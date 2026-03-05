Viajes

Los jardines a una hora de Bruselas que transportan directamente a Japón: cerezos tradicionales y una Casa Ceremonial

El paraje natural es ideal para desconectar en primavera cerca de la capital belga

Guardar
A una hora de Bruselas,
A una hora de Bruselas, la cultura belga y la nipona se fusionan en un paraje natural de ensueño. / Japanse tuin Hasselt

La ciudad donde los trajes chaqueta son la norma habitual, posee rescoldos de ensueño que se alejan de las oficinas europeas de las principales empresas e instituciones. Más aún, la capital belga aúna culturas diversas bajo la misma ciudad, por lo que no es de extrañar que en ella se encuentren unos jardines que permiten visitar Japón sin moverse de Europa. A tan solo una hora de Bruselas, quienes buscan un espacio de calma en plena primavera encontrarán en la provincia de Limburgo un jardín singular que traslada al visitante, sin necesidad de cruzar continentes, al corazón de la cultura nipona.

Este enclave de 2,5 hectáreas ha emergido como el mayor jardín japonés de Europa, siendo una cita obligada para quienes desean desconectar rodeados por la floración de los cerezos y elementos arquitectónicos tradicionales. Según recoge la web Bruxelles Secrète, el parque representa el testimonio vivo de la histórica amistad entre la localidad japonesa de Itami y la ciudad belga de Hasselt.

Toda la concepción del jardín responde a la voluntad de ofrecer a Bélgica un espacio con auténtico aire nipón, tras el hermanamiento formalizado en 1985 entre Itami e Hasselt. Unos años más tarde, en 1992, este singular proyecto abría sus puertas tras varios meses de trabajos artesanales dirigidos por el arquitecto Inoue Takayuki.

El recinto ocupa una antigua pradera y conserva la naturaleza original del paisaje al tiempo que integra materiales especialmente importados desde Japón. La arquitectura y los elementos decorativos logran un equilibrio entre lo autóctono y lo extranjero, propiciando la serenidad y el retiro para sus visitantes. Cada camino y curso de agua ha sido diseñado intencionadamente para favorecer la contemplación y el descanso, actuando como punto de encuentro entre la tradición japonesa y el modo de vida belga.

Un recorrido sensorial entre tradición y belleza

Nada más cruzar el umbral de este recinto, el paseo comienza en la Casa ceremonial, una estructura construida en madera y bambú coronada por un característico tejado de tejas cobrizas. Unos pasos más adelante se encuentra la Gran Campana de la Paz, que conmemora los 150 años de relaciones entre Japón y Bélgica. La experiencia se enriquece con elementos como las carpas koi que recorren los estanques, el murmullo del agua y, especialmente en primavera, la intensa floración de los cerezos, que dibuja un espectáculo visual único, como ha remarcado Bruxelles Secrète.

Se vende un castillo por 60.000 euros En Japón (Efe)

Este espacio al aire libre se transforma en un auténtico museo viviente en el que es posible profundizar en la cultura japonesa a través de talleres de origami, sesiones de caligrafía, rituales de la ceremonia del té o degustaciones de saké originario de Itami. Más allá del componente estético, el jardín japonés de Hasselt ha brindado durante más de tres décadas una experiencia envolvente que conjuga relajación, aprendizaje y viaje sensorial para todo tipo de público. En una ubicación singular, el espacio natural está situado en Gouverneur Verwilghensingel 15, 3500 Hasselt, el jardín permanecerá abierto entre el 1 de marzo y el 31 de octubre de 2026, de martes a domingo.

Temas Relacionados

JardinesNaturaleza EspañaMedio AmbienteViajesEspaña ViajesTurismoBruselasEspaña Noticias

Últimas Noticias

El país más limpio del mundo no tiene basuras en la calle: la obligación de visitantes y residentes que deben respetar

Los contenedores se usaban en algunas ocasiones como escondite para materiales peligrosos, por eso se han eliminado progresivamente de las calles

El país más limpio del

El castillo renacentista de Francia que tiene jardines italianos y un teatro al aire libre

Esta obra maestra arquitectónica se encuentra situado en el Val-d’Oise y es una de las más populares históricamente del país

El castillo renacentista de Francia

El bonito pueblo marinero a 20 minutos de San Sebastián que es perfecto para una escapada: cuna de Blas de Lezo e increíbles monumentos

Esta localidad cuenta con un patrimonio histórico de gran valor y su bahía y entorno natural permiten disfrutar de una de las mejores vistas de la región

El bonito pueblo marinero a

La playa de Reino Unido donde menos llueve: edificios victorianos al lado de cabañas de pescadores con su propia gastronomía

Botany Bay es uno de los lugares más populares del país en el que solo llueve 58 días de media al año y es una de las zonas costeras más cálidas en invierno

La playa de Reino Unido

Las 10 rutas más bonitas de Soria que los amantes de la naturaleza no se pueden perder

Estos senderos descubren algunos de los paisajes más bonitos de España y son ideales para hacer senderismo gracias a sus caminos y vistas

Las 10 rutas más bonitas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

De qué habla Pedro Sánchez

De qué habla Pedro Sánchez cuando habla del “no a la guerra”: un pulso a Trump, otro al pasado y una sacudida al votante perdido

¿Por qué acabaron en Estonia 527.000 euros de una subvención del Gobierno de Ayuso para formar a agricultores madrileños?

Alicia Sánchez, más de 30 años luchando por la igualdad dentro de la Guardia Civil: “Cuando las mujeres lleguen a los altos puestos, esto va a mejorar mucho”

La Casa Blanca asegura que España está “de acuerdo con cooperar militarmente” y el Gobierno de Pedro Sánchez lo desmiente: “No se ha producido ninguna conversación”

Pedro Sánchez arrasa en redes a nivel internacional: roza el millón de seguidores en Instagram tras su choque con Trump por las bases de Rota y Morón

ECONOMÍA

La UE apuesta por el

La UE apuesta por el “made in Europe”: así es el plan para reducir la dependencia de China y los aranceles de EEUU

El peor dato de emancipación en 130 años: los nacidos entre 1992 y 2001 viven más tiempo con sus padres

La morosidad de los inquilinos se dispara un 16,5% y bate récords: “No pagan el alquiler porque están en una situación límite”

Un hijo es excluido del testamento de su padre y acude a los tribunales para reclamar su herencia: la jueza le da la razón y declara nula la clausula de desheredación

Los días de permiso retribuido para cuidar a un enfermo no acaban con su alta hospitalaria si necesita reposo, sentencia el Supremo

DEPORTES

Ya se conocen los dos

Ya se conocen los dos finalistas de la Copa del Rey: Atlético de Madrid y Real Sociedad se dan cita en Sevilla

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad ante el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad vuelve a ganar por la mínima al Athletic para certificar su plaza para la final de la Copa del Rey

Golpe a la piratería: la Justicia española llama a declarar al CEO de Cloudflare tras admitir la denuncia de LaLiga y Telefónica

Honda traza la hoja de ruta para solucionar los problemas de Aston Martin y del monoplaza de Fernando Alonso, pero explica que “llevará tiempo”