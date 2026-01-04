Viajes

Los planes que no te puedes perder en Jerez de la Frontera, la Capital Española de la Gastronomía 2026

Una fusión de sabores, vinos y tradiciones convertirá a la ciudad andaluza en el punto de encuentro para quienes buscan experiencias auténticas y celebraciones memorables

Guardar
Vista aérea de Jerez de
Vista aérea de Jerez de la Frontera, en Cádiz (Adobe Stock)

Jerez de la Frontera se prepara para vivir uno de los años más destacados de su historia reciente al ser designada Capital Española de la Gastronomía 2026. Este reconocimiento, que cada año recae en una localidad con una oferta culinaria excepcional y una marcada vocación turística, sitúa a la ciudad andaluza en el epicentro del panorama gastronómico nacional.

Famosa por sus vinos, su tapeo y su hospitalidad, Jerez se presenta como un destino imprescindible para los amantes de la buena mesa y quienes buscan experiencias auténticas en el sur de España. En 2026, la ciudad desplegará todo su encanto a través de planes y actividades que permiten saborear su esencia y descubrir un legado cultural y enológico único. Es por ello que, con motivo de esta distinción a Jerez de la Frontera, eBooking.com-la compañía española referente en ofrecer reservas de alojamientos turísticos- ha seleccionado cinco planes gastronómicos y no gastronómicos para descubrir y disfrutar el municipio en 2026.

Tabancos y restaurantes con historia

Barriles con ilustraciones en las
Barriles con ilustraciones en las calles de Jerez (Marc Venema / Adobe Stock)

Un recorrido por Jerez no estaría completo sin adentrarse en sus tabancos y locales tradicionales, espacios donde el tiempo parece haberse detenido y la gastronomía se acompaña de buen vino y ambiente festivo. Destacan nombres como El Pasaje, San Pablo y El Anticuario, referentes de la restauración local donde se sirven tapas, guisos y especialidades de la tierra. La taberna Las Banderillas y el restaurante Venta de Cartuja —uno de los más antiguos de España— son paradas obligatorias para quienes desean saborear recetas centenarias en escenarios llenos de historia.

Platos típicos y sabores de Jerez

La gastronomía jerezana es el reflejo de una tierra donde la tradición y la creatividad se dan la mano. Entre los platos más emblemáticos que todo visitante debe probar destacan el ajo caliente, los chicharrones, el rabo de toro, la contundente berza jerezana o el menudo jerezano. El toque dulce lo pone el célebre tocino de cielo, un postre que nació en los conventos de la ciudad y hoy es parte indispensable de cualquier sobremesa local. Para quienes buscan algo diferente, el pocito completa la lista de especialidades que convierten cualquier comida en Jerez en una experiencia memorable.

Fiesta de la Vendimia: tradición y espectáculo

Fiesta de la Vendimia de
Fiesta de la Vendimia de Jerez de la Frontera, en Cádiz (Ayuntamiento de Jerez).

Uno de los momentos álgidos del año en Jerez será, sin duda, la Fiesta de la Vendimia, que se celebra entre finales de agosto y mediados de septiembre. Declarada de Interés Turístico Internacional, esta festividad reúne a miles de visitantes atraídos por su carácter popular y su variada programación. Durante esos días, la ciudad vibra al ritmo del flamenco, las exhibiciones ecuestres, las cabalgatas y los conciertos, mientras las catas y las rutas del vino permiten adentrarse en la cultura jerezana. La Ceremonia de la Pisa de la Uva y las degustaciones al aire libre completan un calendario que fusiona tradición, arte y gastronomía.

El enoturismo: bodegas y catas de vino

La cultura del vino está profundamente arraigada en Jerez y forma parte de su identidad. El enoturismo es uno de los grandes reclamos de la ciudad, que invita a descubrir el proceso de elaboración de sus famosos caldos a través de visitas a bodegas centenarias. Pasear entre viñedos, conocer la historia de cada casa vinícola y culminar la experiencia con una cata guiada permite comprender la importancia del vino de Jerez en la cocina y en la vida social local. Las bodegas ofrecen recorridos temáticos, degustaciones y actividades para todos los públicos, convirtiendo el viaje en una inmersión sensorial única.

