Viajes

Así es el secreto medieval de Teruel que no te puedes perder: un pequeño pueblo que es de los más bonitos de España

La villa destaca por su increíble conjunto monumental y por ubicarse en una de las comarcas más sorprendentes de Aragón

Mirambel, en Teruel (Turismo Aragón).
Mirambel, en Teruel (Turismo Aragón).

En el corazón de Teruel se pueden encontrar pueblos que conservan intacto su legado patrimonial. Entre montañas y valles, la provincia despliega una colección de pequeñas joyas medievales, con cascos antiguos bien preservados y una autenticidad que seduce a quienes buscan algo más que destinos de postal. El Maestrazgo, una de sus comarcas más singulares, guarda secretos de piedra y silencio, lejos de las rutas masificadas.

En este escenario, Mirambel brilla como uno de los pueblos más bonitos de España. Su atmósfera serena, sus calles empedradas y la sobriedad de sus casas señoriales conquistan tanto a los amantes del invierno como a quienes prefieren la luz del verano. Declarado Conjunto Histórico-Artístico y con poco más de cien habitantes, Mirambel invita a descubrir el verdadero sentido de la vida rural y a dejarse llevar por el encanto de lo sencillo y lo auténtico.

Un casco medieval que permanece intacto

El recinto amurallado de Mirambel circunda íntegramente el núcleo urbano, aunque en algunos puntos se integra de forma parcial en las viviendas adosadas que conforman el trazado del casco antiguo. En la zona norte del municipio todavía se aprecian varios lienzos y torreones originales, vestigios del sistema defensivo medieval. Parte de estas construcciones se atribuyen a intervenciones realizadas por órdenes militares durante la Edad Media.

Uno de los accesos más emblemáticos es el Portal de las Monjas, conectado directamente con el Convento de las Agustinas. Esta entrada destaca por su galería superior, cerrada con celosías de yeso y barro, una de las imágenes más reconocibles de Mirambel. En jornadas de nieve, la silueta del portal se cubre por completo de blanco, realzando el contraste con la piedra y otorgando al conjunto un aire aún más pintoresco.

El Convento de las Agustinas, fundado en el siglo XVI, acoge en la actualidad la oficina de turismo del municipio y el Centro de Interpretación del Patrimonio Arquitectónico del Maestrazgo, punto de partida para quienes desean profundizar en la riqueza histórica local. A escasa distancia se encuentra la Iglesia de Santa Margarita, reconstruida tras los destrozos sufridos durante el siglo XIX, así como el Ayuntamiento renacentista, que conserva su lonja en la planta baja y el salón principal en la parte superior.

Por su parte, el antiguo Castillo-Palacio, con orígenes en el siglo XIII, mantiene restos de muros y varias estancias. Aunque el edificio no conserva su estructura completa, sigue siendo una pieza fundamental para entender la importancia estratégica que tuvo Mirambel a lo largo de la historia.

El Maestrazgo: un territorio por descubrir

Cantavieja, Teruel (ShutterStock).
Cantavieja, Teruel (ShutterStock).

Pero esto no es todo, pues Mirambel forma parte del Maestrazgo, una comarca que destaca por su escasa población, su arquitectura medieval y una historia marcada por órdenes militares y conflictos carlistas. El entorno invita a explorar pueblos vecinos como Cantavieja, capital histórica de la zona; La Iglesuela del Cid, otro conjunto medieval sobresaliente; o Tronchón, famoso por su queso y su relevancia en el siglo XIX.

El caso de Cantavieja es un destino imperdible en la región. Se trata de uno de los pueblos más bonitos de España y cuya historia se remonta al siglo XII. De este modo, por sus calles han pasado templarios, carlistas y San Juanistas, los cuales han dejado cada uno su huella y legado que podemos disfrutar hoy en día. Así, las calles que conforman su trazado medieval invitan a perderse por él. Un paseo por ellas permite descubrir todos sus rincones mágicos, como es el caso de la Plaza Porticada, donde lo ubica la iglesia de la Asunción.

Esta destaca por su impresionante torre, la cual cuenta con una de las escuelas más antiguas que se conservan en Aragón, pues data de 1918. A su vez, guarda la vajilla que usaban los romeros de San Juan del Barranco o el reloj de pesos que hacía sonar las campanas.

En la Península Ibérica se esconden algunos lugares únicos y llenos de historia.

Cómo llegar

Desde Teruel, el viaje es de alrededor de 1 hora y 50 minutos por la carretera A-226. Por su parte, desde Castellón, el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 40 minutos por la vía CV-10.

