Curazao se agarra a su bloque de confianza: Advocaat repite la alineación para desafiar a Costa de Marfil y seguir haciendo historia

Curazao se agarra a su bloque de confianza. (REUTERS/Phil Noble)

Curazao afronta la última jornada del Grupo E del Mundial 2026 con la ilusión intacta y la posibilidad real de firmar una hazaña histórica para el fútbol caribeño. El combinado nacional se planta en esta cita decisiva con un objetivo muy claro: plantarle cara a la poderosa Costa de Marfil y apurar hasta el último segundo sus opciones de acceder a las eliminatorias por el título. No es un reto sencillo, pero el bloque ha demostrado una encomiable capacidad para competir sin complejos frente a cualquier rival en el gran escaparate del fútbol internacional.

Y para entender el gran mérito de este equipo, conviene repasar su trayectoria. Curazao se ha caracterizado por una notable resistencia defensiva, vendiendo muy cara su piel y convirtiéndose en un auténtico dolor de muelas para rivales de la entidad de Alemania y Ecuador. Lejos de amedrentarse ante el potencial de sus oponentes en el grupo, el conjunto caribeño ha sabido juntar líneas, sufrir con criterio cuando el guion lo exigía y mantener una concentración absoluta durante los noventa minutos, lo que les permite llegar vivos a este último encuentro.

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En la parcela de atrás, la propuesta del seleccionador es sinónimo de veteranía y contundencia. Bajo los palos se sitúa el indiscutible Eloy Room. Por delante, la línea defensiva estará compuesta por Jurien Gaari y Sherel Floranus en los flancos, escoltando a la pareja de centrales formada por el experimentado capitán Cuco Martina y la solidez de Armando Obispo.

Eloy Room. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Experiencia y polivalencia en la sala de máquinas

En el centro del campo, Curazao presenta una línea de cuatro futbolistas con un marcado acento europeo y mucha capacidad de sacrificio. Los hermanos Bacuna, Juninho y Leandro, volverán a ser los encargados de llevar la manija del juego, aportar el equilibrio táctico necesario y conectar con la línea de vanguardia.

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A su lado, el joven talento Livano Comenencia ofrecerá frescura y piernas en las labores de contención, mientras que Jurgen Locadia, partiendo desde una posición algo más retrasada de lo que habitualmente acostumbra en su carrera, será una alternativa peligrosa para llegar desde la segunda línea.

Mundial 2026 - Ecuador 0 - Curazao 0 - ES

La responsabilidad de hacer daño en el área rival recaerá en una dupla que combina desborde, descaro y potencia. Tahith Chong, el futbolista con más cartel del equipo por su experiencia en el fútbol inglés, actuará como el principal faro ofensivo, con total libertad de movimientos para generar desequilibrios gracias a su velocidad en conducción. Junto a él estará Deveron Fonville en la punta de lanza, encargado de fijar a los centrales contrarios, disputar los balones aéreos y aprovechar cualquier resquicio para ver puerta.

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El choque se presenta como un auténtico examen de madurez donde el orden defensivo y el acierto en las áreas jugarán un papel crucial. Curazao sabe perfectamente que no parte como la favorita sobre el papel, pero la fortaleza de su bloque y la seriedad mostrada a lo largo del torneo son sus mejores argumentos para soñar despiertos. Quedan 90 minutos por delante en los que este grupo de futbolistas buscará prolongar su andadura mundialista en el partido más importante de sus vidas.