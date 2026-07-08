Mujeres en contra de la ley del concebido no nacido de Feijóo y Ayuso y su política de natalidad: “Es un intento de controlar el cuerpo de las mujeres”

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de impulsar una ley nacional que reconozca al concebido no nacido como miembro de la familia a efectos de recibir ayudas públicas, siguiendo el modelo de la normativa promovida por Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, ha recibido un amplio rechazo por parte de organizaciones sociales y feministas, al considerar que podría derivar en un retroceso de los derechos reproductivos de las mujeres y acabar afectando al derecho al aborto.

La Asamblea de Madrid aprobó la medida el pasado jueves en el último Pleno del curso con los votos favorables de PP y Vox, con lo que la comunidad pasará a ser la única de España que lo reconoce con carácter general dentro de sus competencias administrativas. La norma amplía el cómputo de los hijos a aquellos que aún no han nacido para la concesión de diversas prestaciones económicas y sociales, de forma que se tendrá en cuenta para acceder a becas de Bachillerato, ayudas para el comedor escolar, subvenciones para la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil en centros privados, abonos de transporte, ayudas al alquiler joven y deducciones en el impuesto sobre la renta por gastos escolares. También alcanzará la exención de tasas y las bonificaciones vinculadas a la compra de vivienda de segunda mano.

PUBLICIDAD

La Federación de Mujeres Progresistas advierte que la propuesta de Feijóo “resulta peligrosa, ya que puede ocultar la intención de vulnerar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propia maternidad”, lo que supondría una amenaza al derecho al aborto. Según explica a Infobae Yolanda Besteiro, presidenta de la federación, la defensa de la protección de la vida “desde el minuto cero”, como expresó la propia Ayuso, “implica un intento de controlar el cuerpo de las mujeres y, bajo el argumento de proteger al concebido, reducir o eliminar derechos vinculados a la interrupción voluntaria del embarazo”.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, este lunes en el Hotel Westin Palace. (Diego Radamés/Europa Press)

“Más que proteger al concebido y no nacido, lo que deberían hacer es promulgar toda la legislación correspondiente y extender todas las prestaciones posibles para los ya nacidos, que esos ya están ahí, y a partir de ese momento sí que debería protegerse la vida, pero obviamente se olvidan de ellos”, critica Besteiro. Además, cuestiona por qué no se otorgan los mismos derechos a los miles de embriones congelados a la espera de ser implantados por técnicas de reproducción asistida. “Esta propuesta responde a la imposición de un modelo de familia concreto y a una ideología que restringe los derechos de las mujeres sobre su maternidad”, añade.

PUBLICIDAD

Reclaman empleo estable y un refuerzo de los servicios públicos de cuidados

Por su parte, la Federación de Mujeres Jóvenes también rechaza la propuesta del líder del PP al considerarla un “retroceso” en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. “No hay que analizar esta medida solo por las ayudas económicas que plantea, sino por lo que representa. Aunque no modifica la legislación sobre el aborto, sí introduce un cambio simbólico importante: el Estado empieza a reconocer al concebido no nacido como un sujeto relevante en las políticas públicas, y eso no es un detalle menor”, señala la organización. En su opinión, esto implica que el embarazo “deja de entenderse exclusivamente desde la realidad y los derechos de las mujeres para incorporar como protagonista a un nuevo sujeto”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asegura, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que le exige crear el registro de objetores al aborto, que ella no va a "señalar" a "aquellos médicos que no quieran" hacer interrupciones voluntarias del embarazo. (Fuente: Asamblea de Madrid)

La organización señala que este cambio de enfoque puede modificar la percepción social y política sobre el embarazo y los derechos reproductivos. Añade que, si el objetivo es apoyar a las familias y mujeres o fomentar la natalidad, “existen políticas más eficaces, como facilitar el acceso a la vivienda, mejorar la conciliación, garantizar empleos estables o reforzar los servicios públicos de cuidados”. Estas medidas, concluyen, son las que realmente permiten que las mujeres “decidan libremente si desean ser madres y en qué momento hacerlo”.

PUBLICIDAD

Desde Génova, sin embargo, según ha señalado su portavoz nacional, Borja Sémper, lo enmarcan en una ley de apoyo a las familias “para apoyar la maternidad, favorecer la conciliación” y que en España “tener hijos deje de ser una heroicidad”.