Viajes

El tren histórico de Cataluña que recorre 89 kilómetros entre Lleida y los Pirineos y atraviesa 40 túneles y 75 puentes

Este ferrocarril vuelve con uno de los viajes más increíbles de la región y se puede disfrutar todos los sábados entre el 11 de abril y el 27 de junio, y del 22 de agosto al 31 de octubre

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Tren dels Llacs, en Lleida
Tren dels Llacs, en Lleida. (Turistren.cat)

En el corazón de Cataluña, la emoción de viajar en tren adquiere una nueva dimensión con el regreso de una de las experiencias más auténticas y paisajísticas del país: el Tren dels Llacs. Este convoy histórico, que acaba de inaugurar su temporada 2026, invita a los viajeros a recorrer 89 kilómetros de paisajes espectaculares entre la Plana de Lleida y la Pobla de Segur, atravesando desfiladeros, lagos y las imponentes montañas del Prepirineo. El viaje, a bordo de locomotoras diésel de los años 60 y vagones de época, es mucho más que un simple trayecto: es una ventana al pasado ferroviario y al patrimonio natural de Cataluña.

Dos horas de aventura sobre raíles permiten descubrir la riqueza de las comarcas del Segrià, la Noguera y el Pallars Jussà, bordeando el río Noguera Pallaresa y disfrutando de panorámicas únicas sobre los embalses y la sierra del Montsec. Cada curva, túnel y puente del recorrido es una invitación a dejarse sorprender por la complejidad técnica de la línea y por la belleza salvaje de los paisajes que acompañan al tren en su travesía.

El Tren dels Llacs: historia, ingeniería y naturaleza en un solo billete

El Tren dels Llacs es un viaje en el tiempo y una lección de ingeniería. Durante el trayecto, los pasajeros atraviesan nada menos que 40 túneles y 75 puentes, superando retos orográficos que, aún hoy, despiertan la admiración de los aficionados al ferrocarril. La experiencia se enriquece con la presencia de un guía turístico que narra la historia de la línea, los detalles geológicos de la zona y los secretos del entorno natural, haciendo que cada kilómetro recorrido tenga una historia que contar.

Tren dels Llacs, en Lleida
Tren dels Llacs, en Lleida. (Turistren.cat)

La temporada 2026 ofrece 29 circulaciones programadas: 23 con el tren histórico y 6 con el tren panorámico, un modelo más moderno con ventanales que multiplican las posibilidades de contemplar el paisaje. El tren histórico circulará todos los sábados entre el 11 de abril y el 27 de junio, y del 22 de agosto al 31 de octubre, mientras que el tren panorámico funcionará del 4 de julio al 8 de agosto. Los billetes, disponibles en la web oficial, incluyen ida y vuelta el mismo día o la opción de regresar en tren regular durante los seis días siguientes, con la posibilidad de transportar bicicletas, lo que amplía la experiencia para los amantes del cicloturismo.

Una invitación a descubrir todo el patrimonio ferroviario catalán

La gran novedad de este año es el Passaport Turistren, una tarjeta digital que anima a los viajeros a explorar las seis joyas ferroviarias gestionadas por FGC en Cataluña. Al comprar el billete del Tren dels Llacs, los usuarios reciben un enlace para activar este pasaporte, que no solo acredita cada trayecto realizado, sino que también desbloquea descuentos de hasta el 20% para futuras escapadas.

Estos son algunos de los trenes más espectaculares

El Passaport Turistren incluye, además del Tren dels Llacs, el Tren del Ciment, los Cremalleras de Núria y Montserrat y los funiculares de la montaña de Montserrat. Quienes completen las rutas de los seis transportes antes de finalizar 2027 entrarán en el sorteo de un premio especial, en una apuesta firme por el ocio sostenible y la fidelización de los viajeros.

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