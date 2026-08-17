Los Bomberos de la Generalitat localizan el cuerpo sin vida de un hombre en la acequia del Cabo, en Torrefarrera (Lleida)

Los Bomberos de la Generalitat localizan el cuerpo sin vida de un hombre en la acequia del Cabo, en Torrefarrera (Europa Press)

Guardar

El equipo subacuático de los Bombers de la Generalitat ha localizado el cuerpo sin vida de un hombre en la acequia del Cabo, en Torrefarrera (Lleida), tras haber desplegado un amplio operativo de búsqueda desde este mediodía. La alerta se ha producido después de que una persona encontrara una bicicleta abandonada en un camino próximo, lo que ha motivado la movilización inmediata de los servicios de emergencia.

Los bomberos han iniciado la búsqueda recorriendo los conductos de la acequia, donde han interrumpido el caudal para reducir el nivel del agua y facilitar la inspección. La operación ha incluido seguimientos por los caminos adyacentes hasta la autopista y la realización de inmersiones en puntos específicos del canal.

PUBLICIDAD

Durante una de estas inmersiones, los Bombers han localizado el cuerpo en un sifón del canal, a considerable distancia del punto de inicio de la búsqueda. Una vez encontrado el cadáver, el área ha quedado asegurada para permitir la intervención de los Mossos d’Esquadra, quienes se han encargado de la extracción y han iniciado las gestiones para identificar al fallecido y esclarecer las circunstancias del suceso.

Amplio despliegue en la búsqueda

El operativo ha contado con la participación de diez dotaciones, entre las que se han incluido efectivos de los parques de Balaguer, Almenar y Lleida, la unidad canina, el equipo subacuático del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) y un grupo de drones, que se han desplazado hasta la zona para iniciar las tareas de rastreo.

PUBLICIDAD

El operativo ha contado con la participación de diez dotaciones. (Lorena Sopêna / Europa Press)

La búsqueda se ha concentrado aguas abajo de la acequia, recorriendo orillas, pistas y caminos, mientras los drones sobrevolaban la zona desde el último punto donde se había visto a la víctima hasta la autopista. Para poder trabajar con garantías dentro del canal, se ha solicitado interrumpir el caudal y bajar el nivel del agua, lo que ha permitido a los submarinistas del GRAE realizar inmersiones en los tramos donde el cuerpo podía haber sido arrastrado.

El uso de drones ha permitido obtener una visión global y detectar posibles indicios en áreas de escasa visibilidad, complementando el trabajo de los equipos en tierra y agua. Cada fase del operativo ha estado marcada por la colaboración y la adaptación a las condiciones cambiantes del terreno. Finalmente, a varios kilómetros del último punto de avistamiento, los bomberos subacuáticos han localizado el cuerpo en un sifón del canal, cerca del colegio Mater Salvatoris, al otro lado de la autovía.

PUBLICIDAD

Investigación policial en marcha

Tras la localización del cuerpo, los Mossos d’Esquadra han asumido el control del área y han iniciado las diligencias para analizar las circunstancias del suceso. Una vez asegurada la víctima, la unidad de Subsuelo de los Mossos d’Esquadra se encargará ahora de la extracción, mientras que la identificación y las causas de la muerte quedarán en manos de los propios Mossos. En el operativo también participaron cinco patrullas de seguridad ciudadana.

Vehículos de los Bombers de la Generalitat.(Generalitat de Catalunya)

La identidad y la edad del fallecido no han sido confirmadas hasta el momento, y la investigación permanece abierta a diversas hipótesis sobre el origen y las causas del suceso. Las labores de extracción y análisis forense se han prolongado a lo largo de la jornada, y seguramente continuarán durante el día de mañana, con la policía centrada en la recogida de evidencias en la zona y en el estudio de las pistas localizadas durante el rastreo.

PUBLICIDAD