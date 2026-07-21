Elsa Pataky confiesa su gran decepción en la final del Mundial: “Estuvimos tan cerca de ver ganar a nuestro país”

Elsa Pataky y un familiar (INSTAGRAM).

La histórica victoria de la selección española frente a Argentina en la final del Mundial 2026 dejó imágenes imborrables dentro y fuera del MetLife Stadium de Nueva Jersey. Mientras millones de aficionados celebraban la conquista de la segunda estrella, también hubo quienes vivieron el triunfo con una mezcla de orgullo y frustración. Es el caso de Elsa Pataky, que ha contado en sus redes sociales el inesperado contratiempo que le impidió asistir al encuentro pese a tener entradas para disfrutarlo junto a sus hijos.

La actriz madrileña había organizado el viaje con la ilusión de compartir una cita histórica con su familia. Sin embargo, un problema durante el trayecto cambió por completo los planes. El avión en el que viajaban desde Costa Rica fue desviado a Filadelfia, donde permanecieron retenidos durante varias horas sin posibilidad de llegar a tiempo al estadio.

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“Tenía entradas para la final de España vs Argentina, un sueño, para verlo con mis hijos, y de camino de Costa Rica a Nueva York desviaron nuestro avión a Philadelphia y estuvimos atrapados en el avión cinco horas“, ha explicado Pataky junto a varias fotografías en las que aparecen sus hijos llevando la bandera de España.

Elsa Pataky y su familia en Nueva York (INSTAGRAM).

La intérprete ha reconocido que la decepción fue enorme al comprobar que el partido comenzaba mientras seguían inmovilizados. Sin otra alternativa, terminaron siguiendo el encuentro desde el propio avión a través del teléfono móvil. “No llegamos a la final y tuvimos que verlo en el avión con el teléfono y llorando porque estuvimos tan cerca de ver ganar a nuestro país“, ha confesado en una publicación en redes sociales.

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La emoción fue especialmente intensa para la actriz, que aseguró que hacía mucho tiempo que no compartía un momento así con sus hijos. “No había llorado desde hacía tiempo con mis hijos”, ha escrito, reflejando la mezcla de impotencia y orgullo que vivieron durante una noche tan señalada para el deporte español.

Aun así, hubo un pequeño consuelo dentro de la familia. Uno de sus primos sí consiguió llegar al estadio, aunque lo hizo tras un largo viaje desde Australia. “Solo mi primo consiguió llegar desde Australia. Tuvo que ver el partido solo, con cinco asientos libres al lado suyo, pero por lo menos con toda la afición”, ha relatado.

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Los hijos de Elsa Paky en Nueva York (INSTAGRAM).

Una celebración desde la distancia

Aunque no pudieron formar parte de la fiesta en el estadio, Elsa Pataky y su familia decidieron sumarse posteriormente al ambiente festivo que se respiraba en Nueva York. La actriz ha compartido imágenes y vídeos desde Times Square, donde cientos de españoles celebraban el triunfo mundialista: “Nos quedó el consuelo de ir a Times Square y mostrarle a mis hijos la ilusión de todos los españoles que estábamos ahí. A veces la vida no te deja. Lo intentamos todo“.

Pese al contratiempo, la protagonista de Fast & Furious ha querido quedarse con el lado positivo de una jornada que calificó de inolvidable. “La mejor alegría es que ganamos y me siento orgullosa de ser española. ¡Olé España!”, ha concluido, acompañando el mensaje con emoticonos de la bandera nacional.

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Además del relato de su odisea para llegar a Nueva Jersey, Pataky también ha compartido en sus perfiles varias imágenes de las celebraciones posteriores difundidas por distintos medios, mostrando la emoción con la que siguió los festejos desde la distancia y lamentando no haber podido vivir el ambiente que se respiró tanto en el estadio como posteriormente en España.