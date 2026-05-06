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Un turista español es atracado en Roma por un grupo de veinteañeros: fue mordido en el cuello y la oreja

Los hechos se dieron a las tres de la madrugada cuando volvía a su apartamento

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Policía de Italia. (@POLIZIADISTATO)
Policía de Italia. (@POLIZIADISTATO)

Un turista español de 30 años ha vivido una auténtica pesadilla durante su estancia en Roma tras ser víctima de un violento asalto en el barrio del Esquilino, una zona de la capital italiana situada junto a la estación de Termini.

El hombre fue atacado por una banda de al menos cuatro jóvenes que le robaron una cadena de oro valorada en unos 2.000 euros, tras agredirlo de forma especialmente brutal.

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El incidente ocurrió en la madrugada del domingo 3 de mayo, alrededor de las tres de la mañana. El turista viajaba acompañado de un amigo y ambos se alojaban en un apartamento prestado en la Via Napoleone III.

Habían pasado la tarde en el centro histórico de la ciudad y regresaban caminando cuando fueron interceptados en la Via Gioberti (en el centro de la ciudad) por dos jóvenes de unos 20 años, según han informado desde el medio italiano Il Messaggero.

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Los dos amigos reaccionaron rápidamente y lograron escapar a la carrera en dirección a su alojamiento. Consiguieron llegar hasta la entrada del edificio en la Via Napoleone III, pero en ese momento la situación se complicó. El turista no encontraba las llaves, lo que les dejó expuestos.

Una emboscada en la puerta del edificio

Fue entonces cuando aparecieron otros dos jóvenes, presuntamente cómplices de los primeros. En cuestión de segundos, los rodearon y les cortaron cualquier posibilidad de huida.

El ataque fue especialmente violento. Uno de los agresores inmovilizó al turista mientras otro le mordía con fuerza la oreja y el cuello para reducir su resistencia. La agresión logró su objetivo: el hombre, en estado de shock y con la ropa empapada en sangre, terminó soltando la cadena de oro.

Tras el robo, los cuatro atacantes huyeron rápidamente del lugar y desaparecieron entre las calles del barrio antes de que pudieran ser interceptados.

Agente de la Policía de Italia. (Europa Press)
Agente de la Policía de Italia. (Europa Press)

Del ataque al hospital

Pese al impacto del momento, la víctima consiguió caminar hasta una comisaría cercana para pedir ayuda. Los agentes activaron de inmediato una ambulancia, que trasladó al hombre al Hospital San Giovanni.

Allí fue atendido de las heridas provocadas por las mordeduras y recibió el alta con un pronóstico de recuperación de aproximadamente dos semanas. Aunque las lesiones no son graves en principio, el episodio ha dejado una importante huella física y emocional. Los médicos han recomendado además realizar pruebas adicionales para descartar posibles infecciones derivadas del contacto.

Los detenidos sustrajeron más de 140.000 euros en dos asaltos cometidos en cajeros de la provincia de Granada. Han sido detenidas seis personas. A dos de los detenidos se les vincula con otros siete robos con fuerza en cajeros automáticos cometidos en las localidades de Burgos, Guadalajara, Valladolid, Albacete, Toledo y Cuenca. Se ha incautado un arma de fuego, 1.700 euros, 1,9 kilos de bellotas de hachís y dos pinzas de excarcelación profesionales.

Investigación en marcha

La policía italiana ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables. Los agentes están analizando las imágenes de las numerosas cámaras de seguridad instaladas en la zona, especialmente en el eje entre Via Gioberti, Via Giolitti y Via Napoleone III.

Según las primeras hipótesis, los autores podrían ser ya conocidos por las fuerzas del orden, lo que podría facilitar su identificación. No obstante, los investigadores no descartan que se trate de un grupo itinerante que actúe en distintas zonas de la ciudad. Tras recibir el alta médica, el turista ha decidido abandonar Roma antes de lo previsto.

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