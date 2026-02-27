Los mejores planes gratuitos para este fin de semana en Madrid: del fin de fiesta del Madrid Spring Festival a ‘El Quijote’ con inteligencia artificial del 27 de febrero al 1 de marzo

Planes para hacer el fin de semana del 27 de febrero al 1 de marzo en Madrid

La ciudad de Madrid despliega una gran planificación semanal para que sus ciudadanos y visitantes puedan disfrutar al completo de la experiencia que ofrece la capital española. Ya sea a través de la cultura, los eventos deportivos o especiales, es un lugar lleno de infinidad de actividades, incluidas aquellas gratuitas.

El fin de semana del 27 de febrero al 1 de marzo, en Madrid se podrá disfrutar desde el Madrid Spring Festival para despedir las celebraciones del Año Nuevo chino hasta apreciar la historia de El Quijote con inteligencia artificial.

Madrid Spring Festival

Una mujer durante el desfile de Año Nuevo Chino en el distrito de Usera (Ricardo Rubio / Europa Press)

La celebración del Año Nuevo chino en Madrid vive este fin de semana su cierre por todo lo alto a través del Madrid Spring Festival 2026, un evento único en el que cultura, arte y deporte se juntan bajo el lema “Dos culturas, un solo latido”. Un lugar de libre acceso y dirigido a todos los públicos que estará ubicado en la explanada del Puente del Rey de Madrid Río.

Desde clases de Tai Chi, magia, proyecciones especiales de cine, bailes e incluso conciertos y actuaciones en directo estarán disponibles en una amplia programación durante el fin de semana. El evento finalizará con la Carrera de la Primavera, el domingo 1 de marzo a las 9:00h, en la que 6.000 corredores de más de 50 nacionalidades recorrerán el parque madrileño.

Exposición de Maruja Mallo

Maruja Mallo es la artista protagonista de la exposición “Maruja Mallo: Máscara y compás”. Disponible en el Museo Reina Sofía con la entrada general, se podrá ver hasta el 16 de marzo de 2026, y se podrá recorrer más de 80 pinturas, dibujos, escritos y documentos que hacen un orden cronológico por su vida y obra.

La artista es una de las más importantes de la generación del 27, protagonizando las vanguardias del siglo XX con una mirada femenina y liberadora. A través de esta exposición, se podrá conocer su interés por lo popular y el realismo mágico hasta llegar al Surrealismo, con su visión femenina.

Talleres de escritura en Bibliotecas Públicas de Madrid

Las Bibliotecas Públicas de Madrid han puesto en marcha una serie de talleres de escritura gratuitos para quien desea empezar a escribir a través de unas guías. Estas formaciones nacen de la necesidad de crear historias propias y se centran en un amplio abanico de géneros literarios, desde relato breve hasta poesía o monólogo.

Calles medievales, un castillo del siglo XIII y un viaje al pasado: el mejor pueblo para visitar en diciembre según el National Geographic.

Estos talleres se celebran durante el primer trimestre del año y funcionan bajo inscripción, aunque todavía hay plazas disponibles. Las sesiones están repartidas por distintos distritos de la capital española: Fuencarral-El Pardo, Usera, Retiro, Carabanchel, Chamberí y Vallecas. Se dividen en turnos de mañana, tarde y fin de semana.

“Este libro me suena”

La Librería La Imprenta realiza un acto llamado "Este libro me suena", en donde se mezcla música y literatura para crear una conversación abierta entre ambas disciplinas y sus puntos de encuentro. Los organizadores lo definen como “un encuentro sobre música en los libros y libros con música”, según recoge Time Out.

El evento se realizará este viernes 27 de febrero a las 19:00h, totalmente gratis, y estará protagonizado por Miguel Ángel Rolland. El periodista, productor y director de cine leerá varios fragmentos de su novela l8l, la cual trata sobre una nueva pandemia devastadora y narrada a través de un diario fragmentado que retrata una caída progresiva hacia los infiernos.

“El sueño de la razón. Del Siglo de las Luces a la inteligencia artificial”

El Espacio Fundación Telefónica de Madrid acoge, hasta el 5 de abril de 2026, la exposición “El sueño de la razón. Del Siglo de las Luces a la inteligencia artificial”. Un evento en el que más de 300 obras recorren las diferentes formas con las que el ser humano ha representado la realidad. Desde el dibujo, el grabado o instrumentos científicos hasta llegar a la fotografía y los sistemas actuales de creación de imágenes utilizando la inteligencia artificial.

Una exposición que pretende generar una reflexión sobre la cultura visual y la manera de ver el mundo, organizada en colaboración con el Museo Universidad de Navarra. Además, incluye grabados del siglo XVIII procedentes de la Enciclopedia de Diderot y d’Alembert, así como ejemplos del siglo XIX donde la botánica, la zoología y la arqueología egipcia son las protagonistas.

“Aeolia”: <i>El Quijote</i> a través de la inteligencia artificial

MADRID, 26/11/2025.- Roberta Bosco, comisaria de la exposición "Aeolia", y el artista Solimán López (d) durante la presentación de la muestra que permitirá a los visitantes reescribir pasajes del Quijote desde perspectivas ecológicas, de género o distópicas, este miércoles en el Instituto Cervantes de Madrid. EFE/ Fernando Villar

El Instituto Cervantes reescribe El Quijote a través de la inteligencia artificial. Lo hace con una nueva exposición llamada “Aeolia”, del artista Solimán López, en la que desde una perspectiva ecológica, feminista y distópica cuentan la historia del clásico de Miguel de Cervantes.

La muestra reúne diez obras en la que se mezcla el audiovisual con animaciones generadas por inteligencia artificial, además de una pieza con la que el público puede interactuar. Con todo ello, busca reinterpretar el clásico español desde una mirada más contemporánea.

La exposición está disponible en el Instituto Cervantes hasta el 8 de marzo de 2026 y su entrada es totalmente gratuita. Forma parte del ciclo.