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Ayuso tacha de “caradura” y “sinvergüenza” a Sánchez tras sus ataques a su pareja, González Amador: “Volví a recordar que me gusta mucho la fruta”

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha respondido así a las menciones que el presidente del Gobierno hizo ayer sobre su novio mientras se defendía de los casos judiciales que afectan al PSOE y a su entorno

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. (Alejandro Martínez Vélez - Europa Press)
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. (Alejandro Martínez Vélez - Europa Press)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido duramente este jueves a Pedro Sánchez, al que ha llamado “caradura” y “sinvergüenza” un día después de que el presidente del Gobierno mencionara a su pareja, Alberto González Amador, mientras se defendía de los casos judiciales que afectan al PSOE y al entorno del líder del Ejecutivo. “Sánchez, eres un sinvergüenza”, le ha recriminado Ayuso en una entrevista en Telecinco.

La presidenta madrileña ha vuelto a recordar, con evidente ironía, “que me gusta mucho la fruta”. Una expresión que recupera el eufemismo que su equipo trasladó a los medios tras el debate de investidura de 2023, cuando las cámaras captaron a Ayuso llamando “hijo de puta” a Sánchez después de que este mencionara al hermano de la presidenta.

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Durante la entrevista, Ayuso ha afirmado que Sánchez “está desquiciado” porque “tiene las horas contadas” y su proyecto “está a punto de caer, totalmente carcomido”. Después, fue más allá al asegurar que España “está en manos de una mafia” y que “todo lo que rodea” al presidente está acabando en prisión, “como le va a acabar pasando a él mismo”.

También ha señalado a José Luis Ábalos y a José Luis Rodríguez Zapatero como ejemplo de quienes “se han sentido impunes” por ser “socialistas”, afirmando que no hay “un socialista digno que pueda defender algo así con tal de que no gobierne la derecha, que es lo más antidemocrático que se puede escuchar”.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que "el sanchismo" está condicionado por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quien es su "padrino" y el que "borra las escenas del crimen dentro de todo". (Fuente: Comunidad de Madrid)

Sánchez saca a relucir en el Congreso los millones de la pareja de Ayuso

El detonante de este nuevo cruce entre ambos presidentes ha sido la intervención de Sánchez de este miércoles en el Congreso, donde contraatacó las críticas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cargando contra González Amador. El presidente aseguró que la pareja de Ayuso se había hecho “millonario” a costa de la privatización de la sanidad pública.

Unas declaraciones que hacían referencia a su relación empresarial con Quirón Prevención, y cifró sus ingresos en caso 4,5 millones de euros. Una cifra que coincide con la que recoge el informe de la Agencia Tributaria que se conoció la semana pasada, según el cual González Amador facturó un total de 4,4 millones de euros a través de sus dos empresas a Quirón Prevención entre 2021 y 2023 por servicios de consultoría.

Ayuso desmarca su figura de la investigación a su pareja

Y, sobre el expediente fiscal abierto a González Amador, Ayuso ha denunciado que “desde Hacienda se ha ido troceando el expediente” para “prolongarlo en el tiempo” y mantener activa lo que calificó como una “operación de Estado” dirigida contra ella. Así, la presidente ha reiterado que no tiene “nada que ver” con las investigaciones judiciales a su pareja, con quien ha dicho no tener “una relación oficializada”, subrayando que “no tenemos nada a medias”.

“Lo que han hecho a lo largo del tiempo es escoger a un señor para intentar hacerme daño a mí en lo personal”, ha declarado durante la entrevista mantenida en televisión durante la mañana del jueves. Por último, la presidente ha advertido de que Sánchez está embarcado en una “huida hacia adelante” que le llevará a “quemar las calles” e “inflar los censos” electorales.

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