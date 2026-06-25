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España confirma que hay al menos 68 españoles sin localizar tras los terremotos en Venezuela: más de 147.000 viven en el país

El Ministerio de Asuntos Exteriores mantiene activado un dispositivo para localizar a los españoles con los que aún no ha podido contactar y pide a quienes permanezcan en Venezuela que se pongan en contacto con la Embajada y el Consulado

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Personas buscan víctimas entre los escombros tras los terremotos en La Guaira, Venezuela. (REUTERS / Maxwell Briceno)
Personas buscan víctimas entre los escombros tras los terremotos en La Guaira, Venezuela. (REUTERS / Maxwell Briceno)

Al menos 68 españoles continúan sin ser localizados tras los terremotos que han sacudido Venezuela. La cifra mantiene en alerta al Ministerio de Asuntos Exteriores, que trata de contactar con todos los ciudadanos españoles residentes o desplazados en el país mientras coordina el envío de ayuda humanitaria y equipos de rescate.

Venezuela alberga una de las mayores comunidades españolas del mundo. Según el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), más de 147.000 españoles viven actualmente en el país, una cifra que el Gobierno sitúa en torno a las 150.000 personas al incluir también a quienes cuentan con doble nacionalidad.

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La prioridad en estos momentos es conocer la situación de todos ellos. El Ministerio ha activado su unidad de crisis para completar un censo actualizado de los ciudadanos españoles y localizar a quienes todavía no han podido contactar con la Embajada de España en Caracas o con el Consulado General.

Fue el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien actualizó este jueves el balance durante una escala en República Dominicana, mientras viajaba junto al rey Felipe VI hacia México. Hasta ese momento, seguían sin localizarse 68 españoles.

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Ante esa situación, Exteriores ha pedido a todos los ciudadanos españoles que permanezcan en Venezuela y que aún no hayan informado de su situación que se pongan en contacto con la Embajada o el Consulado a través de los teléfonos de emergencia habilitados. El Ministerio también ha solicitado que consulten las redes sociales y las páginas oficiales de ambas sedes diplomáticas, donde se irán publicando las actualizaciones conforme evolucione la emergencia. La recomendación se extiende igualmente a quienes se encontraban en el país por motivos de trabajo, negocios o turismo cuando se produjeron los seísmos.

(Noticia en ampliación)

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