Isabel Molina, presidenta de la Falla Nova Benicalap de Valencia: “No son solo fiesta y botellón, es tradición, sentimiento, trabajo y mucho esfuerzo”

Isabel Molina, presidenta de la "Falla Nova Benicalap" (Cedida).

Valencia vive desde el pasado 1 de marzo su mayor fiesta: las Fallas. Esta celebración, que se extiende a lo largo de unas dos semanas, es una de las mayores tradiciones de nuestro país, y no es para menos, pues atrae a infinidad de viajeros y se alza como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Este lunes 16 de marzo es uno de los días más esperados, pues Valencia despierta con las calles llenas de los monumentos falleros, en lo que se conoce como la Plantà.

Sin embargo, más allá de la pólvora, las charangas y la mascletá, muchos desconocen cómo se vive esta fiesta desde dentro, ignorando el trabajo y la preparación que conlleva. “Trabajas constantemente durante todo el año para la semana de Fallas, del 15 al 19, para sacar todo lo que sacamos a la calle. Todos los días y de mucha constancia. Es un trabajo más, no remunerado, al que dedicas muchas horas”, cuenta a Infobae María Isabel Molina, presidenta de la Falla Manuel Meliá i Fuster - Carles Cortina, popularmente denominada ‘Falla Nova Benicalap’.

Isabel lleva en el cargo un año, pero es fallera desde que tiene uso de razón. “Yo nací un 15 de marzo y ese mismo año ya salí a la ofrenda, así que llevo siendo fallera 36 años, los que tengo”, detalla. Y es que ser fallero o fallera es mucho más que reunirse con los amigos en el casal; es una “forma de vida y el día a día”, una tradición muy arraigada a la cultura valenciana en la que “no se concibe el año sin Fallas”.

Las entrañas de una comisión fallera

Parte del monumento de la 'Falla Nova Benicalap'. (Cedida)

Para las Fallas de 2026, Valencia cuenta con 397 comisiones falleras censadas, según datos recientes del Ayuntamiento de Valencia. En el caso de la ‘Falla Nova Benicalap’, su casal fallero está situado en la calle Carlos Cortina, 5, y es allí donde se vive lo que de verdad significa pertenecer a una comisión fallera. “La vida dentro de la comisión es como si fuera una gran familia. Nos juntamos todas las semanas, pero fuera de ella no tenemos relación. Es como si fuera una familia aparte”, señala Isabel.

Lo cierto es que durante todo el año apenas hay unos 15 días de descanso dentro de la comisión, pues una vez “que se quema el día 19, automáticamente habrá unas dos semanas de parón, porque tienes que acabar de arreglar cuentas, hacer pagos y cuadrar. Y digamos que en abril ya estás creando las fallas del año siguiente, se contrata todo, se llaman artistas y se planea todo”, subraya la presidenta.

A esto hay que sumar una increíble organización dentro de la comisión para que todo salga según lo planeado. Isabel lo compara con el funcionamiento de una empresa. “Cada componente de la comisión paga su cuota al mes y se genera un cobro de recibos, y de ahí vas haciendo y cubriendo costes. Lo divides todo durante el año y vas haciendo pagos, es literalmente una empresa. Nosotros somos 800 falleros, entonces gestionar eso no es nada fácil. Y todos los meses tenemos fiestas, meriendas, comidas y cenas”.

Es aquí cuando entra en juego y cobra especial importancia la figura del presidente o presidenta de la Falla, pues organizar todo conlleva un gran trabajo y estructuración. “El presidente, cuando sale elegido en una junta general, votado por el fallero, elige su equipo directivo configurado por vicepresidentes, delegados y equipos de trabajo. De unos 800 falleros, el equipo directivo será de 50 o 60 personas y nunca excede ese número. Son ellos los que organizan todo, plantean todo y los que llevan la falla adelante. Evidentemente, los 740 falleros que faltan son los que colaboran constantemente cuando les pides ayuda, pero lo gestiona todo el equipo directivo”, destaca Isabel.

Sin embargo, la organización depende de la comisión. En este caso, la presidencia se vota cada año, “algo que habría que modificar, porque cuando entras nuevo en un año, solo te dedicas a aprender”. Pero, más que eso, el presidente es el máximo responsable, pues “lo supervisa todo, organiza todo y delega mucho, pero no se hace nada sin que el presidente dé el aprobado. Aparte de todos los actos oficiales e institucionales a los que tenemos que asistir, que son muchos”.

