España Deportes

Curazao se agarra a su bloque de confianza: Advocaat repite la alineación para desafiar a Costa de Marfil y seguir haciendo historia

Curazao sumó su primer punto en los Mundiales contra Ecuador

Guardar
Google icon
Curazao se agarra a su bloque de confianza. (REUTERS/Phil Noble)
Curazao se agarra a su bloque de confianza. (REUTERS/Phil Noble)

Curazao afronta la última jornada del Grupo E del Mundial 2026 con la ilusión intacta y la posibilidad real de firmar una hazaña histórica para el fútbol caribeño. El combinado nacional se planta en esta cita decisiva con un objetivo muy claro: plantarle cara a la poderosa Costa de Marfil y apurar hasta el último segundo sus opciones de acceder a las eliminatorias por el título. No es un reto sencillo, pero el bloque ha demostrado una encomiable capacidad para competir sin complejos frente a cualquier rival en el gran escaparate del fútbol internacional.

Y para entender el gran mérito de este equipo, conviene repasar su trayectoria. Curazao se ha caracterizado por una notable resistencia defensiva, vendiendo muy cara su piel y convirtiéndose en un auténtico dolor de muelas para rivales de la entidad de Alemania y Ecuador. Lejos de amedrentarse ante el potencial de sus oponentes en el grupo, el conjunto caribeño ha sabido juntar líneas, sufrir con criterio cuando el guion lo exigía y mantener una concentración absoluta durante los noventa minutos, lo que les permite llegar vivos a este último encuentro.

PUBLICIDAD

En la parcela de atrás, la propuesta del seleccionador es sinónimo de veteranía y contundencia. Bajo los palos se sitúa el indiscutible Eloy Room. Por delante, la línea defensiva estará compuesta por Jurien Gaari y Sherel Floranus en los flancos, escoltando a la pareja de centrales formada por el experimentado capitán Cuco Martina y la solidez de Armando Obispo.

Eloy Room. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Eloy Room. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Experiencia y polivalencia en la sala de máquinas

En el centro del campo, Curazao presenta una línea de cuatro futbolistas con un marcado acento europeo y mucha capacidad de sacrificio. Los hermanos Bacuna, Juninho y Leandro, volverán a ser los encargados de llevar la manija del juego, aportar el equilibrio táctico necesario y conectar con la línea de vanguardia.

PUBLICIDAD

A su lado, el joven talento Livano Comenencia ofrecerá frescura y piernas en las labores de contención, mientras que Jurgen Locadia, partiendo desde una posición algo más retrasada de lo que habitualmente acostumbra en su carrera, será una alternativa peligrosa para llegar desde la segunda línea.

Mundial 2026 - Ecuador 0 - Curazao 0 - ES

La responsabilidad de hacer daño en el área rival recaerá en una dupla que combina desborde, descaro y potencia. Tahith Chong, el futbolista con más cartel del equipo por su experiencia en el fútbol inglés, actuará como el principal faro ofensivo, con total libertad de movimientos para generar desequilibrios gracias a su velocidad en conducción. Junto a él estará Deveron Fonville en la punta de lanza, encargado de fijar a los centrales contrarios, disputar los balones aéreos y aprovechar cualquier resquicio para ver puerta.

El choque se presenta como un auténtico examen de madurez donde el orden defensivo y el acierto en las áreas jugarán un papel crucial. Curazao sabe perfectamente que no parte como la favorita sobre el papel, pero la fortaleza de su bloque y la seriedad mostrada a lo largo del torneo son sus mejores argumentos para soñar despiertos. Quedan 90 minutos por delante en los que este grupo de futbolistas buscará prolongar su andadura mundialista en el partido más importante de sus vidas.

