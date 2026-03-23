Arlés, la joya de la Provenza que sobresale por su milenario anfiteatro romano

El anfiteatro romano de Arlés, conocido como las Arenas, es el principal monumento histórico de la Provenza y símbolo de la ciudad francesa (Wikipedia)

En el sur de Francia, Arlés se posiciona como un destino de relevancia internacional gracias a su legado arquitectónico: un anfiteatro romano erigido hace casi dos milenios. Este monumento, conocido como las Arenas de Arlés, es el principal símbolo de una ciudad donde la historia y la vida contemporánea se cruzan en cada rincón. La convivencia entre patrimonio y modernidad define la experiencia de quienes recorren sus calles.

El anfiteatro romano de Arlés, construido alrededor del año 90 d. C., es una de las estructuras mejor conservadas de la antigua Galia romana. Según el Ministerio de Cultura de Francia, el edificio podía albergar a más de 20.000 espectadores, que acudían para presenciar carreras de carros y combates de gladiadores, replicando el esplendor del Coliseo de Roma. Las Arenas demuestran la importancia estratégica y comercial que adquirió Arlés tras su declaración como colonia romana por Julio César en el siglo I a. C., posicionando al enclave como centro clave en la región de la Provenza.

En la actualidad, Arlés cuenta con una población de aproximadamente 53.000 habitantes y mantiene un tamaño ideal para ser recorrida a pie. Pasear por la ciudad permite observar cómo se ha integrado el patrimonio arqueológico en la vida diaria. El acceso es sencillo desde ciudades cercanas como Marsella o Aviñón, y el viaje en tren anticipa el paisaje provenzal que atrajo a artistas y escritores durante siglos.

El anfiteatro fue transformado en ciudadela durante la Edad Media para proteger a la población de invasiones y luego recuperó su apariencia original mediante restauraciones promovidas por el Estado francés y la comunidad local. “La herencia romana no es solo un vestigio, sino la base de nuestra comunidad”, declaró el alcalde de Arlés a la agencia France Presse.

El Teatro Romano, las termas de Constantino y los criptopórticos forman parte del circuito arqueológico que distingue a Arlés en el sur de Francia (Wikipedia)

Un centro arqueológico y cultural en la Provenza

Además del anfiteatro, Arlés conserva otros vestigios romanos destacados. Entre ellos se encuentran el Teatro Romano, las termas de Constantino y los famosos criptopórticos, galerías subterráneas que sostenían el antiguo foro y que hoy forman parte del circuito arqueológico local. La Unesco incluyó a Arlés y sus monumentos romanos en la lista de Patrimonio Mundial en 1981 por su valor universal.

La ciudad también se destaca por su arquitectura religiosa, en particular la iglesia de San Trófimo, cuya portada es considerada uno de los mejores exponentes del arte románico provenzal. Según la Oficina de Turismo de Arlés, el templo fue punto de referencia para los peregrinos medievales y aún conserva reliquias y esculturas originales.

El anfiteatro, además de ser un sitio histórico, mantiene su función como espacio para espectáculos públicos. Cada año, se desarrollan corridas de toros al estilo camargués, en las cuales el animal no es dañado, junto con conciertos y eventos culturales que aprovechan la acústica milenaria del recinto. El diario francés Le Figaro ha reconocido el equilibrio de Arlés entre la conservación del patrimonio y la vitalidad cultural.

El anfiteatro, además de ser un sitio histórico, mantiene su función como espacio para espectáculos públicos (Wikipedia)

El legado de Van Gogh y la luz de la Provenza

Arlés es reconocida también por haber sido fuente de inspiración para Vincent van Gogh durante su estancia en 1888 y 1889. Fascinado por la intensidad de la luz provenzal, el pintor neerlandés produjo en esta ciudad algunas de sus obras más conocidas, como Los girasoles y Terraza de café por la noche. El Instituto Van Gogh de Arlés registra que, en poco más de un año, el artista realizó aquí más de 300 pinturas y dibujos, uno de los periodos más prolíficos de su carrera.

La ruta Van Gogh invita a recorrer los paisajes urbanos y rurales que sirvieron de modelo para sus cuadros. Cafés, puentes y callejuelas aún recrean la atmósfera que inspiró al pintor, quien escribió a su hermano Theo: “Aquí la vida es más colorida. Todo parece poseer una luz especial”.

El influjo artístico de Arlés se mantiene vigente gracias a los Encuentros Internacionales de Fotografía de Arlés, festival fundado en 1970, que atrae cada año a miles de profesionales y aficionados de todo el mundo. La ciudad se transforma cada verano en una galería a cielo abierto, reafirmando su rol como polo cultural del sur de Francia.

Historia viva en cada rincón

Caminar por las calles empedradas de Arlés permite apreciar siglos de historia. Las fachadas romanas conviven con viviendas medievales y comercios actuales. Según la Oficina de Turismo de Provenza, los visitantes exploran mercados tradicionales donde la gastronomía francesa se fusiona con sabores mediterráneos y productos de la región como aceite de oliva, quesos y vinos.

Los antiguos criptopórticos, todavía accesibles, facilitan la comprensión de la complejidad urbana de la colonia romana. Además, la ciudad mantiene tradiciones relacionadas con la tauromaquia, la música y las celebraciones populares, reafirmando una identidad propia dentro de la Provenza.