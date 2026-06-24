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El rincón favorito de Isabel Jiménez en Almería: un pueblo de 400 vecinos, una noria histórica y las playas más salvajes del Mediterráneo

En pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar se encuentra el refugio preferido de la presentadora de Telecinco, donde encuentra el descanso lejos de la televisión

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Isabel Jiménez en una imagen de redes sociales. (Instagram @isabeljimenezt5)
Isabel Jiménez en una imagen de redes sociales. (Instagram @isabeljimenezt5)

Lejos del ritmo constante de la actualidad informativa y de la exigencia diaria de los platós de televisión, Isabel Jiménez ha encontrado en Almería su particular refugio de desconexión. Su tierra natal se ha convertido en el lugar al que siempre regresa cuando necesita parar, respirar y reconectar con una vida más tranquila, alejada de las cámaras y la presión mediática.

El destino que ha conquistado a la periodista es El Pozo de los Frailes, una pequeña pedanía de apenas 400 habitantes situada en pleno corazón del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, uno de los enclaves naturales más impresionantes del sur de España. Muy cerca de localidades como San José, este pequeño núcleo conserva intacta la esencia de los pueblos tradicionales almerienses, con un ritmo de vida pausado y un entorno marcado por la naturaleza.

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Noria de origen árabe de El Pozo de los Frailes. (juntadeandalucia.com)
Noria de origen árabe de El Pozo de los Frailes. (juntadeandalucia.com)

Sus calles estrechas, sus casas encaladas y la presencia constante de buganvillas que trepan por las fachadas crean una estampa típica del Mediterráneo más auténtico. A pesar del crecimiento turístico que ha experimentado la zona en los últimos años, El Pozo de los Frailes ha sabido mantener su identidad, conservando un aire rústico y sereno que lo diferencia de otros destinos más masificados.

Uno de los elementos más emblemáticos del pueblo es su histórica noria de origen árabe, una construcción restaurada que forma parte del patrimonio etnográfico de la zona. Vinculada a los antiguos sistemas hidráulicos de los siglos XIV y XV, esta noria de sangre —movida en su origen por animales— fue clave para la extracción de agua en una de las regiones más áridas de Europa. Hoy, cuidadosamente restaurada con materiales tradicionales como madera y piedra, se ha convertido en uno de los símbolos más fotografiados del entorno y en un recordatorio de la importancia del agua para la supervivencia en estas tierras.

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Isabel Jiménez en el Cabo de Gata, Almería, en una imagen de redes sociales. (Instagram @isabeljimenezt5)
Isabel Jiménez en el Cabo de Gata, Almería, en una imagen de redes sociales. (Instagram @isabeljimenezt5)

El entorno natural que rodea al pueblo es, sin duda, otro de sus grandes atractivos. El Pozo de los Frailes se encuentra dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, un paisaje de origen volcánico donde la tierra de tonos ocres contrasta con el azul intenso del mar Mediterráneo. Este espacio protegido es uno de los más singulares de Europa por su biodiversidad, su geología y su estado de conservación casi virgen.

A muy poca distancia en coche aparecen algunas de las playas más conocidas y espectaculares del parque. La playa de Los Genoveses, completamente virgen y rodeada de dunas, destaca por su amplitud y sus aguas cristalinas, sin construcciones que rompan el paisaje natural. Muy cerca, la playa de Mónsul se ha convertido en un icono gracias a su famosa formación rocosa volcánica, reconocible incluso en el cine internacional. También existen calas más escondidas como Cala Carbón o Media Luna, donde la presencia de praderas de posidonia contribuye a la transparencia del agua y ofrece una experiencia más íntima y salvaje.

La playa de los Genoveses, en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. (juntadeandalucia.com)
La playa de los Genoveses, en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. (juntadeandalucia.com)

En este entorno privilegiado, la presentadora encuentra su rutina de desconexión. Paseos tranquilos, desayunos sin prisas, encuentros con amigos y tardes frente al mar forman parte de su estancia habitual cuando regresa a Almería. Entre sus lugares favoritos destaca Bartreze Sur, un gastrobar de estilo moderno que combina gastronomía, cócteles y un ambiente relajado muy cerca de la costa, convirtiéndose en un punto de reunión estival.

Isabel Jiménez en la iglesia de Las Salinas de Cabo de Gata en una imagen de redes sociales. (Instagram @isabeljimenezt5)
Isabel Jiménez en la iglesia de Las Salinas de Cabo de Gata en una imagen de redes sociales. (Instagram @isabeljimenezt5)

También es frecuente verla en espacios tan característicos como la Iglesia de Las Salinas, un templo aislado entre salinas y marismas que se ha convertido en uno de los enclaves más fotografiados de la zona, incluso apareciendo en producciones televisivas recientes.

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