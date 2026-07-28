La tarifa de la luz en España para este 29 de julio

¿No sabes cuál es el precio dela luz en España?Consulta aquí la tarifa promedio del día, así como las más altas y más bajas de este miércoles 29 de julio.
Al cambiar constantemente, es importante estar actualizado sobre los precios de la energia eléctrica.
Precio del servicio eléctrico
Día: 29 de julio
Tarifa promedio: 120.43 euros por megavatio hora
Tarifa máxima: 216.36 euros por megavatio hora
Tarifa más baja: 3.02 euros por megavatio hora
El precio de la luz cada hora
A lo largo de este miércoles 29 de julio, el precio de la electricidad cada hora será el siguiente:
De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 171.17 euros por megavatio hora.
De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 167.14 euros por megavatio hora.
De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 167.78 euros por megavatio hora.
De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 168.46 euros por megavatio hora.
De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 168.4 euros por megavatio hora.
De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 168.59 euros por megavatio hora.
De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 169.88 euros por megavatio hora.
De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 170.85 euros por megavatio hora.
De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 166.15 euros por megavatio hora.
De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 123.8 euros por megavatio hora.
De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 89.97 euros por megavatio hora.
De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 30.53 euros por megavatio hora.
De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 3.64 euros por megavatio hora.
De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 3.02 euros por megavatio hora.
De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de 3.36 euros por megavatio hora.
De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de 3.58 euros por megavatio hora.
De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 20.57 euros por megavatio hora.
De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 81.0 euros por megavatio hora.
De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 109.48 euros por megavatio hora.
De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 135.52 euros por megavatio hora.
De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 185.69 euros por megavatio hora.
De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 216.36 euros por megavatio hora.
De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 192.93 euros por megavatio hora.
De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 172.38 euros por megavatio hora.
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