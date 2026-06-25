Curazao, el país caribeño que juega el Mundial, nació hace 16 años y pertenece al Reino de Países Bajos: depende del ejército y no tiene su nacionalidad

Los aficionados de Curazao reaccionan durante el primer partido (REUTERS/Gladys van Schaijk)

Esta noche, a partir de las 22:00, hora peninsular, el grupo E del Mundial decide su futuro. Alemania está clasificada como primera de grupo de forma matemática, mientras que Ecuador necesita dar la sorpresa contra ellos y esperar el resultado del otro partido para avanzar de grupos. En este otro encuentro, a Costa de Marfil, con tres puntos, le sirve con el empate, y Curazao necesita una victoria para hacer historia y convertirse en la gran revelación al clasificarse a dieciseisavos.

Este pequeño país caribeño ya consiguió todo un logro con la clasificación, a lo que hace una semana pudo sumar el primer punto de su historia en un Mundial. Y es que, para hacernos una idea, cuando Iker Casillas levantó el trofeo de España campeona del mundo en 2010, Curazao ni siquiera existía como Estado. Su vínculo con Países Bajos quedó más que evidenciado con el viral vídeo de la Casa Real neerlandesa celebrando en el vestuario el empate junto a los jugadores. No obstante, el vínculo histórico y el lazo que todavía les une no es tan conocido.

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Curazao es una isla de unos 160.000 habitantes que se convirtió en un país autónomo el 10 de octubre de 2010. Es una nación dentro de un reinado. Este régimen jurídico no es fácil de comprender fuera de las fronteras neerlandesas. Hace 16 años, las Antillas Neerlandesas dejaron de existir y Curazao y San Martín se convirtieron en países independientes dentro del Reino.

Mundial 2026 - Ecuador 0 - Curazao 0 - ES

Historia de las Antillas y su división

Las Antillas Neerlandesas estaban compuestas por dos grupos de islas. El ABC, al norte de Venezuela, lo formaban Aruba, Bonaire y Curazao. El grupo SSS, más al norte, eran Saba, San Martín y San Eustaquio. A principios de los 2000, sus ciudadanos empujan hacia su cuestionamiento sobre pertenecer a una potencia europea. Entre 2000 y 2005, las Antillas celebraron referendúms democráticos que acabaron con la disolución del país en 2010, a través de la aprobación del Decreto de Extinción.

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A diferencia de los referendos tradicionales de “Sí o No”, las consultas en las Antillas Neerlandesas presentaron hasta cuatro opciones simultáneas en la papeleta: autonomía, statu quo federal, integración directa o independencia. Curazao, Aruba y San Martín eligieron ser estados autónomos del Reino. Bonaire, Saba y San Eustaquio votaron la vinculación directa como municipios especiales. En San Eustaquio, el 76.6% de la población votó por mantener unidas las Antillas Neerlandesas, pero no pudieron frenar la desintegración por los votos de las otras islas.

Isla Curazao (Shutterstock)

Dependencia real y militar de Países Bajos

La Carta del Reino de los Países Bajos, adoptada en 1954, regula la relación constitucional entre sus distintos componentes. En 2010 tuvo que adaptarse a los cambios de estatutos tras el lustro de los referéndums. La Ley del Reino de 7 de septiembre de 2010 con la que se modificó el Estatuto disolvió las Antillas y otorgó a Curazao el estatus de país.

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Curazao administra sus asuntos internos, pero Países Bajos mantiene el control en áreas clave: defensa, algunas cuestiones de relaciones exteriores, nacionalidad, justicia, policía y supervisión financiera. Sí que tiene un órgano militar, la Milicia de Curazao (CURMIL), que aporta soldados locales que protegen la isla y apoyan emergencias, pero opera integrada bajo el mando neerlandés.

Curazao posee leyes y gestión judicial autónomas. Para juzgar casos en primera instancia y apelaciones, recurre a una Corte Conjunta compartida con otras islas de la región. Los procesos que alcanzan la última instancia se resuelven en Europa, bajo la jurisdicción de la Corte Suprema de los Países Bajos. Finalmente, uno de los aspectos que plantea más dudas sobre su condición verdadera de país, es que los cuatro territorios autónomos comparten la nacionalidad neerlandesa, según el artículo 2 del Estatuto del Reino. No existe una nacionalidad propia de Curazao.

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