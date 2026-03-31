Burghley House, la mansión isabelina del siglo XVI que cerrará en Semana Santa por un rodaje de Netflix (Anthony Masi/ Wikipedia)

Durante la Semana Santa de 2026, Burghley House, una de las mansiones isabelinas más representativas del siglo XVI en el Reino Unido, anuncia el cierre temporal de sus principales dependencias por el rodaje de una producción de Netflix. Según informó BBC News, la medida afecta la casa principal, el invernadero, la tienda del patio y los jardines del sur, limitando el acceso público desde el 31 de marzo hasta el 4 de abril.

De acuerdo con la administración de Burghley House, áreas como el parque infantil, la cafetería, las zonas verdes, el parque de aventuras, el jardín de esculturas, el jardín de las sorpresas y la tienda del jardín seguirán abiertas. La reapertura completa está prevista para el 5 de abril, coincidiendo con el Domingo de Pascua.

El rodaje, cuya producción aún no ha sido identificada públicamente, forma parte de una colaboración entre Burghley House y el equipo de filmación de Netflix. Portavoces de la propiedad, citados por Cambridge Times, confirmaron que el equipo ocupará los principales recintos históricos durante cinco días.

La dirección de la finca destacó que “los ingresos generados por proyectos de filmación como este ayudan a financiar la conservación de la casa, así como proyectos de restauración y educación en toda la finca”, según sus declaraciones.

Arquitectura isabelina ante las cámaras

Burghley House se ubica en la frontera entre Cambridgeshire y Lincolnshire, cerca de Stamford. Considerada uno de los mayores exponentes de la arquitectura isabelina, la mansión fue promovida y diseñada por William Cecil, Lord Gran Tesorero de la reina Isabel I, entre 1555 y 1587. El diseño paisajístico del parque corresponde a Lancelot ‘Capability’ Brown, quien asumió la reorganización integral del entorno y la arquitectura auxiliar en 1754.

La mansión ha servido recientemente como localización para otras producciones, como la película de Netflix Frankenstein. Fuentes del personal esperan que este tipo de rodajes contribuyan a acercar el patrimonio de la casa a nuevas audiencias internacionales.

Imagen de una de las habitaciones de la Burghley House (Burghley House)

El equipo de producción también realizará tomas en exteriores y utilizará tecnología de última generación para captar la esencia histórica del lugar, lo que incrementa las expectativas sobre el resultado final y el posible impacto turístico tras la difusión del proyecto.

La administración de Burghley House comunicó que, aunque la casa principal y varias áreas interconectadas estarán cerradas, se mantienen rutas alternativas para peatones y advierten de un aumento de la movilidad vehicular dentro de la finca. El cierre temporal solo afecta a los espacios clave, mientras que el resto de las instalaciones continúa en funcionamiento.

De fortaleza a casa señorial y espacio cultural

Levantada en el contexto de optimismo posterior a la coronación de Isabel I, Burghley House simboliza la transición de los castillos fortificados a las grandes casas señoriales residenciales. La familia Cecil ha conservado la propiedad desde su fundación y actualmente gestiona visitas públicas a apartamentos decorados históricamente y jardines diseñados con la colaboración de figuras internacionales como Hans Vredeman de Vries.

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La dirección reiteró a BBC News que los recursos extraordinarios obtenidos por las filmaciones resultan fundamentales para la preservación y restauración del conjunto arquitectónico y su entorno, y agradeció la comprensión de visitantes y vecinos por las molestias ocasionadas durante el cierre parcial.

La reapertura total de las instalaciones está confirmada para el 5 de abril. Desde la administración, también se recordó que la información sobre la disponibilidad de espacios puede consultarse en los canales oficiales de Burghley House.