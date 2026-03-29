Regresa a Netflix una de las series españolas más exitosas de los últimos años: un drama basado en hechos reales que fue lo más visto en casi 30 países

Tomar Navas (izquierda) y Clara Lago (derecha) en una imagen de la serie 'Clanes'. (Netflix)

Desde la llegada de las plataformas de streaming, las películas y series españolas han logrado tener una presencia internacional cada vez mayor. Solo en Netflix, hemos visto cómo en los últimos años títulos como Valeria, El tiempo que te doy o El jardinero se convertían en fenómenos internacionales, colándose en las listas de lo más visto tanto en España como en otros países.

Sin embargo, en esa lista falta una de las producciones que más resonancia ha tenido dentro y fuera de España: Clanes, un thriller dramático sobre el narcotráfico en Galicia que, con el estreno de su primera temporada, se convirtió en la serie de habla no inglesa más vista del mundo en la semana de su estreno, consiguiendo, habría que sumarle además los 82 territorios en los que se logró colar en la lista del Top 10.

Tráiler de la segunda temporada de 'Clanes'. (Netflix)

Ahora, Netflix ha anunciado de cara a Semana Santa el regreso de Clanes, con una segunda temporada en la que, de nuevo, se planteará una nueva guerra entre familias criminales donde el amor, la lealtad y el peligro se cruzarán constantemente. En el centro, como en la primera temporada, estarán Ana (una abogada interpretada por Clara Lago) y Daniel (el hijo de un influyente jefe del narco, interpretado por Tamar Novas).

Cuándo se podrán ver los nuevos capítulos de ‘Clanes’

En esta nueva temporada, que podrá verse a partir del próximo 3 de abril, veremos cómo Ana y Daniel, a pesar de sus esfuerzos por alejarse del mundo del narcotráfico, se verán envueltos en una nueva trama... desde bandos opuestos. “Mientras Daniel, acepta salir al mar por última vez para ayudar a su padre, Ana deberá volver a Cambados y trabajar con el clan enemigo de los Padin”, reza la sinopsis oficial. De este modo, después de que Ana acepte la oferta, comenzará una nueva pugna que podría suponer el final de la poderosa familia, junto con el de la relación entre ambos.

Luis Zahera en la segunda temporada de 'Clanes'. (Jaime Olmedo/Netflix)

Junto a los intérpretes principales y al resto del reparto (donde se incluyen nombres como los de Xosé Antonio Touriñán, Melania Cruz, Miguel de Lira o María Pujalte), uno de los principales alicientes para ver la nueva temporada es la incorporación del dos veces ganador del premio Goya, Luis Zahera, quien asumirá el papel de Paco El Curilla.

Este personaje, dotado de una personalidad siniestra y especialmente predispuesta a alterar el equilibrio entre los clanes, será uno de los que más dinamicen la continuación de la historia. Por su parte, Zahera se garantiza así seguir alimentando un currículum en el que se incluyen varios éxitos recientes en plataformas: desde la multitudinaria Animales, comedia reproducida también por todo el mundo, a Zeta, una de las películas más vistas de Prime Video en la actualidad.

Tamar Novas y Clara Lago en 'Clanes'. (Jaime Olmedo / Netflix)

Clanes se inspira en episodios verídicos del narcotráfico en Galicia y utiliza ese contexto para explorar la complejidad de las relaciones humanas, los lazos familiares y el precio de las decisiones tomadas bajo presión. A través de esta fórmula, la serie no solo ha sido un éxito de audiencia, sino que también ha puesto en primer plano una realidad pocas veces tratada en la ficción española con tal profundidad.