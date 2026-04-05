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El “Versalles español”, un palacio neoclásico con obras de Goya y declarado Bien de Interés Cultural

España alberga fortalezas de diversas épocas, estilos arquitectónicos y contextos históricos, que han sido o son propiedad de la realeza y la nobleza, pero también de familias adineradas

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Estos son algunos tesoros medievales en España

Hay quienes se sienten los protagonistas de una película o, incluso, un mismísimo rey o reina cuando los visitan, y también hay quienes, simplemente, se maravillan de la riqueza cultural e histórica que albergan sus paredes. Pero, sea como fuere, lo cierto es que los castillos y palacios que se localizan a lo largo y ancho de España bien merecen la pena descubrirlos. Pertenecientes a épocas de lo más diversas, hay una fortaleza que se ubica en el concejo de Cudillero, cerca de la costa asturiana, y destaca especialmente, ya que se le conoce como el “Versalles español” y fue declarado Bien de Interés Cultural.

A lo largo del territorio español se encuentran numerosos castillos y palacios que reflejan la diversidad de épocas, estilos arquitectónicos y contextos históricos. Estas edificaciones, que van desde la época visigoda y andalusí hasta principios del siglo XX, muestran una variedad de formas y funciones, adaptándose a las características de la región y al momento político y social de su construcción.

La arquitectura y el arte de cada castillo o palacio permiten identificarlos y clasificarlos según diferentes criterios, entre ellos el propósito para el que fueron levantados. Aunque suele asociarse la construcción de palacios con residencias oficiales o de veraneo de la realeza y la nobleza, existen también ejemplos promovidos por familias acaudaladas que buscaban exhibir su poder económico y prestigio social.

Una fortaleza del siglo XIX rodeada de naturaleza

Palacio de la Quinta de Selgas, en el concejo de Cudillero. (Fundación Selgas-Fagalde)
Palacio de la Quinta de Selgas, en el concejo de Cudillero. (Fundación Selgas-Fagalde)

En el concejo de Cudillero, cerca de la costa asturiana, se encuentra el palacio de la Quinta de Selgas, una obra impulsada por los hermanos Selgas Albuerne entre 1880 y 1895. Empresarios de relevancia y apasionados por el arte, eligieron esta finca como residencia familiar hasta 1991, año en que pasó a manos de la Fundación Selgas-Fagalde.

La propiedad es conocida como el “Versalles asturiano” por la extensión y el diseño de sus jardines, que superan las nueve hectáreas y presentan influencias europeas. El pasado 23 de marzo, el Gobierno del Principado de Asturias declaró la Quinta de Selgas Bien de Interés Cultural, tras casi tres años de trámites. La protección abarca tanto el palacio como la colección de arte que alberga.

La finca cuenta con tres jardines principales: el francés, el italiano y el inglés, además de un invernadero. El jardín francés, al sur, se caracteriza por su disposición geométrica, esculturas, fuentes y parterres, junto a muros de camelias recortadas. El jardín inglés, en el este, presenta una apariencia natural y praderas abiertas que se pierden bajo la sombra de grandes coníferas. Al norte, el jardín italiano, rodeado por los pabellones de Invitados y Tapices, adopta un diseño íntimo inspirado en las villas italianas, donde la arquitectura y la vegetación se integran. Junto a este espacio se levanta el invernadero, con una estructura de hierro y cristal de influencia holandesa, formado por un pabellón central y dos anexos laterales.

El arte reina en cada una de las estancias

El jardín inglés del palacio de la Quinta de Selgas, en Asturias. (Fundación Selgas-Fagalde)
El jardín inglés del palacio de la Quinta de Selgas, en Asturias. (Fundación Selgas-Fagalde)

Además de los jardines, la visita al palacio de la Quinta de Selgas permite recorrer las habitaciones y salones repartidos en dos plantas. Entre los espacios más destacados se encuentra el vestíbulo, decorado con elementos renacentistas y barrocos y una amplia colección de pinturas. La sala Luis XV alberga un retrato del general Ricardos realizado por Francisco de Goya, mientras que la Alcoba Pompeyana conserva la obra “Adoración de los Reyes Magos” de Theodoor van Loon. Las estancias del palacio presentan numerosas pinturas de diversa procedencia y gran valor artístico.

En el Pabellón de los Tapices, situado en la parte posterior del edificio, se exhiben nueve tapices de los siglos XVI y XVII, elaborados en Bruselas y con motivos bíblicos y mitológicos.

El palacio abre al público durante los meses de verano, este año entre el 6 de junio y el 13 de septiembre, de martes a domingo, en horario de 10:30 a 20:00. La visita puede realizarse de forma libre con audioguía, mientras que los miércoles por la tarde se ofrecen recorridos guiados, disponibles únicamente con reserva previa.

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