de todos los servicios municipales que tiene Oleiros, el que más destaca es, sin duda, el de los espacios gratuitos para hacer fiestas y reuniones. Lo público es realmente palpable en este municipio, que pone a disposición de los vecinos cuatro casas (la de la playa de Bastiagueiro, Etcheverry, A Gardesa y Agramar) para que las reserven con el motivo que les parezca. Se trata de una “red municipal de casas de préstamo” que, según el Consistorio, responden a “espacios apropiados para la vida colectiva, pero de uso privado”, como fiestas de amigos, cumpleaños, celebraciones que por el motivo que sea los vecinos empadronados en Oleiros no quieren o no pueden celebrar en casa. “Solo tienes que solicitar tu reserva y responsabilizarte de que lo entregarás tal y como lo recoges”, indica la página web de la Administración municipal.

La Casa da Praia de Bastiagueiro que se presta a los vecinos de forma gratuita (Foto: Ayuntamiento de Oleiros)

Por ejemplo, la Casa da Praia de Bastiagueiro está en un enclave único para los apasionados del surf, además, en el caso de este espacio tienen prioridad los menores de 30 años. Los jóvenes hacen su reserva y como las solicitudes siempre son muchas, entran en un sorteo para su asignación. Alguna vez ha habido problemas con este sistema municipal de préstamo: Oleiros tuvo que cancelar una fiesta tras percatarse de que era una empresa privada la que estaba detrás de la reserva, con el objetivo de vender entradas y cobrar otros servicios, algo que no está permitido. “Las casas de préstamo municipales son para fiestas y reuniones de vecinos y vecinas de Oleiros, que no tienen que pagar ninguna tasa por el uso de estos recintos”, dirimió el Ayuntamiento tras cancelar la reserva, y recordó que la sanción por solicitar la casa para terceras personas que no están empadronadas en el municipio o que incumplan las normas asciende hasta los 6.000 euros. Lo que sale a pagar en Oleiros es, precisamente, pagar.

La estatua del Che

Esta estatua de ocho metros en el centro de una rotonda cercana a la playa llegó al municipio en el año 2008. Al pie de la estatua se lee lo siguiente: “Oleiros al Heroico Guerrillero, al soldado de la libertad y la independencia, cooperante guerrillero internacionalista, soñador de utopías realizables. Ernesto Che Guevara O Che, el hombre, el mito creado con la revolución castrista, símbolo de todos los revolucionarios del mundo”. A la inauguración de la misma acudieron autoridades venezolanas y cubanas, la estatua fue descubierta por uno de los hijos del Che, Camilo Guevara, y destacó una frase del alcalde, que en su traducción al castellano dice: “Bienvenidos al territorio libre de Oleiros, donde los fachas no tienen nada que hacer”.

Su aterrizaje trajo repercusión política: el PP hizo una campaña contra el alcalde y su decisión a través de una pegada de carteles por todo el pueblo, que terminó en una manifestación de un centenar de personas y en una denuncia, que acabó archivándose en el año 2011. El eco también llegó hasta el otro lado del charco: varios periódicos de Honduras o Argentina publicaron la inauguración de este monumento único en España. Hablaban de una ciudad “conmocionada y dividida” por la escultura de Ernesto Guevara, y del alcalde como un “fanático” del guerrillero o un mandatario “independiente” amigo de Fidel Castro.