Temas Relacionados

Mundial 2026Selección Curazao Mundial 2026FútbolFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Curazao - Costa de Marfil en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo E y última hora del partido

Sigue el minuto a minuto del partido entre la selección curazoleña y el equipo marfileño

Curazao - Costa de Marfil en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo E y última hora del partido

Costa de Marfil apuesta por la continuidad: solo dos cambios en un once que busca hacer historia y clasificarse a diciseisavos

Los Elefantes dependen de sí mismos para clasificarse

Costa de Marfil apuesta por la continuidad: solo dos cambios en un once que busca hacer historia y clasificarse a diciseisavos

“Mi religión me guía y tengo que ser fiel a mis convicciones”: Spence habla sobre por qué no dio la mano a Thomas Partey en el Inglaterra-Ghana

El futbolista del Villarreal está acusado de siete cargos de violación y uno de agresión sexual. Su juicio será el 2027

“Mi religión me guía y tengo que ser fiel a mis convicciones”: Spence habla sobre por qué no dio la mano a Thomas Partey en el Inglaterra-Ghana

Alexia Putellas, a salvo en Caracas tras el doble terremoto en Venezuela: “Mi familia y yo estamos bien”

La exjugadora del FC Barcelona Femenino e internacional española ha escrito un comunicado en sus redes sociales

Alexia Putellas, a salvo en Caracas tras el doble terremoto en Venezuela: “Mi familia y yo estamos bien”

Tahith Chong, el único jugador de Curazao nacido en el país que quiere seguir haciendo historia en el Mundial 2026

Chong es el único jugador nacido en la isla, aunque su carrera se ha desarrollado en Europa

Tahith Chong, el único jugador de Curazao nacido en el país que quiere seguir haciendo historia en el Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Zapatero empezó a recopilar información sobre sus viajes (sin incluir Venezuela), sus ingresos y su patrimonio poco después de la detención de Julio Martínez

Zapatero empezó a recopilar información sobre sus viajes (sin incluir Venezuela), sus ingresos y su patrimonio poco después de la detención de Julio Martínez

España confirma que hay al menos 68 españoles sin localizar tras los terremotos en Venezuela: más de 147.000 viven en el país

Qué significa la extraña señal con un gran punto rojo que puede sacarte de un atasco y que muchos conductores no saben interpretar

Los empresarios venezolanos que transfirieron más de un millón de euros al entorno de Zapatero también recurrieron a él para conseguir la nacionalidad española

Ayuso tacha de “caradura” y “sinvergüenza” a Sánchez tras sus ataques a su pareja, González Amador: “Volví a recordar que me gusta mucho la fruta”

ECONOMÍA

Quién está detrás del mayor fabricante de quesos de España que nutre a Mercadona: una empresa familiar que factura más de 665 millones

Quién está detrás del mayor fabricante de quesos de España que nutre a Mercadona: una empresa familiar que factura más de 665 millones

Navarra declara la guerra a la especulación sobre vivienda: las VPO no podrán venderse nunca y estrecha el cerco a grandes propietarios

Las rebajas llegan a la vivienda: los vendedores recortan hasta 70.000 euros el precio de sus casas para encontrar comprador

La propuesta que podría cambiar tu jubilación: inscripción automática en planes de pensiones para millones de trabajadores

Esto es lo que dice la ley sobre si el casero puede prohibir o controlar las visitas del inquilino

DEPORTES

Curazao - Costa de Marfil en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo E y última hora del partido

Curazao - Costa de Marfil en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo E y última hora del partido

Costa de Marfil apuesta por la continuidad: solo dos cambios en un once que busca hacer historia y clasificarse a diciseisavos

“Mi religión me guía y tengo que ser fiel a mis convicciones”: Spence habla sobre por qué no dio la mano a Thomas Partey en el Inglaterra-Ghana

Alexia Putellas, a salvo en Caracas tras el doble terremoto en Venezuela: “Mi familia y yo estamos bien”

Tahith Chong, el único jugador de Curazao nacido en el país que quiere seguir haciendo historia en el Mundial 2026