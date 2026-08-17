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Así ha sido el sexto programa del ‘Grand Prix 2026′: ya sabemos los pueblos que participarán en las semifinales

Los municipios de Muros, en A Coruña, y Blanca, en Murcia, han protagonizado el último enfrentamiento de la primera fase

Así ha sido el sexto programa del ‘Grand Prix 2026′. (RTVE.es)
Así ha sido el sexto programa del ‘Grand Prix 2026′. (RTVE.es)
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La temporada del ‘Grand Prix 2026’ sigue acumulando emisiones. Otro lunes más de agosto, desde las 21:45 horas en La 1 y RTVE Play, el programa más histórico del verano televisivo español ha vuelto. Este sexto episodio ha sido la última noche de la fase clasificatoria y la que ha dejado preparado el camino hacia las semifinales. Ramón García, su presentador emblema, junto la compañía de Lalachus y Gorka Rodríguez, la nueva incorporación, y el ya establecido Wilbur forman un equipo que promete hacer todavía más entretenidas las noches del período estival; dónde doce pueblos comenzaron la competición y ya sólo cuatro aspiran a convertirse en ganadores del ‘Grand Prix del Verano 2026’.

En este sexto programa se han enfrentado dos pueblos con una historia y patrimonio cultural muy reseñable. Por un lado, Blanca, bajo los colores del equipo amarillo, un municipio de la Región de Murcia enclavado entre limoneros, en el corazón del Valle de Ricote, a orillas del río Segura, que, peculiarmente, fue conocido por nuestros antepasados como La Negra, por el color de la roca donde se asienta. Y, por otro, en el bando azul, ha competido Muros, una localidad coruñesa con tradición marinera, un casco histórico medieval y un entorno marcado por el mar y la montaña.

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Ambos pueblos han luchado por ganar su enfrentamiento y conseguir clasificarse para una de las semifinales del programa. Para ello, han contado con la ayuda de Lourdes Maldonado, la periodista y presentadora del ‘Telediario Fin de Semana’ de La 1, y Mario Vaquerizo, humorista, colaborador de radio y televisión, vocalista de ‘Nancys Rubias’ y marido de Alaska, como los míticos padrinos del ‘Grand Prix’, respectivamente.

Última oportunidad

Caídas imposibles, chapuzones, carreras y mucho humor han vuelto a ser los ingredientes de una nueva entrega de ‘El Grand Prix del Verano’, que mantiene intacta la esencia de uno de los formatos más queridos por el público y que cada semana reúne a toda la familia frente al televisor.

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Hombre con cabello gris largo y traje de leopardo, mujer con cabello castaño, sentados en un decorado azul. Globo beige desinflado. Texto "AÑO EN QUE ISAAC NEWTON FORMULÓ SU".
Mario Vaquerizo jugando a la mítica prueba de "La patata caliente". (@GrandPrix_tve/X)

Con cinco programas disputados, la clasificación se ha convertido en una rival más para Muros y Blanca. Ya no ha bastado únicamente con imponerse al municipio contrario: la puntuación conseguida durante esta noche ha determinado si alguno de los dos ha conseguido entrar entre los cuatro mejores de la temporada. Por eso, desde las primeras pruebas los dos pueblos ya han dejado claro que llegaban con las cuentas muy presentes.

Como es habitual, los dos pueblos concursantes han tenido que demostrar su habilidad, rapidez y trabajo en equipo en algunos de los juegos más divertidos del programa. No han faltado las pruebas como “Pasión de capitanes”, que forma parte del previo del programa bajo el título de ‘El Grand Prix Presenta’, así como los juegos tradicionales que todos recordamos: “Los pingüinos matemáticos”, “La patata caliente”, “Los super bolos”, “Supercocineros”, “Tiro al Pingüipato”, “Misión Zanahoria” o “Los troncos locos”.

Estas serán las semifinales del ‘Grand Prix’

Tras todas las pruebas físicas clásicas ha llegado la definitiva, ‘El diccionario’. En este último reto de la noche se pueden ganar tres puntos si se da una respuesta correcta o se pierden tres puntos si se falla. Además, por si fuera poco, este año se ha añadido la novedad de que la última palabra vale 4 puntos tanto a favor como en contra. Así, al inicio de este último desafío, el marcador global se inclinaba claramente para los murcianos, que ganaban 28 a 19 puntos. Muros ha acertado dos palabras; mientras que Blanca tan sólo ha acertado una de ellas. Sin embargo, el excelente desempeño del equipo amarillo ha hecho que este acierto les valiera el título de ganadores de este programa del Grand Prix, por 26 puntos frente a los 23 del pueblo coruñés.

Estos son los cuatro pueblos clasificados para las semifinales del 'Grand Prix 2026'.(@GrandPrix_tve/X)
Estos son los cuatro pueblos clasificados para las semifinales del 'Grand Prix 2026'.(@GrandPrix_tve/X)

Sin embargo, tanto el municipio de murciano como el de A Coruña no se han logrado colocar en los primeros puestos de la clasificación general , y, por lo tanto, no se clasificarán para las semifinales que se emitirán a partir de la semana que viene en el horario habitual del ‘Grand Prix’. Otros, sí que tendrán esa suerte. Serán los pueblos de Polinyá, que se enfrentará a Pradejón, y Altura, que se disputará el puesto en la final con Quintanar del Rey, que ha conseguido, por ahora, la puntuación más alta de esta edición de 2026 con 42 puntos.

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