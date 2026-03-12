Cómo es el pueblo blanco que eligió Salvador Dalí para instalar su taller

Cadaqués, el pueblo blanco elegido por Salvador Dalí, destaca por su entorno mediterráneo único (Imagen Ilustrativa Infobae)

Situado en el noreste de Cataluña, sobre una pequeña cala bañada por el mar Mediterráneo y a apenas 40 kilómetros de Francia, se encuentra Cadaqués. Este destino convoca cada año a visitantes de todo el mundo, atraídos por su paisaje, historia y legado artístico.

La localidad se alza a ambos lados de una bahía protegida por las montañas Puig de Paní y Puig de Bufadoes, en la comarca del Alto Ampurdán. Con un pasado de aislamiento geográfico, mantuvo su carácter pesquero y su urbanismo tradicional, forjado por siglos de vínculo directo con el mar, hasta bien entrado el siglo XIX. Las calles empedradas bordeadas de casas blancas, algunas de ellas protegidas por antiguas murallas, siguen otorgando al pueblo su singular fisonomía.

Muchos artistas encontraron inspiración en este rincón de la Costa Brava. Entre ellos, Salvador Dalí, quien definió a Cadaqués como “el pueblo más bonito del mundo”; su estrecha relación con el lugar comenzó en la infancia, residió allí junto a Gala durante más de cinco décadas y en Portlligat instaló su famoso taller.

Historia del pueblo

Los primeros registros escritos sobre Cadaqués se remontan al año 814, según el portal oficial de turismo catalán, cuando menciones del naufragio de los restos de los santos Abdón y Senén reflejan su importancia en rutas marítimas. A lo largo de la Edad Media, el enclave fue blanco de piratas y corsarios, lo que llevó a la construcción de murallas para proteger la villa. De ese pasado defensivo todavía se conservan la puerta principal y algunos restos de bastiones, que pueden apreciarse en el actual casco histórico.

Durante varios siglos, el pueblo se mantuvo vinculado mucho más al mar que a la tierra por las dificultades de acceso terrestre, acentuando su carácter marítimo. En los siglos XIX y XX, Cadaqués evolucionó con la aparición de fábricas alimenticias y, finalmente, desde la década de 1970, con el desarrollo del turismo, que desplazó a la pesca y el cultivo del olivo como principales actividades.

Además de Dalí, personalidades como Federico García Lorca, Joan Miró y Gabriel García Márquez han pasado largas estadías en Cadaqués.

Cadaqués destaca por su arquitectura tradicional y atmósfera artística (Wikipedia)

Qué ver en el pueblo blanco

El punto más alto del pueblo se corona con la iglesia de Santa María (siglo XVI), construida por pescadores y navegantes. Este templo gótico de sobrio exterior blanco, con enormes vitrales y un destacado retablo barroco dedicado a la Virgen de la Esperanza, ofrece unas vistas panorámicas sobre la bahía y es considerado el principal monumento local.

A lo largo del año, el templo alberga el Festival Internacional de Música de Cadaqués. Otro espacio relevante de la vida cultural es el museo local de arte de Cadaqués, situado en la calle Narcís Monturiol, que exhibe obras de artistas nacionales e internacionales y ofrece exposiciones temporales de pintura, escultura y fotografía.

En la Plaza des Portitxó, situada en la Riba des Poal, destaca la Casa Blaua o Casa de Don Octavio Serinyana, ejemplo del modernismo catalán construido en el siglo XX por inmigrantes retornados de América. Desde allí, el paseo Marítimo permite descubrir pequeñas calas y diversos miradores hacia el Mediterráneo, como la Riba Pitxot, que ofrece una vista privilegiada de la Playa Grande y la terraza del Casino Sociedad La Amistad.

(Wikipedia)

La Casa-Taller de Dalí en Portlligat

Uno de los principales atractivos de Cadaqués es la visita a la Casa-Museo Salvador Dalí en Portlligat. Este conjunto de antiguas barracas de pescadores fue transformado por el artista y Gala en un espacio laberíntico donde vivieron y trabajaron entre 1930 y 1982. La casa, identificable por una escultura de un huevo en su techo, conserva muebles, obras, esculturas y referencias personales, así como el taller, la biblioteca y los jardines salpicados de esculturas surrealistas.

Dalí describió así su relación con el pueblo en su autobiografía Vida secreta: “Allí fue donde aprendí a empobrecerme, limitar y limar mis pensamientos para que adquiriesen la eficacia de un hacha. Donde la sangre sabía a sangre y la miel sabía a miel. Una vida que era dura, sin metáforas, ni vino. Una vida con luz de eternidad”. Para visitar la casa-taller, es imprescindible realizar reserva previa y la entrada cuesta 15 USD por persona, de acuerdo con el sitio Viajeros Callejeros.

El legado artístico de Dalí perdura en la Casa-Museo de Portlligat, donde vivió y trabajó junto a Gala durante más de 50 años (Wikipedia)

Playas, rutas y actividades en el entorno

Cadaqués se destaca por sus pequeñas playas de piedras y calas, como la Playa del Ros, La Platja Gran, Portdugué y Portlligat, ideales para nadar o practicar snorkel. Para una vista al pueblo desde el agua, la playa Es Pianc es famosa por su ubicación.

El entorno natural está dominado por el Parque Natural del Cap de Creus, el primer parque marítimo-terrestre de Cataluña, que incluye rutas de senderismo hasta el faro de Cap de Creus (15 kilómetros, unas cinco o seis horas) y hacia el faro de Cala Nans (cinco kilómetros, unas tres horas). En estos recorridos se pueden observar curiosas formaciones rocosas, vegetación autóctona como enebros y matorral, y disfrutar de panorámicas del mar y los acantilados.

El portal oficial de turismo catalán destaca que “el municipio de Cadaqués estuvo prácticamente aislado y, hasta el siglo XIX, su núcleo antiguo estaba protegido de piratas y corsarios por una muralla, de la cual aún se conserva la puerta de entrada”.

A pesar de la transformación en destino turístico, el pueblo mantiene su trazado y personalidad costera, atrayendo tanto a quienes buscan sol y playa como a los interesados en su historia y legado cultural.

El Parque Natural del Cap de Creus rodea Cadaqués, brindando rutas de senderismo y paisajes costeros de gran biodiversidad y valor ecológico (Wikipedia)

Cómo llegar a Cadaqués

El acceso por tierra a Cadaqués sigue siendo particular: los últimos kilómetros deben recorrerse por una carretera con curvas desde la vecina Roses. Desde Barcelona, el viaje es de 175 kilómetros por carretera, en aproximadamente dos horas, aunque no existen trenes directos y las conexiones de autobús se incrementan solo en verano.

Otra alternativa consiste en tomar barco desde Roses o contratar excursiones desde Girona que incluyen visitas a Portlligat y Cap de Creus.

Para quienes se desplazan por tierra, existen varios parkings a la entrada de la localidad y también cerca de la ermita de Sant Baldiri, aunque estos suelen llenarse en temporada alta. El acceso para autos y camionetas está regulado y restringido en determinadas zonas debido a la estrechez de las calles.