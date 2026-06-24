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El santuario de película a dos horas de Roma: un lugar poco conocido que combina historia con naturaleza y espiritualidad

Es uno de los tesoros arquitectónicos y espirituales más sorprendentes de toda Italia

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Santuario della Madonna Addolorata
Santuario della Madonna Addolorata (Visit Molise)

En el corazón de la región italiana de Molise, una de las zonas menos conocidas y más auténticas de Italia, se alza un edificio que parece sacado de una película. Se trata del Santuario della Madonna Addolorata, un lugar de estilo neogótico que domina el paisaje montañoso de la localidad de Castelpetroso.

Con sus torres esbeltas, su gran cúpula y su apariencia de castillo encantado, este santuario se ha convertido en uno de los tesoros arquitectónicos y espirituales más sorprendentes de toda Italia. A pesar de su belleza, Castelpetroso sigue siendo un destino desconocido para el turismo internacional.

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El hecho de que no sea tan conocido permite disfrutar de una experiencia tranquila y auténtica, lejos de las multitudes que suelen llenar ciudades como Roma o Florencia. Además, al estar rodeado de bosques, colinas y pequeños pueblos tradicionales, el santuario ofrece una combinación única de patrimonio histórico, naturaleza y espiritualidad.

El origen de la devoción

La historia del santuario se remonta a 1888, cuando dos campesinas afirmaron haber presenciado una aparición de la Virgen María en una gruta situada en la montaña. El acontecimiento despertó una enorme devoción popular y atrajo la atención de numerosos peregrinos procedentes de distintas partes de Italia.

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Con el paso de los años, la afluencia de visitantes hizo necesaria la construcción de un gran templo que pudiera acoger a los fieles que llevaban al lugar.

Santuario della Madonna Addolorata
Interior del Santuario della Madonna Addolorata (Visit Molise)

Las obras del edificio comenzaron en 1890 siguiendo un diseño neogótico inspirado en las grandes catedrales europeas. El resultado fue una construcción monumental caracterizada por sus elegantes líneas verticales, sus arcos apuntados y sus impresionantes vitrales. La planta del edificio tiene una forma singular que recuerda a un corazón, un símbolo relacionado con el sufrimiento y la compasión de la Virgen de los Dolores, a quien está dedicado el santuario.

Un tesoro escondido en Molise

Uno de los aspectos que más llama la atención del Santuario della Madonna Addolorata es su ubicación espectacular. Desde la distancia, las torres blancas parecen emerger entre las montañas como si se tratara de un castillo fantástico. El contraste entre la arquitectura y el entorno natural crea una imagen fotogénica que atrae a peregrinos, pero también a viajeros interesados en descubrir nuevos lugares poco conocidos de Italia.

Además de visitar la basílica, los viajeros pueden recorrer los senderos que rodean el complejo religioso y disfrutar de magníficas vistas de los paisajes de Molise. La región conserva una identidad cultural muy fuerte, gracias a sus pueblos históricos, las tradiciones centenarias y la gastronomía basada en productos locales de gran calidad. Entre sus especialidades destacan los quesos artesanales, los embutidos y los platos elaborados con trufa.

Salvatore Romano, dueño del restaurante 'Origine', nos lleva en un recorrido por sus lugares italianos preferidos en Madrid. Descubre sus recomendaciones para el día a día, una ocasión especial y las joyas tradicionales que no te puedes perder.

Otro de sus grandes atractivos es la tranquilidad que se respira en Castelpetroso y donde, a diferencia de otros destinos turísticos, el visitante puede disfrutar de una atmósfera de serenidad que invita a la contemplación y al descanso. El santuario puede ofrecer una experiencia memorable, independientemente de si la visita es por motivos religiosos, culturales o por deseo de descubrir lugares nuevos.

En la actualidad, el Santuario della Madonna Addolorata es uno de los principales centros de peregrinación de Italia y un símbolo de la región de Molise. Su combinación de historia, fe, arquitectura y naturaleza lo convierte en una visita imprescindible para quienes desean explorar una zona del país menos conocida, pero fascinante. Castelpetroso demuestra que todavía existen rincones que son capaces de sorprender y maravillar a quienes se aventuran más allá de las rutas tradicionales.

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