La bodega donde puedes degustar vinos de Ronda bajo los frescos de un histórico monasterio de los “viejos descalzos”.

Patrimonio monumental y cultura viva

Más allá de sus fogones y bodegas, Jerez de la Frontera presume de un patrimonio monumental que merece ser descubierto con calma. El Alcázar, la imponente Cartuja de Santa María de la Defensión, la Catedral y la Iglesia de San Miguel son solo algunos de los enclaves que conforman el rico legado artístico de la ciudad. Pasear por sus calles es sumergirse en siglos de historia, donde la arquitectura, el arte sacro y la huella de diferentes culturas se dan cita en cada rincón.

Temas Relacionados

CiudadesAndalucíaCádizJerezDestinosDestinos EspañaViajesViajes y TurismoTurismoTurismo EspañaEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Los castillos más impresionantes de las islas Baleares: de fortalezas a orillas del mar a monumentos únicos en España

Estas construcciones muestran uno de los patrimonios más increíbles del archipiélago, más allá de sus preciosas playas y pueblos costeros

Los castillos más impresionantes de

El pequeño pueblo de Segovia que es perfecto para una escapada rural: rodeado de naturaleza y con espectaculares rutas de senderismo

Con apenas 200 habitantes, es ideal para disfrutar de unos días de desconexión, así como para sumergirse en la riqueza histórica y cultural de la villa

El pequeño pueblo de Segovia

Entra en vigor el visado obligatorio de Reino Unido, la ETA: cuándo sale, qué hacer y lo que tienes que saber

A partir del 25 de febrero de 2026, la Autorización Electrónica de Viaje transformará los requisitos para turistas de España, la Unión Europea y otros países que planeen visitar territorio británico, según el nuevo sistema digital

Entra en vigor el visado

El pueblo de menos de 2.000 habitantes que tiene una de las mejores cabalgatas de Reyes de España: un espectáculo de color y sonido

Melchor, Gaspar y Baltasar recorren las calles de la localidad cada 5 de enero, acompañados de los tradicionales zambomberos, figuras que evocan a los antiguos pastores

El pueblo de menos de

Los mejores planes para el primer fin de semana de 2026 en Madrid: curiosas exposiciones y un increíble belén del 2 al 4 de enero

El primer fin de semana de año cuenta con una programación para todos los gustos y públicos en la capital que despide la Navidad

Los mejores planes para el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Abascal, tras acoger a Meloni

Abascal, tras acoger a Meloni en su casa: “Ha sido un orgullo comenzar el año nuevo recibiendo a una gran amiga”

La Audiencia Nacional condena a un año de cárcel al ultraderechista que promovió el ciberataque contra el PSOE durante las protestas de Ferraz

Procedente el despido de una gerente de Mercadona que fue sorprendida escondida en un pasillo a oscuras con un bollo a medio comer que no había pagado

Condenada a dos años de prisión una agente de seguros de Caser que firmó varias pólizas con los datos de un cliente sin su conocimiento

El Gobierno de Sánchez presume de una Guardia Civil multicultural con 28 nacionalidades en la última promoción: desde marroquíes a argentinos y un ruso

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

El falso sello que se cuela en Europa: así imitan desde China el símbolo CE para engañar al consumidor

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Repsol, Telefónica y BBVA, entre las pocas empresas españolas que continúan operando en Venezuela

DEPORTES

Las obras del Camp Nou

Las obras del Camp Nou le salen caras al FC Barcelona: casi tres millones de euros en multas

Ilia Topuria desmiente que haya sido citado para declarar por violencia de género a través de un comunicado

Sale a la luz la cifra que habría ofrecido Sergio Ramos para comprar el Sevilla FC

La Fórmula 1 llega a la temporada 2026 cargada de novedades: de monoplazas más pequeños a un sistema de aerodinámica activa o el ‘Boost’

Del Mundial de fútbol al Gran Premio de Madrid o los Juegos Olímpicos de Invierno: el calendario deportivo de 2026