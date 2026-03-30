Reabren al público las ruinas íberas más grandes de Cataluña: solo se pueden visitar ocho veces al año

Los restos del Molí d’Espígol de Tornabous (Urgell), a 45 kilómetros de Lleida, mantendrán sus visitas gratuitas los últimso sábados de cada mes hasta octubre. / Wikimedia Commons

Entre el siglo VI a.C. y la conquista del Imperio romano, el pueblo íbero se asentó en la franja costera mediterránea, con especial predominancia en el actual territorio catalán. Por ello, a día de hoy, los vestigios íberos en la península ibérica son ampliamente palpables, ya sea en forma de ruina, yacimientos o pueblos enteros reconvertidos en actuales municipios vivientes.

De hecho, las ruinas íberas más extensas de Cataluña, ubicadas en el Molí d’Espígol en Tornabous, reabren sus puertas este sábado, 28 de marzo, a las 11.00 horas, según ha recogido el canal catalán Regió 7. El lugar, localizado a 45 kilómetros de Lleida, solo admite visitantes en ocho fechas al año, todas ellas con acceso gratuito y bajo la guía de un especialista, de acuerdo a los dictámenes de la Agència Catalana del Patrimoni Cultural.

La reapertura marca el regreso de las rutas guiadas tras una pausa, con jornadas de puertas abiertas que tendrán lugar el último sábado de cada mes hasta octubre, cuando se celebrará una gran festividad íbera como cierre de temporada, precisa el medio catalán. Las visitas, que deben reservarse a través del teléfono 977.638.556 o el correo electrónico reservesmonuments.acdpc@gencat.cat, se realizan habitualmente por la mañana, a partir de las 11.00 horas. Durante los meses de julio y agosto, los encuentros se trasladan a las 19.00 horas para evitar las altas temperaturas.

¿Por qué visitar los restos íberos en el municipio catalán?

¿Cuál es el valor patrimonial y por qué visitar los restos íberos? El Molí d’Espígol, bajo la gestión de la Agència Catalana del Patrimoni Cultural, destaca por su hectárea de restos urbanos con una trama compleja y estructurada, lo que evidencia su papel como centro político, económico y social del pueblo íbero ilergete entre los siglos VI y I a. de C.

El yacimiento forma parte de la iniciativa del Museu d’Arqueologia de Catalunya que reúne diferentes rutas relacionadas con la cultura íbera, según ha informado el canal catalán Regió 7. Entre los sitios cercanos para ampliar la visita se encuentran la Necròpolis d’Almenara, la Fortalesa dels Vilars, el jaciment d’Estinclells y el poblat iber de Gebut. Todos ellos, enclaves altamente recomendables para su visita.

Ruta íbera por Cataluña: el pueblo más antiguo se ubica en Girona

El yacimiento íbero de Ullastret, ubicado en la provincia de Girona, destaca como el mayor y uno de los más antiguos de Cataluña. Esta localidad, con una extensión de apenas 10 kilómetros cuadrados y una población de alrededor de 250 habitantes, alberga vestigios de una ciudad fortificada que fue un importante centro económico y comercial en el siglo IV a.C.

Los hallazgos arqueológicos incluyen murallas defensivas, un palacio de 500 metros cuadrados, un horno metalúrgico, barrios artesanos y la inscripción funeraria más antigua de la región. El municipio ha sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y cuenta con una sede del Museo de Arqueología de Cataluña, que exhibe estos descubrimientos.

El pueblo más antiguo de Cataluña que tiene un yacimiento íbero declarado Patrimonio de la Humanidad.

Las investigaciones continúan en la localidad, pues solo una pequeña parte del yacimiento ha sido excavada hasta ahora. La revisión de materiales sugiere que el número de enterramientos infantiles en Ullastret podría ser considerable, dado el reaprovechamiento de fosas y la magnitud del sitio. El entorno local también conserva su arquitectura medieval, con casas de piedra, una iglesia del siglo XI y murallas góticas, además de un entorno natural destacado por el macizo de las Gavarres. Ullastret sigue atrayendo tanto a arqueólogos como a turistas interesados en la historia antigua y en los misterios que guarda esta ciudad íbera.