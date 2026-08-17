España
Agregar Infobae enGoogle

La Primitiva hoy: resultados ganadores del sorteo del lunes 17 de agosto

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Con la Primitiva puedes ganar un premio desde los tres aciertos. (Infobae/Jovani Pérez)
Con la Primitiva puedes ganar un premio desde los tres aciertos. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

Este lunes, Loterías y Apuestas del Estado informó los resultados ganadores del más reciente sorteo de Primitiva. Tenemos el resultado ganador aquí mismo.

Números ganadores del último sorteo

Fecha: lunes, 17 de agosto de 2026.

Combinación ganadora: 02 04 19 28 46 48.

Complementario: 18.

Íntegro: 0.

Joker: 7076326.

Tres veces a la semana, todos los lunes, jueves y sábado, la Primitiva realiza su sorteo millonario.

Recuerda que todos los boletos premiados cuentan con un tiempo de caducidad, el cual viene indicado en el reverso. En el caso de Primitiva, únicamente tienes tres meses contados a partir del día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

PUBLICIDAD

Este plazo puede ampliarse sólo si el último del periodo fuera festivo. Pasado este tiempo, se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se deteriore, ya que es el único instrumento válido para solicitar el premio. Si el boleto llegara a estropearse, se debe de solicitar a Loterías y Apuestas del Estado que compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

¿En qué consiste el sorteo de la Primitiva?

Primitiva realizó su último sorteo y aquí están los números ganadores (Loterías y Apuestas del Estado)
Primitiva realizó su último sorteo y aquí están los números ganadores (Loterías y Apuestas del Estado)

Para jugar el sorteo de la Primitiva y tener la posibilidad de ganar varios millones de euros, puedes apostar desde dos euros.

Cada apuesta de La Primitiva tiene como objetivo seleccionar seis números de una tabla de 49, dígitos que van desde el 1 y hasta el 49. Esta apuesta puede hacerse de forma manual o automática, es decir, aleatoria.

PUBLICIDAD

Para tener mayores oportunidades de ganar, puedes aumentar hasta ocho combinaciones de seis números, ya sea de una sola vez o una combinación de más números.

Además, puedes agregar al sorteo El Joker, una apuesta extra que entrega una combinación aleatoria de siete cifras con los que puedes ganar hasta un millón de euros.

Puedes ganar un premio desde los tres aciertos, en el caso de La Primitiva y desde un acierto para la apuesta de El Joker.

El origen de Loterías y Apuestas del Estado

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de dos siglos, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

Los pasos para jugar Primitiva son muy sencillos (Pixabay)
Los pasos para jugar Primitiva son muy sencillos (Pixabay)

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

Temas Relacionados

PrimitivaLa Primitiva sorteo Españaespaña-loteríasespaña-noticiasLoterías de EspañaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprobar Bonoloto: resultado de hoy lunes 17 de agosto de 2026

Como cada día de la semana, aquí están los ganadores del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Bonoloto: resultado de hoy lunes 17 de agosto de 2026

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 17 agosto

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 17 agosto

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

La sonada relación entre Víctor Sandoval y Mario Vaquerizo que el tertuliano se arrepintió de no desmentir: “A su familia le dolió que no diese la cara”

Sandoval aseguró que había participado en una orgía con el marido de una cantante famosa y las redes dieron por hecho que era el vocalista de Nancys Rubias

La sonada relación entre Víctor Sandoval y Mario Vaquerizo que el tertuliano se arrepintió de no desmentir: “A su familia le dolió que no diese la cara”

EuroDreams: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Como cada jueves, aquí están los ganadores del premio de Eurodreams dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

EuroDreams: jugada ganadora y resultado del último sorteo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Para qué sirve la cuadrícula de rayas amarillas: infringir esta medida de la DGT puede costarte 200 euros

Para qué sirve la cuadrícula de rayas amarillas: infringir esta medida de la DGT puede costarte 200 euros

Adiós al ámbar en los semáforos: la DGT modifica la normativa y obliga a los vehículos a detenerse cuando los peatones puedan cruzar

El repunte migratorio en España se concentra en Ceuta: las entradas irregulares por tierra se disparan un 191% en 2026 sin contar la llegada masiva de migrantes en julio

Un joven italiano de 21 años, en coma inducido tras ser agredido por la espalda a la salida de una discoteca en Barcelona

Todo lo que se sabe del crimen de Isla Cristina: un posible ajuste de cuentas entre clanes, familiares de ‘El Baba’, un menor ajeno al conflicto y una motocicleta quemada

ECONOMÍA

Galicia estrena aerolínea: Fly2Galicia tendrá su base en Santiago de Compostela y conectará la capital gallega con ocho destinos españoles y europeos

Galicia estrena aerolínea: Fly2Galicia tendrá su base en Santiago de Compostela y conectará la capital gallega con ocho destinos españoles y europeos

Francia busca dinero entre los jubilados: estudia frenar la subida de las pensiones más altas en 2027 para contener el déficit

Guerra de fotos tras el divorcio: ¿puede un padre o una madre subir fotos de sus hijos a Instagram si su expareja se opone?

El gran relevo de la inversión: el 71% de los inversores tiene menos de 45 años, pero los mayores controlan el 61% del dinero

El nuevo sablazo de la luz: se dispara en agosto y empuja el recibo por encima de los 100 € por primera vez en cuatro años

DEPORTES

Rodri aterriza en Barcelona a la espera de que se haga oficial su fichaje: “Es un sueño estar aquí”

Rodri aterriza en Barcelona a la espera de que se haga oficial su fichaje: “Es un sueño estar aquí”

Empieza el cambio generacional en el equipo español de la Copa Davis: Jódar, Landaluce y Mérida se apuntan a los clasificatorios

Los motivos detrás de los abucheos de los alemanes a Cucurella durante su primer partido con el Real Madrid ante el Schalke 04

Las claves sobre la participación de Carlos Alcaraz en el US Open tras cuatro meses alejado de las pistas

Rodri sigue generando ingresos en uno de sus exequipos 10 años después de su salida