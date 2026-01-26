El secreto detrás de los puentes romanos que aún desafían al tiempo

El prestigio de la ingeniería romana permanece vigente más de 2.000 años después e inspira admiración mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El prestigio de la ingeniería romana sigue fascinando más de 2.000 años después. Caminos que aún marcan el mapa de Europa, puentes de piedra capaces de soportar el tráfico, y puertos cuya base sustenta infraestructuras actuales, muestran el legado incuestionable de los constructores romanos.

Según National Geographic, este despliegue técnico fue clave para la expansión imperial, fomentó la unión de pueblos diversos y sentó los cimientos de la civilización urbana y del transporte moderno.

La arquitectura y la ingeniería eran pilares esenciales del poder romano. La influencia política y la administración dependían de una red de infraestructuras: caminos, puentes, acueductos y puertos. Su presencia física y simbólica transmitía la superioridad técnica y la solidez del imperio en amplios territorios de Europa, el norte de África y el Mediterráneo oriental.

El arquitecto e ingeniero Vitruvio, citado por National Geographic, subrayó la admiración por los ingenieros y matemáticos, cuyas investigaciones fueron consideradas un patrimonio eterno y de utilidad universal.

Saberes heredados y perfeccionados

El éxito de los romanos estuvo en adoptar y perfeccionar saberes ajenos. Técnicas de matemáticas, física, mecánica de fluidos y topografía —provenientes de griegos, egipcios, etruscos y babilonios— se integraron con un enfoque eminentemente práctico.

El tornillo de Arquímedes impulsaba agua cuesta arriba y drenaba túneles o minas. La bomba manual diseñada por Ctesibio de Alejandría y mejorada por Herón de Alejandría permitía extraer agua y levantar cargas pesadas, ampliando las posibilidades de las obras públicas. Estas aportaciones, recogidas por National Geographic, situaron a la ingeniería romana a la vanguardia de su época.

La red de vías romanas fue un logro sin parangón durante siglos. En su máximo esplendor, la red superaba los 320.000 kilómetros, con más de 85.000 kilómetros de vías pavimentadas que enlazaban puertos, fortalezas y ciudades. El trazado buscaba un transporte rodado eficiente: los ingenieros seleccionaban pendientes suaves y soleadas, evitando cursos de agua y buscando el terreno menos escarpado.

A menudo nivelaban el suelo mediante terraplenes y capas de materiales de cantera, creando una base sólida para las calzadas, conocidas como “strata”. Así, el desplazamiento ágil de soldados y mercancías consolidó la cohesión imperial. Un ejemplo es la Vía Apia, que en Terracina atravesó más de 35 metros de roca, ilustrando la destreza técnica alcanzada.

Puentes: la prueba máxima

El Pons Fabricius, construido en el siglo I a.C. en Roma, permanece en uso como puente peatonal más antiguo de la ciudad

Levantar puentes era el mayor desafío para los ingenieros romanos. Había que garantizar cimientos profundos en el lecho fluvial y diseñar estructuras capaces de soportar extensos vanos y cargas pesadas. National Geographic detalla cómo los primeros puentes, de madera, evolucionaron hacia modelos de piedra con el uso del arco de medio punto.

Esta innovación transformó la arquitectura civil, permitiendo cubrir distancias mayores con menos apoyos. El Pons Fabricius en Roma, erigido en el siglo I a.C. y con dos arcos de 25 metros, sigue en pie y se usa como paso peatonal. Otros ejemplos emblemáticos son el puente de Alcántara en España, de 55 metros de altura y 6 arcos simétricos, el monumental Pont du Gard en Francia y el puente de Mérida sobre el Guadiana, con 60 arcos y 790 metros de longitud.

Solo una mínima parte de los puentes romanos ha sobrevivido, debido a su ubicación, calidad constructiva o reciclaje posterior. Muchos sucumbieron a desastres naturales o fueron desmantelados para reutilizar sus piedras.

Sin embargo, algunos siguen soportando el paso cotidiano. El puente erigido bajo el emperador Trajano sobre el Danubio, obra de Apolodoro de Damasco, fue calificado por el historiador Cassio Dio como “una obra que sobrepasaba todos sus logros previos”, y su magnitud es recogida por National Geographic.

Innovaciones en puertos y acueductos

Las innovaciones alcanzaron un punto decisivo con la construcción de puertos y acueductos romanos. La invención del concreto hidráulico —mezcla de ceniza volcánica, cal y agua de mar— permitió levantar muelles capaces de resistir la agresión del agua salada y las olas.

El puerto de Centum Cellae, concluido en 110 d.C., es paradigmático: sus enormes cimientos de concreto aún sostienen el puerto moderno de Civitavecchia. Este avance facilitó la expansión de los intercambios comerciales y la provisión urbana a gran escala, según documenta National Geographic.

La gestión de la infraestructura estuvo centralizada en los organismos estatales más altos. Durante la República, cónsules, procónsules, censores y pretores supervisaban las obras públicas. En época imperial, el emperador dirigía los proyectos principales, delegando la ejecución en gobernadores y procuradores.

El financiamiento era público, aunque particulares, deseosos de prestigio, podían contribuir con embellecimientos o ampliaciones. Las legiones colaboraban en ocasiones, sobre todo en contextos militares, pero la mayoría del trabajo recaía en equipos de obreros y personas esclavizadas.

Un legado vigente

El impacto de la ingeniería romana perdura en las estructuras sobrevivientes de Europa y el Mediterráneo, así como en los principios organizativos de la vida contemporánea.

Caminos, puentes y puertos siguen siendo base física y simbólica para la movilidad, el comercio y la integración de los estados modernos. Aunque gran parte de esta historia está oculta bajo siglos de cambios, su huella continúa facilitando conexiones y encuentros entre comunidades hasta la actualidad.