El casal: el corazón de la falla

Las Fallas disparan un 33% las reservas de hoteles en Valencia. (Europa Press)

Una falla no es nada sin su casal. Este lugar es el centro neurálgico de la comisión y donde se toman todas las decisiones importantes. “Es como tu segunda casa, en la cual pasas muchas horas durante el año. Allí surge todo: nombramientos de falleras mayores, cenas, debates, discusiones, desacuerdos, etc.“, narra la presidenta. De hecho, la elección de las falleras mayores es uno de los momentos más importantes para cualquier falla, pues “son la imagen de la comisión y todo se hace alrededor de ellas, porque es su año y todo lo montas para que ellas lo disfruten y tengan un año bonito”.

Además, durante la semana de Fallas, el casal se transforma y se traslada a la calle, ya que en muchas ocasiones todos los miembros de la comisión no caben en ese espacio. Pero esto no es todo, pues cada casal juega un papel fundamental en la vida social de cada barrio. En el caso de la ‘Falla Nova Benicalap’, la comisión organiza numerosos eventos y fiestas durante todo el año, además de colaborar con colegios y fundaciones benéficas.

“Solemos hacer los domingos o sábados numerosas reuniones, donde está el casal abierto para todo aquel que quiera venir y, sobre todo, colaboramos bastante con el Colegio de la Ciudad del Artista Fallero y la Casa de la Caridad. Solemos hacer varias colectas y varias cosas benéficas al año y lo solemos donar todo a la Casa de la Caridad de Valencia. También solemos abrir el casal al colegio para que hagan las fiestas de graduación o cualquier evento, ya que ellos no tienen espacio”, afirma la presidenta.

Los días claves de la celebración

Un día de ofrenda durante las Fallas de 2026, en València. (Carolina Viciano/Infobae España)

Para cualquier fallero, uno de los momentos más emotivos y significativos de las Fallas es la plantà, pues es el momento en el que contemplas tu monumento y ves que ha salido todo bien. Sin embargo, detrás de ese día hay mucho trabajo y un “proceso que se vive muy bonito desde el momento que eliges el boceto”. Lo cierto es que este largo viaje comienza durante las Fallas del año anterior, ya que los artistas falleros “empiezan ahora a entregar bocetos entre febrero y marzo, en abril lo eliges y, conforme los eligen, empiezan a generar el año siguiente”, narra Isabel.

El día de la verdad es el 14 de marzo, cuando “lo sacas a la calle y lo tienes que levantar”. En este instante es cuando entran los miedos, pues “hasta que no está puesto, no respiras, porque no sería la primera vez que se cae, que falla algo o que se rompe. Entonces, es muy bonito, pero los últimos días son de bastante angustia”. Sin embargo, apenas 5 días después, el fallero contempla cómo el trabajo de todo el año es devorado por las llamas.

Así, el 19 de marzo se celebra la famosa cremà, uno de los momentos más impactantes de las Fallas. Durante este día, todos los monumentos falleros son quemados, excepto uno, el que se conoce como falla indultada (o ninot indultat). Para todos los visitantes es la principal atracción de esta fiesta, pero para el fallero es un día de emociones encontradas. “Es satisfacción, porque al final has llevado a cabo un año y lo has podido hacer. Pero a la vez es muchísima pena, porque todo lo que has trabajado se ha acabado ya y al año siguiente es como si no hubiera existido nunca. Entonces, es un poco agridulce”, detalla la presidenta.

El último domingo de febrero, como ya es tradición, se celebra la Crida en València para inaugurar las Fallas. / Ayuntamiento de València

Las Fallas de Valencia: “Tradición, sentimiento y mucho esfuerzo”

A lo largo de los últimos años, las Fallas de Valencia han ido ganando en popularidad y cada vez son más los viajeros que visitan la ciudad de Valencia durante el mes de marzo. Esto debería ser algo positivo, sin embargo, son muchos los valencianos que sienten que se está desvirtuando un poco la esencia de esta celebración. “La gente que venga a las Fallas debería entender que no es solo fiesta y botellón, sino que es mucho más. La falla es tradición, es sentimiento, es trabajo y mucho esfuerzo”, destaca Isabel.

Pero no solo eso, es una forma de vida “con la que se nace” y que se transmite de generación en generación. “Hay quien no ha pisado nunca una falla y le sale esa devoción porque se le genera. Y después están los niños de cuna que, nada más que nacen, viven en el casal. Entonces, para ellos es muy normal estar durmiendo entre dos sillas una noche de fiesta o que suene una traca y que no se asusten porque viven con ello, nacen dentro de la falla”, concluye la presidenta.