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Madrid tendrá la mayor playa de surf de Europa en 2027: olas gigantes, piscinas y experiencias para todos los públicos

Una laguna artificial con tecnología avanzada, áreas para yoga y surfskate y hasta 120 personas surfeando a la vez convertirán la capital en epicentro surfero de Europa

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Panorámica del proyecto Gemswell Surf Madrid
Panorámica del proyecto Gemswell Surf Madrid (Gemswell).

Madrid se prepara para dar un giro inesperado a su oferta de ocio y deporte, poniendo rumbo hacia el mar… sin salir de la capital. La ciudad, que durante décadas ha soñado con playa propia, será el escenario del mayor parque de surf de Europa a partir de 2027. Esta ambiciosa instalación, del tamaño de dos campos de fútbol y ubicada junto al estadio Riyadh Air Metropolitano, aspira a convertirse en el nuevo epicentro de la cultura surfer y a atraer a medio millón de visitantes cada año.

La propuesta, impulsada por Gemswell Ventures, no solo traerá olas artificiales a la capital, sino que transformará el entorno en una auténtica ciudad del deporte, con áreas comerciales, restauración y zonas para actividades complementarias como yoga o surfskate. Madrid, tradicionalmente ligada a la vida urbana, se abre así a una experiencia inédita: surfear sin salir del asfalto.

Un complejo deportivo para todos los públicos

Tal y como recoge El Español, el corazón del proyecto será una laguna artificial de 23.000 metros cuadrados, capaz de generar olas de hasta dos metros para que hasta 120 personas puedan surfear simultáneamente. El diseño, con tecnología Wavegarden, permitirá disfrutar de hasta 20 tipos diferentes de olas, adaptadas tanto a principiantes como a surfistas experimentados. La laguna estará dedicada exclusivamente al surf, mientras que las piscinas infinitas del complejo acogerán a quienes solo busquen relajarse o darse un baño.

La oferta se completa con espacios para yoga, surfskate y actividades al aire libre, consolidando el parque como un lugar de encuentro para familias, jóvenes, deportistas y turistas. Además, el recinto incluirá una escuela de surf con zonas diferenciadas —“Bahía” para novatos y “Reef” para avanzados— y una línea educativa orientada a colegios y grupos, con el objetivo de acercar el surf a quienes, de otro modo, tendrían que viajar hasta la costa.

Panorámica del proyecto Gemswell Surf Madrid
Panorámica del proyecto Gemswell Surf Madrid (Gemswell).

El funcionamiento del parque de surf estará basado en reservas por franjas horarias de 60 minutos, con precios variables según la demanda, como ocurre con los billetes de avión. En días de menor afluencia, las sesiones podrán costar desde 20 euros, mientras que en periodos de máxima demanda el precio podría alcanzar los 100 euros. Además, habrá una entrada general para acceder al recinto, utilizar las piscinas y disfrutar de las zonas de restauración, aunque ese importe podría convertirse en consumo dentro del complejo.

El parque contará con material de alquiler para quienes solo lleguen con bañador y chanclas, y se están diseñando paquetes completos para evitar que el coste final se dispare. Los responsables del proyecto prevén que el parque solo cierre unas semanas al año para el mantenimiento técnico de la maquinaria, aprovechando los meses de menor ocupación.

Sostenibilidad y eficiencia: un parque de surf responsable

El compromiso ambiental es una de las claves del proyecto. La laguna se llenará inicialmente con agua del Canal de Isabel II y funcionará en circuito cerrado, limitando el consumo anual al equivalente de un estadio de fútbol. El sistema está preparado para utilizar agua regenerada en cuanto la normativa europea lo permita, y el diseño cumple con el certificado internacional Breeam, que prioriza la reducción de la huella ambiental.

La sostenibilidad también se traslada al funcionamiento: la evaporación natural será la única causa de reposición de agua, y la integración paisajística cuidará la armonía con el entorno. Madrid da así un paso al frente en el desarrollo de instalaciones deportivas responsables, adaptadas a los retos del futuro.

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Impacto económico y empleo

El parque de surf de Madrid no solo supondrá una revolución para el ocio y el deporte en la ciudad, sino que generará entre 100 y 120 empleos estables, cifra que podría alcanzar los 200 puestos en temporada alta. El proyecto se integra dentro del gran desarrollo urbanístico vinculado al estadio del Atlético de Madrid, con la participación minoritaria del club en la laguna de surf y la previsión de crear un foco de atracción para marcas internacionales, restauración y eventos.

Aunque algunos aspectos, como los precios definitivos o los paquetes de acceso, todavía están por definir, la expectativa es alta. La ciudad podrá disfrutar de olas en pleno agosto y surfear a kilómetros del mar, consolidando a Madrid como un destino de referencia para el turismo deportivo y familiar.

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