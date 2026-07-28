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La tarifa de la luz en España para este 29 de julio

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

El precio de la luz se actualiza todos los días (Europa Press)
El precio de la luz se actualiza todos los días (Europa Press)
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¿No sabes cuál es el precio dela luz en España?Consulta aquí la tarifa promedio del día, así como las más altas y más bajas de este miércoles 29 de julio.

Al cambiar constantemente, es importante estar actualizado sobre los precios de la energia eléctrica.

Precio del servicio eléctrico

Día: 29 de julio

Tarifa promedio: 120.43 euros por megavatio hora

Tarifa máxima: 216.36 euros por megavatio hora

Tarifa más baja: 3.02 euros por megavatio hora

El precio de la luz cada hora

El precio medio, máximo y mínimo de la luz (Europa Press)
El precio medio, máximo y mínimo de la luz (Europa Press)

A lo largo de este miércoles 29 de julio, el precio de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 171.17 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 167.14 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 167.78 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 168.46 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 168.4 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 168.59 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 169.88 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 170.85 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 166.15 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 123.8 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 89.97 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 30.53 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 3.64 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 3.02 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de 3.36 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de 3.58 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 20.57 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 81.0 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 109.48 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 135.52 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 185.69 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 216.36 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 192.93 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 172.38 euros por megavatio hora.

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